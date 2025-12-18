Cựu sinh viên Bách khoa giành nhiều giải Olympic Cơ học và tốt nghiệp bằng đôi Kỹ sư - Thạc sĩ tại Pháp

SVO - Lương Quốc Đạt (sinh năm 2001), cựu sinh viên chương trình PFIEV Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, gây ấn tượng với thành tích học thuật: thủ khoa PFIEV khóa 2019, nhiều năm liền đạt danh hiệu sinh viên giỏi - xuất sắc, đoạt giải Olympic Cơ học toàn quốc, có công bố khoa học trong và ngoài nước. Đạt còn chinh phục loạt học bổng danh giá, trong đó có Eiffel của Bộ Ngoại giao Pháp, và tốt nghiệp loại Xuất sắc chương trình bằng đôi Kỹ sư - Thạc sĩ tại INP Toulouse.

Theo đuổi hệ thống năng lượng hiện đại từ nền tảng học thuật xuất sắc

Từ định hướng ngay những năm cuối phổ thông, Quốc Đạt - cựu sinh viên ngành Kỹ thuật điện (Hệ thống năng lượng), Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV), Trường Đại học Bách khoa TP.HCM đã sớm lựa chọn con đường phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực năng lượng hiện đại. Quốc Đạt tốt nghiệp song bằng kỹ sư loại xuất sắc giữa Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG-HCM và Trường Đại học ENSEEIHT (Viện Bách khoa Quốc gia Toulouse, Pháp), đồng thời hoàn thành chương trình bằng đôi Kỹ sư - Thạc sĩ liên kết với Trường Đại học Paul Sabatier - Đại học Toulouse 3.

Với nền tảng Vật lý, từng đạt giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lý, Quốc Đạt sớm bị cuốn hút bởi các bài toán kỹ thuật mang tính mô hình hóa chặt chẽ và kiểm chứng thực nghiệm. “Mình lựa chọn hệ thống năng lượng, đặc biệt là điện phân tán và năng lượng tái tạo, bởi đây là lĩnh vực then chốt của quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu, đòi hỏi tư duy thiết kế hệ thống, điều khiển và tối ưu hóa ở mức độ cao", Quốc Đạt chia sẻ.

Quốc Đạt tốt nghiệp tại trường ENSEEIHT.

Trên cơ sở đó, hiện nay Quốc Đạt định hướng nghiên cứu các hệ thống năng lượng thông minh siêu nhỏ và chuẩn bị theo học chương trình Tiến sĩ tại Pháp với học bổng toàn phần trong 3 năm, kết hợp hợp tác nghiên cứu với doanh nghiệp điện gió. Hướng đi này được kỳ vọng sẽ giúp anh phát triển các giải pháp điều khiển và tối ưu hóa có tính ứng dụng cao, gắn chặt nghiên cứu học thuật với thực tiễn vận hành của ngành năng lượng hiện đại.

PFIEV - “đường băng” rèn luyện bản lĩnh học thuật và tư duy bền bỉ

Lựa chọn theo học Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV), Quốc Đạt xác định đây là môi trường đào tạo có cường độ cao nhưng phù hợp với định hướng học thuật dài hạn. Theo Quốc Đạt, PFIEV không chỉ cung cấp nền tảng kiến thức kỹ thuật mà còn chú trọng rèn luyện tư duy phản biện, khả năng tự học và tính kỷ luật - những năng lực cốt lõi của một kỹ sư và nhà nghiên cứu trong môi trường quốc tế.

Quốc Đạt tham quan tại tháp Pisa (Ý).

Bên cạnh chất lượng đào tạo, PFIEV còn tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận các chương trình trao đổi, du học và liên kết bằng đôi với những trường kỹ thuật hàng đầu châu Âu, đặc biệt là tại Pháp. Việc được đầu tư bài bản về ngoại ngữ Anh - Pháp, cùng sự hướng dẫn của đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm quốc tế, đã giúp Quốc Đạt xây dựng nền tảng vững chắc để theo đuổi con đường học thuật chuyên sâu.

Thừa nhận áp lực lớn của chương trình, Quốc Đạt cho rằng chính yêu cầu khắt khe ấy đã trở thành động lực giúp anh trưởng thành. “Mình xem PFIEV như một đường băng dài, nơi mình rèn luyện bản lĩnh học thuật, hình thành tư duy làm việc nghiêm túc và có hệ thống", anh chia sẻ.

