Nguyễn Tuấn Anh và khát vọng đổi màu huy chương tại Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025

TPO - Sau hai mùa Giải Vô địch Golf Quốc gia liên tiếp (2023 và 2024) đều nằm trong top 3, Nguyễn Tuấn Anh bước vào Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 với khát vọng và mục tiêu rõ ràng: Đổi màu huy chương.

Phong độ lên cao

Năm 2023, Nguyễn Tuấn Anh cán đích hạng Ba, xếp sau Nguyễn Anh Minh và đàn anh Nguyễn Nhất Long, những người khi ấy đang đạt phong độ rực rỡ. Sang năm 2024, cậu tiến thêm một bậc, về nhì sau Nguyễn Đức Sơn.

Và năm nay, ở tuổi 16, với phong độ rực sáng, Tuấn Anh đặt duy nhất một mục tiêu bước lên ngôi vô địch tại FLC Golf Links Quy Nhơn.

Hành trang trước ngày đến Gia Lai của Tuấn Anh là một loạt chiến thắng ấn tượng. Tại Faldo Series Asia Grand Final 2025, giải đấu danh giá quy tụ golfer trẻ hàng đầu châu lục, anh là golfer duy nhất giữ điểm dưới chuẩn cả ba vòng (65-70-70), vô địch thuyết phục với tổng điểm -8.

Ở Giải Vô địch Golf Trẻ Quốc gia (VJO) 2025, Tuấn Anh tiếp tục áp đảo, giành chiến thắng với tổng điểm -12, bỏ xa người về nhì tới 10 gậy, khép lại vòng cuối bằng cú putt birdie đẹp mắt ở hố 18.

Trong nước, với chiến thắng chặng 3 VGA Junior Tour 2025, Tuấn Anh nâng tổng số danh hiệu ở hệ thống giải trẻ lên con số 4, thuộc nhóm nhiều nhất của làng golf trẻ Việt Nam. Trên đấu trường quốc tế, Tuấn Anh giành ngôi Á quân APGC Junior Championship 2025, chỉ chịu đứng sau tài năng New Zealand Cooper More.

“Golf là động lực để tôi phát triển bản thân tốt nhất”, Tuấn Anh chia sẻ. Với cậu, những chiếc cúp chỉ là một phần của hành trình. Điều quan trọng hơn là sự trưởng thành từng ngày, cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu.

Sự chuẩn bị kỹ càng

Tuấn Anh bén duyên với golf từ năm 7 tuổi khi mỗi chiều được bố chở đến sân tập sau giờ học. Ban đầu chỉ là môn ngoại khóa, nhưng bước ngoặt đến lúc cậu 9 tuổi và giành hạng Ba tại giải golf trẻ TP.HCM. “Kết quả đó khiến tôi yêu golf hơn và quyết tâm theo đuổi con đường chuyên nghiệp”, Tuấn Anh nhớ lại.

Người ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của Tuấn Anh chính là bố, người đặt ra những yêu cầu khắt khe về kỹ thuật ngay từ đầu và chỉ cho con tham gia thi đấu khi đủ vững vàng. “Khi có sự ủng hộ của gia đình, tôi có thêm động lực để tập luyện và thi đấu hết mình”, Tuấn Anh nói.

Sau ngôi Á quân Quốc gia 2024, Tuấn Anh chia sẻ: “Đó là kỷ niệm đẹp. Lần đầu tiên đạt thành tích ở sân chơi đỉnh cao nhất, tôi càng trân trọng quá trình chuẩn bị và sự chỉ dẫn từ các thầy. Năm 2025, mục tiêu lớn nhất của tôi là bước lên ngôi vô địch".

Sự nghiêm túc của Tuấn Anh thể hiện rõ trong từng ngày tập luyện: buổi sáng và buổi chiều dành trọn cho golf, xen kẽ tập gym, buổi tối học văn hóa online. “Golf đòi hỏi nhiều yếu tố, nhưng sự chăm chỉ là chìa khóa để tạo nên thành công", Tuấn Anh khẳng định.

Giờ đây, khi sắp bước ra fairway của sân FLC Golf Links Quy Nhơn, Tuấn Anh mang theo không chỉ những cú drive đầy uy lực và putt chuẩn xác, mà còn cả niềm tin của gia đình và những người yêu mến. Nếu tiếp tục chơi đúng phong độ, chiếc cúp Vô địch Quốc gia có thể sẽ tìm được một chủ nhân mới ở tuổi 16 và đó rất có thể là Nguyễn Tuấn Anh.