Sẵn sàng cho Giải Vô địch Golf Quốc gia – Gia Lai 2025

SVO - Trước thềm Giải Vô địch Golf Quốc gia – Gia Lai 2025, không khí tại FLC Golf Links Quy Nhơn trở nên nhộn nhịp. Hàng trăm golfer đã có mặt, bước vào các buổi tập làm quen sân, chuẩn bị cho giải đấu được xem là quan trọng nhất trong hệ thống golf Việt Nam.

Tại sân tập, từng cú swing, từng cú putt được thực hiện với sự tập trung cao độ. Một số vận động viên cho biết, địa hình sân FLC Golf Links Quy Nhơn có độ dốc lớn, gió biển mạnh, khác biệt so với nhiều giải trước. “Việc tập luyện sớm giúp chúng tôi điều chỉnh chiến thuật, nhất là ở những hố có fairway hẹp”, một golfer chia sẻ.

Các golfer luyện tập trước thềm Giải Vô địch Golf Quốc gia – Gia Lai 2025.

Giải năm nay quy tụ 125 golfer, gồm nhiều gương mặt trẻ triển vọng và các nhà vô địch quốc gia. Cuộc cạnh tranh hứa hẹn gay gắt khi ngôi vị cao nhất luôn là mục tiêu của bất kỳ vận động viên nào.

Khung cảnh đẹp lãng mạn trên sân tập của các golfer.

Đồng hành cùng giải đấu, lãnh đạo FLC Hotel & Resort Quy Nhơn đã trực tiếp tham gia công tác chuẩn bị. Ngoài hạ tầng thi đấu, hệ thống nghỉ dưỡng, lưu trú và dịch vụ được bố trí đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho ban tổ chức, vận động viên và khán giả.

Hình ảnh những đồi cát, cánh đồng điện gió hiện lên trong khung cảnh đẹp.

Ban tổ chức cho biết mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất, từ cơ sở vật chất, nhân sự đến an ninh. Sự kiện không chỉ là sân chơi đỉnh cao của golf Việt Nam mà còn góp phần quảng bá du lịch Quy Nhơn – Bình Định, đưa hình ảnh điểm đến này ra quốc tế.

FLC Golf Links Quy Nhơn là một trong những sân golf ven biển được đánh giá đẹp và thử thách nhất Việt Nam.

Chỉ còn ít ngày nữa, Giải Vô địch Golf Quốc gia – Gia Lai 2025 tại FLC Golf Links Quy Nhơn sẽ khai mạc. Giới hâm mộ kỳ vọng vào những màn tranh tài căng thẳng, nơi bản lĩnh và sự chính xác của các tay golf sẽ quyết định chiến thắng.