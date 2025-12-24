Chuyển đổi số trong xây dựng và Chuẩn hóa hạ tầng đô thị thông minh

SVO - Nghị định 269/2025/NĐ-CP được ban hành đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để phát triển ngành công nghiệp đô thị thông minh. Tại hội thảo "Chuyển đổi số xây dựng và chuẩn hóa hạ tầng đô thị thông minh", các chuyên gia chỉ ra rằng để khắc phục tình trạng đầu tư manh mún và đưa đô thị vào vận hành thực tiễn, việc chuẩn hóa hạ tầng xây dựng cùng hệ thống dữ liệu dùng chung phải được xác định là điều kiện tiên quyết và cấp bách hàng đầu.

Trong khuôn khổ Hội nghị Thành phố Thông minh Việt Nam - Châu Á 2025 (Vietnam -Asia Smart City Summit 2025), Hội Kỹ sư Xây dựng Việt Nam (VSCE) phối hợp đồng tổ chức cùng Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam (VINASA) phiên thảo luận chuyên sâu: Chuyển đổi số trong xây dựng & Chuẩn hóa hạ tầng đô thị thông minh.

Tọa đàm “Chuẩn hóa để đô thị thông minh vận hành được – Từ chính sách quốc gia đến triển khai tại địa phương”.

Hội thảo lần này thu hút đông đảo sự quan tâm của Bộ, ban ngành, giới chuyên môn và các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hội Kỹ sư Xây dựng Việt Nam và Ban tổ chức đã đón tiếp sự tham dự của Lãnh đạo Bộ Nội vụ, đại diện Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng), Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội, Viện Khoa học công nghệ Xây dựng (IBST) cùng Hội Kỹ sư xây dựng Việt Nam và các tập đoàn công nghệ hàng đầu.

Tham luận tại Hội thảo, ông Trần Đình Tùng, Chủ tịch Hội Kỹ sư Xây dựng Việt Nam (VSCE) khẳng định, đô thị thông minh không chỉ là câu chuyện công nghệ mà đang hình thành một ngành công nghiệp đô thị thông minh, đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của Chính phủ, địa phương, doanh nghiệp, đội ngũ kỹ sư và các định chế tài chính.

Ông Trần Đình Tùng phân tích ba điểm tắc nghẽn khi triển khai các dự án đô thị thông minh phần lớn nằm ở Chuẩn chung hạ tầng & dữ liệu, liên thông dữ liệu và chi phí, rủi ro phát sinh trong triển khai.

Từ phía địa phương, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định việc chuẩn hóa dữ liệu và hạ tầng dùng chung là nguyên tắc bất di bất dịch. Dù gặp khó khăn về kinh phí và năng lực cán bộ tham mưu do các giải pháp công nghệ thay đổi liên tục, nhưng việc chuẩn hóa là "cần thiết và tất yếu".

Tại tham luận, ông Trần Đình Tùng chia sẻ, Hội Kỹ sư Xây dựng Việt Nam hình thành mang vai trò như một doanh nghiệp xã hội, trong đó, VSCE Hub sẽ giải quyết ba điểm tắc nghẽn bằng 3 giải pháp: nghiên cứu, thí điểm chuẩn hóa sandbox có kiểm soát, chuẩn hóa ngôn ngữ chung và điều phối trung lập cộng hưởng đa phương để vận hành ngành công nghiệp Đô thị thông minh một cách hiệu quả và bền vững. Ông Tùng chỉ rõ định hướng hành động của VSCE trong giai đoạn tới sẽ tập trung đưa chuyển đổi số và đô thị thông minh từ thí điểm sang triển khai quy mô lớn, bài bản và bền vững.

Theo ông Trần Đình Tùng, hành động ưu tiên số một là chuẩn hóa con người, dữ liệu và quy trình để tạo ra ngôn ngữ chung cho toàn ngành công nghiệp đô thị thông minh. Trong đó, VSCE sẽ tập trung dẫn dắt chuẩn hóa năng lực đội ngũ kỹ sư xây dựng thế hệ mới thông qua các khung PE – CPD – CPE, song song với việc thúc đẩy chuẩn hóa dữ liệu và quy trình triển khai như BIM, CDE, e-Permit, e-Inspection. Đây được xem là nền tảng cốt lõi để kết nối hiệu quả giữa Chính phủ, địa phương, doanh nghiệp và các định chế tài chính trong quá trình đầu tư và vận hành đô thị thông minh.

Hội Kỹ sư Xây dựng Việt Nam sẽ thành lập liên minh đa phương, nghiên cứu và thu thập góc nhìn đa chiều từ chuyên gia, kiến nghị gửi đến Bộ Xây dựng và cơ quan quản lý để hoàn thiện chính sách", ông Trần Đình Tùng nhấn mạnh.

Liên minh R&D Sandbox Green Smart City cam kết cùng kiến tạo hệ sinh thái xây dựng – đô thị thông minh.

Minh chứng cho sự năng động và đón đầu chính sách phát triển ngành Công nghiệp Đô thị thông minh, Hội Kỹ sư Xây dựng Việt Nam (VSCE) đã chủ trì hoạt động ký kết và ra mắt Liên minh R&D Sandbox Green Smart City tại sự kiện. Liên minh diễn ra giữa các đơn vị: Hội Kỹ sư Xây dựng Việt Nam (VSCE), Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), Hội Công trình Xanh Việt Nam (VGBC), Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Sen Vàng và Hội đồng Khoa học Độc lập. Sự đồng thuận này không chỉ là một dấu mốc hợp tác, mà là cam kết cùng kiến tạo hệ sinh thái xây dựng – đô thị thông minh, nơi: Chuẩn hóa là nền tảng; Công nghệ là công cụ và Phát triển bền vững là mục tiêu dài hạn.

Thông qua mô hình R&D Sandbox, các giải pháp cho đô thị thông minh – xanh – bền vững sẽ được thử nghiệm, đánh giá, chuẩn hóa và từng bước nhân rộng, phù hợp với bối cảnh và chính sách tại Việt Nam.