Chinh phục thành tích từ Olympic Cơ học đến nghiên cứu khoa học

Những thành tích tại Olympic Cơ học toàn quốc, gồm Giải Nhì cá nhân các năm 2022-2023 và Giải Nhì đồng đội năm 2023, đã góp phần quan trọng hình thành tư duy kỹ thuật và nghiên cứu của Quốc Đạt.

Quốc Đạt tham quan tại Valence (Pháp).

Không chỉ rèn luyện kiến thức, môi trường Olympic còn giúp Quốc Đạt phát triển khả năng giải quyết bài toán phức tạp dưới áp lực thời gian và sự kiên trì theo đuổi lời giải - những kỹ năng thiết yếu trong nghiên cứu điều khiển phi tuyến. Từ đó, Olympic trở thành cầu nối tự nhiên giữa Cơ học và Kỹ thuật điện, giúp quá trình mô phỏng và điều khiển hệ thống đạt độ chặt chẽ và chính xác cao.

Ở mảng nghiên cứu khoa học, Quốc Đạt hiện có hai công bố, trong đó có bài báo quốc tế trên tạp chí IJPEDS năm 2025. Theo anh, thách thức lớn nhất khi nghiên cứu ở bậc đại học không nằm ở kỹ thuật, mà ở việc hình thành tư duy nghiên cứu chuẩn mực, từ xác định câu hỏi, đánh giá tính mới đến kiểm chứng và trình bày kết quả. Chính nền tảng tư duy này đã tạo tiền đề để Quốc Đạt tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu chuyên sâu tại Pháp.

Quốc Đạt tham quan tại Paris (Pháp).

Từ hồ sơ học bổng đến trải nghiệm quốc tế và hành trình hoàn thiện kỹ năng toàn diện

Theo Quốc Đạt, việc liên tiếp giành các học bổng uy tín như Vallet, EVN, Obayashi hay Eiffel không phải do may mắn mà là kết quả của chiến lược xây dựng hồ sơ bài bản, có định hướng rõ ràng. Một hồ sơ nổi bật cần dựa trên câu chuyện học thuật mạch lạc, thành tích học tập - nghiên cứu nhất quán và thư giới thiệu có chiều sâu, giúp hội đồng tuyển chọn nhận diện tiềm năng phát triển dài hạn.

Bên cạnh đó, các trải nghiệm học thuật quốc tế tại Centrale Lille, INP Toulouse và Đại học Paul Sabatier, cùng việc tham gia các hoạt động tình nguyện và đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố đã góp phần hoàn thiện tư duy toàn cầu, kỹ năng mềm và năng lực chuyên môn của một kỹ sư trẻ trong môi trường hội nhập.

Quốc Đạt tham quan tại Venice (Ý).

Hoàn thành chương trình bằng đôi Kỹ sư – Thạc sĩ tại Pháp, Quốc Đạt xem đây là nền tảng để theo đuổi con đường nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực năng lượng. Ở giai đoạn tiếp theo, anh định hướng học Tiến sĩ về hệ thống năng lượng thông minh siêu nhỏ, tích hợp năng lượng tái tạo, điều khiển thời gian thực và tối ưu hóa vận hành. Việc nhận học bổng Tiến sĩ toàn phần tại Pháp và tham gia dự án hợp tác với doanh nghiệp điện gió giúp Quốc Đạt phát triển các giải pháp có tính ứng dụng cao, hướng tới mục tiêu đóng góp cho mô hình năng lượng thông minh, bền vững tại Việt Nam.

Gửi thông điệp đến các bạn trẻ theo đuổi khối ngành kỹ thuật, Quốc Đạt nhấn mạnh ba yếu tố: dám đặt mục tiêu lớn, kiên trì trước thử thách và giữ vững niềm đam mê khám phá khoa học. Bên cạnh đó, anh cho rằng ngoại ngữ là chìa khóa quan trọng để tiếp cận học thuật quốc tế. “Hãy tin vào hành trình của chính mình", Quốc Đạt chia sẻ, khẳng định rằng nếu đủ bền bỉ, ngành kỹ thuật không chỉ là một nghề nghiệp mà còn là hành trình mở ra những giá trị và cơ hội lâu dài.

(Ảnh: NVCC)