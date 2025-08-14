Lê Minh Nghĩa: Hành trình bền bỉ của chàng trai 17 tuổi cháy hết mình cho giấc mơ golf

TPO - Không sở hữu nhiều danh hiệu lớn nhưng Lê Minh Nghĩa luôn tiến lên từng bước chắc chắn. Từ những giải trẻ trong nước đến các đấu trường quốc tế, chàng trai Hà Nội đã biến từng trải nghiệm thành động lực, chuẩn bị sẵn sàng cho thử thách mới tại Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025.

Trên sân tập golf Mipec (Hà Nội) vào chiều muộn, khi nhiều người đã thu gậy ra về, vẫn có một bóng dáng cần mẫn kiên trì với từng cú đánh. Dưới ánh đèn vàng rọi xuống mặt cỏ, Lê Minh Nghĩa vẫn chăm chú hoàn thiện từng động tác, như thể mỗi cú swing đều chứa đựng cả tương lai.

Chỉ ít ngày nữa, Lê Minh Nghĩa sẽ bước vào Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, lần thứ hai thử sức ở một trong những đấu trường khắc nghiệt nhất của golf Việt Nam. Với nhiều người, đây đơn thuần chỉ là một giải đấu nữa. Nhưng với Nghĩa, nó là một cột mốc, nơi cậu sẽ mang theo tất cả trải nghiệm, sự bền bỉ và những buổi tập quên thời gian để hoàn thành mục tiêu bản thân đặt ra.

Từ buổi đầu ra sân đến những bước tiến trên đấu trường quốc tế

Năm 2019, khi mới là một cậu bé học cấp 2, Nghĩa lần đầu được bố đưa tới sân golf gần nhà. Đó vốn chỉ là một buổi đi chơi, nhưng lại mở ra một hành trình gắn bó suốt 6 năm. “Ban đầu em chưa thấy thú vị, rồi chơi nhiều thành đam mê, cũng là lúc nhận ra mình muốn gắn bó sự nghiệp với golf”, Nghĩa kể lại.

Không giống nhiều bạn cùng trang lứa chọn con đường chuyên nghiệp từ rất sớm, Nghĩa quyết định song song cả học văn hóa và tập luyện. Trong khi một số golfer trẻ dành trọn thời gian cho golf, học online buổi tối để tập nhiều hơn, Nghĩa vẫn đến trường đều đặn.

Giờ đây, khi đang là học sinh lớp 12 Trường THPT Kim Liên, cậu phải cân bằng giữa áp lực cuối cấp và lịch tập luyện dày đặc. “Hôm nào học cả ngày, em tranh thủ ra sân tập gần nhà vào buổi tối. Học một buổi thì sang Học viện EPGA tập buổi còn lại. Em nghĩ mình cần bền bỉ, vì chỉ có vậy mới đủ sức đi xa”, Nghĩa chia sẻ.

Nhìn vào bảng thành tích, Nghĩa có thể không phải cái tên thường xuyên nâng cúp vô địch. Nhưng mỗi dấu mốc đều cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, từ top 5 Hanoi Junior Tour 2024, rồi top 2 Vietnam Junior Open 2024; top 2 100PLUS Srixon Junior Championship 2024 (Malaysia); top 2 Vietnam Junior Open 2024, đến vô địch Hanoi Junior Tour 4th Leg, vô địch Road To Trang An Open 2025.

Năm 2025, Nghĩa đã trải nghiệm chuỗi giải đấu quốc tế đầy thử thách: top 45 FCG Callaway World Championship 2025 (Mỹ); top 79 FCG International Junior Championship 2025 (Mỹ); top 7 TGA - Singha International Junior Golf Club 2025 (Thái Lan). Những chuyến đi ấy không chỉ mang lại kinh nghiệm thi đấu, mà còn mở rộng thế giới quan của chàng trai Hà Nội. “Golf giúp em cởi mở hơn, tự tin hơn và đặc biệt là điềm tĩnh hơn. Trên sân, chỉ cần nóng vội một chút là có thể đánh hỏng cả vòng”, Nghĩa nói.

Lần đầu dự Giải Vô địch Golf Quốc gia tại Hải Phòng năm ngoái, Nghĩa đã cảm nhận được sự khắc nghiệt. Kết quả lỡ cắt không như mong đợi, nhưng thay vì thất vọng, cậu coi đó là bài học quý giá. “Em biết mình còn phải cải thiện nhiều thứ, từ thể lực đến kỹ thuật. Nhưng chính vì thế em càng muốn quay lại. Mục tiêu không chỉ là qua cắt vòng loại, mà là chơi hết mình để đạt kết quả tốt nhất”, Nghĩa khẳng định.

Năm nay, khi trở lại với giải đấu này, Nghĩa mang trong mình nhiều hơn sự chuẩn bị cả về kỹ thuật lẫn tâm lý. Đằng sau những cú đánh vững vàng là hàng giờ tập luyện âm thầm. “Em từng đánh thử ở sân Quy Nhơn một lần. Đây là sân đấu rất đẹp nhưng thử thách. Gió mạnh và địa hình gồ ghề. Dù vậy, em đã sẵn sàng cho thử thách này”.

﻿ ﻿

Kiên định với giấc mơ lớn

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, mục tiêu của Nghĩa là du học ở Mỹ hoặc Australia (những đất nước có nền golf phát triển), theo học chuyên ngành về golf để sau này có thể trở thành huấn luyện viên, nhà quản lý hoặc làm công việc liên quan tới golf. “Em muốn sống trọn với đam mê này, dù là ở vai trò nào”, Nghĩa nói.

Đó là một con đường không hề dễ dàng. Vừa phải duy trì thành tích học tập, vừa phải đạt kết quả tốt ở những giải đấu quan trọng để gây ấn tượng với các trường đại học. Nhưng ở Nghĩa, người ta thấy một thứ quý giá hơn cả đó là sự kiên định. “Em biết mình chưa có nhiều danh hiệu lớn, nhưng mỗi ngày em đều cố gắng để tốt hơn hôm qua. Nếu hôm nay tập tốt, đánh tốt, thì em đã tiến một bước”, Nghĩa chia sẻ.

Chặng đường của Lê Minh Nghĩa vẫn đang tiếp diễn. Ở tuổi 17, cậu còn nhiều giải đấu để thử sức, nhiều cơ hội để tỏa sáng. Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 sắp tới không chỉ là nơi kiểm chứng khả năng, mà còn là dịp để Nghĩa chứng minh với bản thân rằng: bền bỉ và không bỏ cuộc chính là chìa khóa để chạm tới bất kỳ mục tiêu nào.

Dù kết quả hôm nay ra sao, chàng trai ấy vẫn sẽ quay lại sân tập vào ngày hôm sau, tiếp tục mài giũa từng cú đánh. Bởi với Nghĩa, golf không chỉ là môn thể thao, nó là cả một hành trình sống, một cách để trưởng thành, và là nơi cậu gửi gắm tất cả giấc mơ.