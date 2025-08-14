Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Những con hẻm ở làng chài cổ Nhơn Lý có gì mà du khách mê mẩn check-in?

Trương Định - Thanh Hải - Trọng Quân

TPO - Bình yên, mộc mạc và đầy màu sắc, đó là cảm giác đầu tiên mà du khách cảm nhận khi đặt chân đến làng chài Nhơn Lý, nơi những con đường đá xanh uốn lượn qua từng ngóc ngách đã trở thành điểm check-in không thể bỏ lỡ khi đến với làng chài.

tp-d20.jpg
Nằm e ấp trên bán đảo Phương Mai﻿, cách trung tâm hành chính tỉnh Gia Lai khoảng 20 km, làng chài Nhơn Lý thuộc phường Quy Nhơn Đông vẫn giữ trọn vẹn vẻ đẹp﻿ nguyên sơ của một vùng biển miền Trung.
tp-d17.jpg
Không ồn ào như những điểm đến du lịch nổi tiếng khác, Nhơn Lý hấp dẫn du khách bởi sự giản dị, chân chất và đặc biệt là sự hồi sinh đầy sáng tạo với những con đường đá xanh và bích họa rực rỡ sắc màu.
tp-d1.jpg
Con đường đá xanh thu hút sự chú ý của du khách﻿ thời gian qua đến tham quan, check-in.
tp-d19.jpg
tp-d3.jpg
tp-d2.jpg
Những bức bích họa đã xuất hiện tại các làng chài ở Nhơn Lý mấy năm trước. Để tạo nên sức hút hơn nữa, Nhơn Lý đã đầu tư làm mới những tuyến đường xuyên qua các làng chài, lát đá xanh làm nền, kết hợp với những bức bích họa dọc 2 bên đường, tạo cho du khách cảm giác như lạc vào một ngôi làng cổ.
tp-d9.jpg
Các con đường trong làng đều rất dốc và dẫn ra phía biển.
tp-d10.jpg
Đến Nhơn Lý, khách du lịch không thể bỏ qua việc check-in với những bức bích họa trên mỗi bức tường nhà với gam màu chủ đạo là xanh dương và trắng, mang lại cảm giác mát mẻ, thư thái.
tp-d8.jpg
tp-d6.jpg
tp-d11.jpg
Du khách tham quan, check-in trên con đường đá xanh.
tp-d16.jpg
tp-d21.jpg
Dọc hai bên tường một số lối đi là những bức tranh được tô vẽ đẹp mắt, khắc họa bao câu chuyện tuyệt đẹp, tái hiện cuộc sống mưu sinh của cư dân làng chài. Nơi đây cũng đang là điểm đến thu hút đông đảo người dân, du khách đến khám phá, check-in.
tp-d18.jpg
Tuyến đường được lát đá xanh và trang trí những bức tranh bích họa. Từ ngày có những tuyến đường này khách du lịch đến tham quan chụp hình rất đông. Điều đặc biệt, địa phương cũng nhận được phản hồi tích cực từ du khách; việc buôn bán, kinh doanh của người dân địa phương phát triển tốt hơn.
d0.jpg
tp-d4.jpg
tp-d15.jpg
Những con đường dẫn vào làng chài Nhơn Lý.
tp-d12.jpg
tp-d14.jpg
Các bạn trẻ mê mẩn check-in trên con đường đá xanh làng chài Nhơn Lý.
tp-d13.jpg
Chị Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1995, phường Quy Nhơn) chia sẻ: “Đi dạo ở đây không chỉ đẹp, mà còn cảm nhận được nhịp sống chậm rãi, bình yên. Mỗi bức tranh như kể một câu chuyện khiến mình muốn dừng lại thật lâu để ngắm”.
z6870507348242-0096618940e5a14ba8b5dc537d58d29b.jpg
tp-g18.jpg
Làng chài Nhơn Lý nằm cạnh FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort, quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, với sân FLC Golf Links Quy Nhơn - nơi sẽ diễn ra Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025.
img-0555.jpg
Bên lề Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 sắp diễn ra, ngoài những trận tranh tài đỉnh cao, các golfer còn có cơ hội trải nghiệm du lịch tại những điểm đến nổi bật của khu vực. Nổi bật trong số đó là làng chài Nhơn Lý - một địa danh ven biển thơ mộng, nằm không xa địa điểm tổ chức giải đấu.
Trương Định - Thanh Hải - Trọng Quân
#làng chài Nhơn Lý #đường đá xanh #Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 #Giải Vô địch Golf Quốc gia 2025 #Golf Quốc gia #Gia Lai 2025 #golf #Golf Quốc gia Tiền Phong #golf Tiền Phong #Tiền Phong golf #đội tuyển golf #FLC Golf Links Quy Nhơn

