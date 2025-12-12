Từ lớp chuyên Hóa đến ngôi trường hàng đầu thế giới: Hành trình không giới hạn của nữ sinh Việt

SVO - Tốt nghiệp cử nhân loại Xuất sắc ngành Tin sinh học tại hai ngôi trường danh giá nước Đức, Bùi Thanh Trúc (sinh năm 2002) tiếp tục chinh phục học bổng toàn phần bậc thạc sĩ của Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ tại Zurich - trường đại học nổi tiếng hàng đầu thế giới về khoa học công nghệ, trở thành một trong số rất ít sinh viên Việt Nam được nhận học bổng này.

Bùi Thanh Trúc (sinh năm 2002) hiện theo học bậc thạc sĩ ngành Tin sinh học và Sinh học tính toán tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ - ETH Zurich.

Xuất phát điểm là cựu học sinh chuyên Hóa - Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Thanh Trúc sớm có niềm yêu thích dành cho các môn khoa học tự nhiên. Sau khi tìm hiểu, nữ sinh đặc biệt thấy hứng thú với Tin sinh học - một lĩnh vực liên ngành cốt lõi, kết hợp Sinh học, Khoa học máy tính, Toán học; được ứng dụng mạnh mẽ trong y học, dược học, nông nghiệp và bảo tồn đa dạng sinh học.

Trưởng thành trong một gia đình không mấy khá giả nhưng điều đó lại khiến Thanh Trúc càng thêm quyết tâm đạt được điều mình muốn. Bước ngoặt học thuật xảy đến khi cô bạn đặt chân tới Đức vào đầu năm 2021 và cùng lúc có cơ hội theo học ở hai ngôi trường lớn là Đại học Kỹ thuật Munich (TUM) và Đại học Ludwig-Maximilians Munich (LMU).

Thanh Trúc cùng người thân và bạn bè trong ngày tốt nghiệp ở Đại học Ludwig-Maximilians Munich (LMU).

Ở thành phố đắt đỏ bậc nhất nước Đức, ngoài những trở ngại về ngôn ngữ và thủ tục hành chính, Thanh Trúc còn phải tự mình loay hoay trang trải cuộc sống. Sau giờ học, cô bạn tranh thủ làm đủ thứ việc từ bồi bàn, bán hàng, công nhân đóng gói cho đến làm gia sư. Có những cuối tuần, Trúc làm việc liên tục từ 10 giờ sáng đến 11-12 giờ đêm. Với cô gái trẻ, đó có lẽ là khoảng thời gian nhọc nhằn nhất nhưng cũng thật đáng nhớ trong những năm tháng thanh xuân của mình.

Mọi thứ chỉ dần thay đổi khi Thanh Trúc được nhận học bổng Deutschlandstipendium ngay từ học kỳ đầu tiên, cùng với công việc trợ giảng và trợ lý nghiên cứu của khoa ở trường sau này đã giúp nữ sinh tự chủ tài chính. Trong ba năm học cử nhân, Trúc nhận nhiều học bổng từ chính phủ Đức, trị giá từ 3.600 đến 6.500 euro.

Nữ sinh bộc bạch: “Mình đã có thể tự nuôi bản thân và số tiền bố mẹ cho mình ban đầu để đi du học đã được mình dành lại cho em gái. Ngày bé, mình thấy việc du học thật xa vời, vậy mà giờ đây em gái mình cũng có được cơ hội đó. Thực lòng mà nói, chẳng có gì làm mình tự hào hơn khi nghĩ rằng chính mình đã thay đổi số phận của bản thân, đồng thời mở ra con đường mới cho cả người thân của mình.”

Điều đáng ngưỡng mộ hơn cả là nữ sinh vẫn duy trì thành tích học tập ấn tượng và tốt nghiệp cử nhân loại Xuất sắc ngành Tin sinh học tại cả hai ngôi trường danh giá nước Đức mà mình theo học. Thanh Trúc cho rằng chủ động và kỷ luật là hai yếu tố quan trọng tạo nên kết quả đó. Bằng chứng là Trúc luôn cố gắng đi học đầy đủ, dành thời gian nghiền ngẫm kiến thức, học cách tự tra cứu, không ngại hỏi và chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ từ thầy cô, bạn bè khi gặp khó khăn. Bên cạnh đó, công việc trợ giảng và trợ lý nghiên cứu của khoa cũng mang lại cho Trúc cơ hội hiểu sâu kiến thức, được học hỏi thêm từ các giáo sư giàu kinh nghiệm, từ đó ngày một tiến bộ hơn.

Thanh Trúc cùng các tình nguyện viên của tổ chức youngCaritas.

Ngoài việc học, Thanh Trúc còn gắn bó hơn ba năm với vai trò là tình nguyện viên của tổ chức youngCaritas - một tổ chức quốc tế với mục tiêu xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy công lý và nhân phẩm trên toàn thế giới. Đây cũng là cách để cô bạn đóng góp cho cộng đồng, bày tỏ sự biết ơn dành cho Đức - đất nước đã hỗ trợ mình với nhiều suất học bổng, miễn giảm học phí.

Từng nghĩ sẽ tiếp tục học lên thạc sĩ ở Munich, Thanh Trúc không ngờ mình lại may mắn đậu học bổng toàn phần của Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ tại Zurich (ETH Zurich) - một trong những trường đại học hàng đầu thế giới về khoa học công nghệ. Học bổng bao gồm miễn toàn bộ học phí cùng khoản hỗ trợ sinh hoạt 12.000 franc mỗi học kỳ. Đặc biệt, Trúc là sinh viên Việt Nam thứ hai vinh dự nhận được học bổng này của ETH Zurich kể từ lần đầu tiên vào năm 2009.

Thanh Trúc là một trong những sinh viên xuất sắc nhận học bổng từ Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ tại Zurich (ETH Zurich).

“Tài chính không phải là rào cản, thiếu ý chí mới là rào cản. Đừng nghĩ rằng việc du học là bất khả thi khi gia đình không khá giả. Thay vào đó, hãy chủ động tìm kiếm học bổng và các nguồn hỗ trợ tài chính, bởi châu Âu có rất nhiều chính sách từ chính phủ, trường học cũng như các tổ chức tư nhân. Quan trọng hơn cả là hãy tin vào khả năng của mình và biết nắm bắt cơ hội: Cơ hội sẽ là 100% nếu bạn thử làm và 0% nếu bạn không làm.” - Thanh Trúc chia sẻ.

Sắp tới, Thanh Trúc dự định thử sức tại các công ty công nghệ sinh học hoặc dược phẩm để vận dụng những kiến thức chuyên môn đã tích lũy. Trúc đặc biệt hứng thú với việc giải mã mối liên hệ giữa gen và sức khỏe con người, nhằm dự đoán rủi ro sức khỏe và tìm ra phác đồ điều trị tối ưu. Bên cạnh đó, Trúc cũng đang cân nhắc việc theo đuổi bậc tiến sĩ để đi sâu vào con đường nghiên cứu. Và trên hết, Trúc mong muốn một ngày nào đó có thể trở về Việt Nam để đóng góp cho sự phát triển của nền khoa học nước nhà.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)