Ngô Bảo Nghi: ‘Hãy tin vào quá trình, kết quả sẽ đến’

TPO - Suốt hai thập kỷ gắn bó với golf, Ngô Bảo Nghi đã khẳng định vị thế của mình như một biểu tượng của golf nữ Việt Nam. Ba lần liên tiếp đăng quang Giải Nghiệp dư Nữ Quốc gia ở tuổi thiếu niên, từng khoác áo đội tuyển quốc gia tranh tài tại SEA Games và Asiad, giờ đây chị vẫn bền bỉ xuất hiện ở Giải Vô địch Golf Quốc gia, không chỉ để thi đấu mà còn để truyền lửa cho thế hệ kế cận.

Dù những năm gần đây chị dành nhiều thời gian cho công tác huấn luyện, nhưng ở Giải Vô địch Golf Quốc gia vẫn luôn thấy tên chị. Điều gì khiến chị coi đây là giải đấu “không thể thiếu” trong sự nghiệp?

Với mọi vận động viên Việt Nam, đây là giải đấu danh giá nhất trong năm. Ai cũng mong được góp mặt, và nếu giành chiến thắng, đó sẽ là một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Với tôi, Giải Vô địch Golf Quốc gia giống như một “điểm hẹn” quen thuộc mỗi năm, nơi tôi vừa thi đấu, vừa được hòa mình vào không khí cạnh tranh đỉnh cao.

Chị từng 3 năm liền vô địch Giải Nghiệp dư Nữ Quốc gia (2009 - 2011). Nhắc lại kỷ niệm đó, chị nhớ nhất điều gì?

Giải Vô địch Golf Quốc gia luôn gắn với tôi rất nhiều ký ức. Năm 2009, khi lần đầu vô địch ở tuổi 15, tôi chỉ nghĩ đơn giản là thắng một giải đấu. Nhưng từ năm 2010 trở đi, tôi mới cảm nhận rõ áp lực, tầm quan trọng và ý nghĩa thật sự của danh hiệu này.

Thời điểm đó, tôi gần như không có đối thủ, cả ba lần đều bỏ xa người về Nhì. Tuy nhiên, quy mô giải lúc đó còn nhỏ, ít vận động viên hơn bây giờ. Chính vì vậy, mỗi khi trở lại và thấy các bạn trẻ tiến bộ rõ rệt, tôi càng muốn thi đấu để được trải nghiệm sự cạnh tranh khốc liệt ấy.

﻿

Tại Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai năm nay, chị đặt mục tiêu gì?

Hiện tại, tôi không còn quá đặt nặng chuyện thành tích. Mỗi giải đấu với tôi giờ đây là một hành trình để trải nghiệm và tự thử thách bản thân. Dù quỹ thời gian tập luyện hạn hẹp và thể lực không còn sung sức như trước, tôi vẫn muốn bước ra sân, thi đấu và chinh phục những giới hạn mới.

Công việc của tôi gắn liền với giảng dạy và huấn luyện golf. Tôi truyền đạt kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm và cả những trải nghiệm golf của mình cho các học trò. Tôi muốn chính mình là một tấm gương sáng, dù sức khỏe không còn như xưa nhưng vẫn kiên trì và nhẫn nại theo đuổi đam mê, không bỏ cuộc. Tôi hy vọng các bạn sẽ nhìn thấy ở đó một nguồn cảm hứng để luôn kiên định với mục tiêu và ước mơ của mình.

Chị đánh giá thế nào về sân FLC Golf Links Quy Nhơn?

Đây là lần đầu tôi thi đấu tại FLC Golf Links Quy Nhơn. Nhưng tôi từng chơi ở nhiều sân dạng links kiểu này như Hồ Tràm, Hội An, Nova Phan Thiết,.... Tôi rất thích đặc trưng của sân: cảnh quan đẹp, nhiều thử thách như gió, bẫy cát, green nhỏ, bóng lăn nhiều...đòi hỏi sự tập trung và tính toán kỹ lưỡng.

Tôi đánh không xa nhưng bù lại khá ổn định. Sau thời gian dài không thi đấu, cảm giác có thể chưa hoàn hảo, nhưng tôi tin nếu giữ được sự ổn định về tâm lý, tôi sẽ kiểm soát tốt trận đấu.

Sau gần hai thập kỷ gắn bó với golf, điều gì giúp chị luôn giữ lửa đam mê?

Tôi luôn mong muốn phát triển phong trào golf nữ ở Việt Nam và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Dù ở hoàn cảnh nào, mỗi người đều cần tiến lên phía trước, không ngừng hoàn thiện kỹ thuật, phong độ và bản thân.

Khi nhìn thấy những đàn chị vẫn đang kiên trì, hy vọng các bạn cũng sẽ nỗ lực hơn. Chỉ khi có nhiều vận động viên nữ xuất sắc, golf nữ Việt Nam mới thật sự vươn xa.

Chị nhận thấy golf nữ Việt Nam những năm gần đây thay đổi thế nào so với thời chị mới bắt đầu?

Các bạn bây giờ được tiếp cận và huấn luyện bài bản tốt hơn nhiều so với thế hệ tôi. Các bạn cũng có cơ hội thi đấu ở những giải đấu chất lượng, cọ xát với nhiều vận động viên giỏi, từ đó nâng cao kỹ năng và tâm lý.

Với những lợi thế như vậy, tôi tin sẽ có thêm nhiều ngôi sao trẻ để đưa golf nữ Việt Nam tiến xa hơn.

Chị kỳ vọng gì ở đội tuyển golf nữ tại SEA Games 33 sắp tới?

Khoác áo đội tuyển Quốc gia là niềm vinh dự lớn. Sẽ có áp lực nhưng tôi hy vọng các bạn sẽ vượt qua để thể hiện phong độ cao nhất. Nếu giành huy chương, đó sẽ là cú hích lớn, thu hút thêm nhà tài trợ, giúp các bạn có điều kiện tập luyện và thi đấu tốt hơn.

Tôi muốn nhắn nhủ với các bạn rằng: “Hãy tin vào quá trình, kết quả sẽ đến". Muốn hái quả ngọt, phải kiên trì chăm cây mỗi ngày. Hãy luyện tập chăm chỉ, giữ kỷ luật, nâng cao kỹ năng, thi đấu thật nhiều để rèn tâm lý và tích lũy kinh nghiệm. Đó là con đường duy nhất để tạo nên tài năng thực sự.