Gia Lai: Ghi dấu ấn với những sự kiện thể thao mang tầm quốc gia, quốc tế

TPO - Sự kiện Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 được tổ chức lần đầu tiên tại tỉnh Gia Lai không chỉ là cột mốc quan trọng đối với thể thao, mà còn mở ra cơ hội bứt phá mạnh mẽ cho ngành du lịch trong bối cảnh mới.

Không gian phát triển mới cho du lịch

Gia Lai, sau khi sáp nhập với Bình Định, không chỉ mở rộng về diện tích mà còn đa dạng hóa tài nguyên du lịch. Với diện tích hơn 21.000 km2, cùng với tiềm năng lợi thế “rừng vàng, biển bạc”, Gia Lai hiện nay sở hữu hệ sinh thái du lịch độc đáo, kết hợp hài hòa giữa du lịch biển nghỉ dưỡng tại Quy Nhơn, Kỳ Co - Eo Gió với du lịch sinh thái, văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, khám phá đại ngàn Kon Ka Kinh, Biển Hồ...

Biển Quy Nhơn. Ảnh: N.G

Có thể thấy, dư địa phát triển du lịch của tỉnh rất lớn, không chỉ về tài nguyên mà còn ở khả năng hình thành các chuỗi giá trị, từ nông nghiệp kết hợp du lịch, du lịch thông minh đến phát triển các điểm đến đẳng cấp quốc tế.

Đây là cơ hội để du lịch Gia Lai vươn lên trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa tỉnh trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực.

Tỉnh Gia Lai phấn đấu trong 6 tháng cuối năm đạt 5 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu du lịch thuần túy đạt 11.657 tỷ đồng, phát triển 9 sản phẩm du lịch mới, qua đó góp phần vào mục tiêu tăng trưởng chung của lĩnh vực dịch vụ (đạt trên 8,5%) trong 6 tháng cuối năm theo kịch bản điều hành của tỉnh.

Quy Nhơn - Điểm sáng du lịch thể thao quốc tế

Trong bức tranh phát triển của du lịch Gia Lai, phường Quy Nhơn (TP. Quy Nhơn trước đây) vẫn giữ vững vai trò đầu tàu du lịch của tỉnh mới khi lần thứ hai được vinh danh là “Thành phố Du lịch sạch ASEAN”.

Không dừng lại ở danh hiệu, Quy Nhơn đang khẳng định đẳng cấp quốc tế với hàng loạt sự kiện văn hóa - thể thao lớn được tổ chức thành công: Giải đua thuyền máy UIM F1H2O, giải Teqball thế giới, giải quần vợt bãi biển ITF-BT50…

Giải đua F1H2O ở Quy Nhơn. Ảnh: BTC

Những sự kiện này không chỉ thu hút hàng ngàn lượt khách trong nước và quốc tế mà còn góp phần đưa tên tuổi Quy Nhơn nói riêng, Gia Lai nói chung, lên bản đồ du lịch thể thao toàn cầu, một hướng đi mới cho du lịch tỉnh.

Việc đăng cai Giải Vô địch Golf Quốc gia – Gia Lai 2025 là bước tiến cụ thể trong chiến lược phát triển du lịch thể thao. Đây không chỉ là sân chơi dành cho các vận động viên chuyên nghiệp mà còn là dịp quảng bá hình ảnh thiên nhiên hùng vĩ, hạ tầng hiện đại và lòng hiếu khách của người Gia Lai đến đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước.

Sân FLC Golf Links Quy Nhơn nơi diễn ra Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025.

Trao đổi với Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Kim Chung - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai, chia sẻ, sự kiện Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 được tổ chức lần đầu tiên tại tỉnh không chỉ là cột mốc quan trọng đối với thể thao, mà còn mở ra cơ hội bứt phá mạnh mẽ cho ngành du lịch trong bối cảnh mới.

Theo bà Chung, du lịch golf cũng là một sản phẩm mới đang được tỉnh chú trọng. Loại hình này đặc biệt thu hút dòng khách cao cấp và khách quốc tế. Sự quan tâm của du khách đối với golf ngày càng tăng, và đây được xem là một hướng để phát triển sản phẩm du lịch mới, thu hút đối tượng khách có khả năng chi tiêu cao.

Du lịch Gia Lai trong những năm qua đã có sự phát triển mạnh mẽ, được xếp vào nhóm tăng trưởng mạnh của du lịch Việt Nam. Năm 2025, du lịch Gia Lai đặt mục tiêu đón trên 10 triệu lượt khách tăng 8,7% so với năm 2024, tổng thu từ khách du lịch đạt 27.000 tỷ đồng, tăng 5,9% so với năm 2024, đưa du lịch gia lai trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, tạo động lực lan tỏa phát triển các ngành, lĩnh vực khác.