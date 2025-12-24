Thủ khoa không ngủ quên trên chiến thắng: “Chỉ là một trạm dừng nghỉ để đi tiếp”

SVO - Tốt nghiệp Thủ khoa ngành Quan hệ công chúng và Thủ khoa đầu ra toàn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Phạm Hoàng Anh Dũng (2003) nhìn danh hiệu như một điểm dừng ngắn để nhìn lại, chứ không phải đích đến. Với anh, điều quan trọng hơn là tiếp tục học hỏi, giữ mình tỉnh táo và không đánh mất bản thân sau ánh hào quang.

Thủ khoa đầu ra toàn Học viện với hành trình bền bỉ, xứng đáng

Phạm Hoàng Anh Dũng là cựu sinh viên ngành Quan hệ công chúng, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Kết thúc 4 năm học tập dưới mái trường Đoàn, Dũng trở thành Thủ khoa tốt nghiệp ngành Quan hệ công chúng, đồng thời là Thủ khoa đầu ra toàn Học viện với điểm GPA 8,67/10, tương đương 3,47/4.0.

Trong suốt quá trình học đại học, bên cạnh kết quả học tập, Phạm Hoàng Anh Dũng ghi dấu ấn với chuỗi thành tích dày đặc trong các hoạt động học thuật và phong trào. Anh nhận tổng cộng 11 Giấy khen của Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và Đoàn Thanh niên Học viện.

Phạm Hoàng Anh Dũng - Thủ khoa đầu ra Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Ở lĩnh vực nói trước công chúng, Dũng 8 lần lọt vào chung kết các cuộc thi phát thanh, thuyết trình, hùng biện và MC, giành 3 Quán quân, 3 Á quân và 1 Quý quân. Anh cũng tham gia 3 cuộc thi về lý luận chính trị cùng đội thi của Học viện, gồm hai mùa Olympic Triết học và một mùa Ánh sáng soi đường, đạt 2 giải Nhất và 1 giải Nhì.

Song song với học tập và thi cử, Dũng là người tham gia sáng lập và trực tiếp điều hành VYC - Câu lạc bộ Kỹ năng mềm Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, tập trung phát triển kỹ năng nói trước công chúng cho sinh viên. Trong hai năm đầu, anh là người xây dựng bộ khung hoạt động, nội quy và vận hành câu lạc bộ; những năm sau tiếp tục theo sát, hỗ trợ. Đến nay, VYC có gần 100 thành viên và duy trì hoạt động ổn định.

“Thủ khoa cũng chỉ là người bình thường”

Nói về khoảnh khắc nhận tin được vinh danh tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Phạm Hoàng Anh Dũng cho biết anh không quá bất ngờ cũng không quá phấn khích. Thời điểm nhận thông tin chính thức, anh đã phần nào ước lượng được kết quả.

Phạm Hoàng Anh Dũng tại lễ tuyên dương Thủ khoa xuất sắc các trường đại học, học viện trên địa bàn Hà Nội.

Với Dũng, cảm giác khi trở thành Thủ khoa không khác nhiều so với những lần giành Quán quân ở các cuộc thi nói trước công chúng trong thời sinh viên. Anh coi đó là một “trạm dừng nghỉ” đáng tự hào, nghỉ một chút rồi tiếp tục hòa vào dòng người bước ra từ giảng đường đại học. Theo anh, nếu để bản thân chìm quá lâu trong cảm giác vinh danh, rất dễ quên mình là ai và đang nhỏ bé như thế nào.

Dũng cho rằng Thủ khoa suy cho cùng vẫn là một người bình thường, kết thúc 4 năm đại học thì vẫn còn nhiều thiếu sót và cần cố gắng rất nhiều phía trước. Vì vậy, anh chọn cách nỗ lực để đi tiếp, thay vì ngủ quên trong một “giấc mơ vô thực”.

