Những điểm nóng tại Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025

TPO - Bước sang năm thứ 20, Giải Vô địch Golf Quốc gia viết tiếp hành trình lịch sử bằng một mùa giải quy mô nhất từ trước tới nay. Từ địa điểm lần đầu tiên đặt chân tới Gia Lai, thử thách khắc nghiệt của FLC Golf Links Quy Nhơn, cho tới cuộc sát hạch tuyển thủ cho SEA Games 33, mọi yếu tố đang hội tụ để tạo nên một kỳ tranh tài bùng nổ.

Từ dấu mốc hình thành 2005 đến nay, Giải Vô địch Golf Quốc gia đã trở thành “đấu trường mơ ước” của mọi golfer Việt. Hai thập kỷ, hàng loạt tên tuổi được tôi luyện ở đây trước khi vươn ra quốc tế: từ Trần Lê Duy Nhất, Ngô Bảo Nghi, Nguyễn Thái Dương,... đến thế hệ vàng Nguyễn Anh Minh, Lê Chúc An, Nguyễn Đức Sơn,...

Mùa giải 2025, giải trở lại với quy mô kỷ lục, không chỉ để tìm ra nhà vô địch mới, mà còn để hoàn thiện đội hình tinh nhuệ hướng tới SEA Games 33. Và đây là những điểm nóng khiến mùa giải năm nay hứa hẹn bùng nổ.

Hành trình mới chạm tới trái tim Tây Nguyên

Sau ba mùa liên tiếp gắn bó với Vinpearl Golf Hải Phòng, giải đấu golf danh giá nhất Việt Nam chính thức “xuất chinh” tới lãnh địa mới: Gia Lai, trái tim của miền Trung – Tây Nguyên. Nơi đây, giữa bức tranh hùng vĩ của núi rừng và dải biển xanh bất tận, FLC Golf Links Quy Nhơn sẽ trở thành sàn diễn của những cuộc so tài đỉnh cao.

Sự dịch chuyển này không chỉ đơn thuần là thay đổi tọa độ trên bản đồ thi đấu, mà là bước đi chiến lược nhằm mở rộng ảnh hưởng của golf chuyên nghiệp tới vùng đất giàu tiềm năng nhưng chưa thực sự bùng nổ phong trào. Gia Lai hứa hẹn vừa là phép thử khắc nghiệt, vừa là cơ hội khai phá những tài năng tiềm ẩn của làng golf Việt.

Việc đăng cai Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 còn nằm trong chiến lược dài hạn của tỉnh: phát triển kinh tế thể thao, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, trong đó golf được xem là một mũi nhọn. Với hệ thống sân golf ven biển đã hiện diện và các dự án sân golf vùng cao nguyên đang hình thành, Gia Lai đang định hình mình như một điểm đến mới của du lịch thể thao cao cấp.

Thử thách từ FLC Golf Links Quy Nhơn

Được thiết kế dưới bàn tay huyền thoại Jack Nicklaus, Ocean Course - viên ngọc của FLC Golf Links Quy Nhơn - là đấu trường thử thách tài năng và bản lĩnh ở mực cao nhất. Trải dài 7.273 yard, sân đấu này giống như một “bài kiểm tra sức bền” khắc nghiệt.

Cùng với đó, một loạt các thử thách khác như: Gió biển mạnh và thất thường có thể bẻ cong quỹ đạo bóng. Fairway hẹp uốn lượn giữa lớp cỏ rough dày và triền dốc gập ghềnh. Bunker sâu và nhiều tầng đòi hỏi độ chính xác cao. Green gồ ghề nhiều độ dốc buộc golfer phải đọc line và putt chuẩn xác đến từng centimet.

Nếu ở Hải Phòng, sức mạnh và sự ổn định là chìa khóa, thì tại Ocean Course, khả năng thích nghi và tư duy chiến thuật mới quyết định ai sẽ bước lên bục cao nhất.

