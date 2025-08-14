Những con hẻm ở làng chài cổ Nhơn Lý có gì mà du khách mê mẩn check-in?

TPO - Bình yên, mộc mạc và đầy màu sắc, đó là cảm giác đầu tiên mà du khách cảm nhận khi đặt chân đến làng chài Nhơn Lý, nơi những con đường đá xanh uốn lượn qua từng ngóc ngách đã trở thành điểm check-in không thể bỏ lỡ khi đến với làng chài.
Những bức bích họa đã xuất hiện tại các làng chài ở Nhơn Lý mấy năm trước. Để tạo nên sức hút hơn nữa, Nhơn Lý đã đầu tư làm mới những tuyến đường xuyên qua các làng chài, lát đá xanh làm nền, kết hợp với những bức bích họa dọc 2 bên đường, tạo cho du khách cảm giác như lạc vào một ngôi làng cổ.
Du khách tham quan, check-in trên con đường đá xanh.
Những con đường dẫn vào làng chài Nhơn Lý.
Các bạn trẻ mê mẩn check-in trên con đường đá xanh làng chài Nhơn Lý.
Làng chài Nhơn Lý nằm cạnh FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort, quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, với sân FLC Golf Links Quy Nhơn - nơi sẽ diễn ra Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025.