Điều khiến anh nhớ nhất trong hành trình trở thành Thủ khoa là quãng thời gian làm hồ sơ xét chọn. Dù đã được Học viện thông qua, anh vẫn hồi hộp khi gửi hồ sơ lên Thành đoàn Hà Nội – đơn vị thường trực tổ chức chương trình Lễ tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp đại học, học viện năm 2025 tại Hà Nội. Việc chạy đi chạy lại giữa nhà trường, Thành đoàn và cơ quan để xin xác nhận sơ yếu lý lịch trở thành một trải nghiệm đáng nhớ, gắn với sự hỗ trợ của thầy cô Phòng Công tác sinh viên và sự tạo điều kiện của các anh chị Thành đoàn.

Phạm Hoàng Anh Dũng cho rằng danh hiệu Thủ khoa chỉ là “một trạm dừng nghỉ” để tiếp tục học hỏi.

Nhìn lại quá trình học tập, Phạm Hoàng Anh Dũng cho biết anh không có giai đoạn nào thực sự khó khăn về mặt học thuật. Các môn học với anh đều là niềm vui. Anh không đặt mục tiêu phải giành học bổng hay danh hiệu, mà học vì yêu thích việc khám phá tri thức. Nhờ cố gắng hiểu bài ngay trên lớp, anh không phải dành quá nhiều thời gian ôn tập vào cuối kỳ.

Áp lực lớn nhất với Dũng đến từ việc xử lý các mối quan hệ và cân bằng nhiều đam mê cùng lúc. Khi gặp những vấn đề tưởng chừng không thể giải quyết, anh thường cho mình một quãng nghỉ ngắn, sau đó bình tâm đối diện và tháo gỡ từng vướng mắc.

Một hành trình mới mở ra…

Ngay trong tuần đầu sau khi nhận danh hiệu Thủ khoa xuất sắc thành phố Hà Nội, Dũng đã sáu lần trở lại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Anh tham gia làm diễn giả khách mời tại các talkshow về khủng hoảng truyền thông cho sinh viên năm ba, chia sẻ kinh nghiệm học tập và hoàn thiện bản thân; trở về sinh hoạt cùng Câu lạc bộ VYC để động viên các thế hệ sau; đồng thời tham gia bình luận bóng đá tại giải thể thao toàn Học viện - lĩnh vực anh có thế mạnh. Với Dũng, đó không phải áp lực phải chia sẻ, mà là niềm vui được truyền cảm hứng.

Anh Dũng tham gia làm diễn giả khách mời tại các "talkshow" cho sinh viên.

Về cơ hội, anh trân trọng nhất việc được kết nối với 94 Thủ khoa khác trên địa bàn Hà Nội. Qua những cuộc gặp gỡ và trò chuyện, anh học hỏi được nhiều điều từ các Thủ khoa và coi đây là may mắn lớn. Dũng cũng cho rằng danh hiệu là một dấu mốc đẹp để khép lại 4 năm thanh xuân dưới mái trường Đoàn, trước khi bước sang chương mới.

Một sự trùng hợp đáng nhớ là ngày anh nhận danh hiệu Thủ khoa tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng là ngày anh nhận kết quả trúng tuyển chương trình đào tạo Thạc sĩ tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Với Dũng, đó là thời điểm một chặng đường khép lại trọn vẹn, đồng thời mở ra chân trời tiếp theo, nơi anh tiếp tục học hỏi và nỗ lực.

Trên hành trình ấy, Phạm Hoàng Anh Dũng dành lời tri ân sâu sắc tới ông ngoại - người đóng vai trò định hướng, truyền cảm hứng học tập và tinh thần nghiên cứu suốt nhiều năm. Ông là tấm gương về tinh thần học tập không ngừng nghỉ, kể cả khi đã nghỉ hưu. Biến cố mất ông trong năm cuối đại học trở thành trải nghiệm lớn, giúp Dũng học cách chấp nhận và sống ý nghĩa hơn. Anh cũng tri ân mẹ - người bạn lớn, chỗ dựa và nguồn hỗ trợ xuyên suốt hành trình học tập và trưởng thành.

Ảnh: NVCC