Tinh hoa hội tụ

Kể từ khi gia nhập hệ thống VGA Tour vào năm 2022, Giải Vô địch Golf Quốc gia đã thực sự trở thành sân khấu đỉnh cao của golf Việt, nơi những golfer xuất sắc nhất kiểm chứng đẳng cấp và bản lĩnh thi đấu. Mùa giải 2025 vì thế đặc biệt đáng chờ đợi, khi bốn nhà vô địch các mùa trước gồm Đoàn Xuân Khuê Minh, Nguyễn Nhất Long, Nguyễn Đức Sơn và Lê Chúc An sẽ cùng tái ngộ tại Gia Lai. Họ bước vào cuộc đua FLC Golf Links Quy Nhơn không chỉ để bảo vệ danh tiếng, mà còn để khẳng định mình vẫn đủ sức chinh phục thử thách khắc nghiệt nhất.

Tất cả sẽ phải đối diện với làn sóng trẻ đang bước vào giai đoạn “chín” của sự nghiệp và trần đầy khao khát bứt phá. Nguyễn Tuấn Anh - tài năng 16 tuổi với phong độ ổn định và khả năng kiểm soát trận đấu ấn tượng; Nguyễn Trọng Hoàng - golfer trẻ sở hữu bản lĩnh và tư duy chiến thuật chín chắn; hay Nguyễn Viết Gia Hân - gương mặt tiềm năng với kỹ năng tấn công green chính xác… tất cả đều hứa hẹn sẽ tạo ra áp lực lớn cho nhóm ứng viên hàng đầu.

Bên cạnh đó, giải đấu còn là sân khấu của những tay gậy dày dạn kinh nghiệm như Trương Chí Quân, Doãn Văn Định, Đinh Song Hài, Nguyễn Thảo My, Ngô Bảo Nghi… Họ là những người đã quen với áp lực, hiểu rõ cách “đọc” sân và biết chọn thời điểm để bứt phá. Ở Ocean Course, nơi gió biển thất thường, fairway hẹp và bunker sâu nhiều tầng, kinh nghiệm thi đấu sẽ là lợi thế đáng kể.

Sự kết hợp giữa bộ tứ vô địch cũ, làn sóng trẻ đầy khát vọng và những chiến binh kỳ cựu khiến Giải Vô địch Golf Quốc gia – Gia Lai 2025 hứa hẹn trở thành một cuộc tranh tài kịch tính đến những cú gạt bóng cuối cùng. Đây không chỉ là nơi tìm ra nhà vô địch, mà còn là bức tranh thu nhỏ của golf Việt Nam: đa sắc, đầy cạnh tranh và giàu tiềm năng bùng nổ.

Bệ phóng SEA Games 33

Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 là vòng “sát hạch” quan trọng để tuyển chọn thành viên cho đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm. Khoảng 80% tuyển thủ Quốc gia dự giải, trong đó có Nguyễn Tuấn Anh, Lê Chúc An, Nguyễn Viết Gia Hân…

Ban huấn luyện sẽ theo sát từng cú đánh để đánh giá khả năng thích nghi với địa hình khắc nghiệt, tâm lý dưới áp lực và chiến thuật đối đầu đối thủ mạnh. Kết quả tại Gia Lai sẽ quyết định tấm vé danh dự cuối cùng tới SEA Games 33, nơi golf Việt Nam đặt mục tiêu duy nhất là huy chương.

Ở SEA Games 32 tại Campuchia, golf Việt Nam đã có kỳ đại hội thành công nhất trong lịch sử khi giành 3 huy chương các loại: Huy chương Vàng cá nhân nam (Lê Khánh Hưng), Huy chương Đồng cá nhân nam (Nguyễn Anh Minh) và Huy chương Bạc đồng đội nam. Đây chính là động lực để đội tuyển hướng tới mục tiêu cao hơn tại Thái Lan cuối năm nay.