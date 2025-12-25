Sinh viên Đại học Phenikaa truyền cảm hứng cho chiến dịch 'Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối'

SVO - Liên tục có mặt trong nhóm những trường thu gom được nhiều vỏ chai nhựa/lon nhôm nhất, sinh viên Đại học Phenikaa đem đến một luồng gió mới, truyền cảm hứng cho chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối" do Coca-Cola Việt Nam và Báo Tiền Phong tổ chức tại 6 trường đại học tại Hà Nội.

Sau hơn 2 tháng triển khai chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối", sự vào cuộc của đông đảo sinh viên Đại học Phenikaa khiến ban tổ chức hết sức bất ngờ. Đoàn thanh niên Nhà trường đã coi chương trình là một cơ hội để khơi dậy tinh thần bảo vệ môi trường trong sinh viên.

Xin giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu của sinh viên Đại học Phenikaa hưởng ứng tích cực chương trình:

Chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối" có sự tham gia của 6 trường đại học: Đại học Phenikaa, Đại học Thuỷ Lợi, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Thương mại, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Học viện Tài chính. Lễ phát động chương trình được tổ chức ngày 23/10/2025 tại Trường Đại học Thương mại.