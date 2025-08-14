Những con hẻm ở làng chài cổ Nhơn Lý có gì mà du khách mê mẩn check-in?

TPO - Bình yên, mộc mạc và đầy màu sắc, đó là cảm giác đầu tiên mà du khách cảm nhận khi đặt chân đến làng chài Nhơn Lý, nơi những con đường đá xanh uốn lượn qua từng ngóc ngách đã trở thành điểm check-in không thể bỏ lỡ khi đến với làng chài.