Nữ Á khoa Nội trú Ung thư và khát vọng xoa dịu nỗi đau bệnh nhân

SVO - Trần Thị Huệ (sinh năm 2001) vừa tốt nghiệp trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội và xuất sắc đạt Á khoa chuyên ngành Ung thư kỳ thi Bác sĩ Nội trú. Hành trình đến với Ung thư học của Huệ không chỉ là sự lựa chọn nghề nghiệp, mà còn là ước mơ được đồng hành, sẻ chia cùng những bệnh nhân ung thư, xuất phát từ những trải nghiệm sâu sắc trong gia đình và quá trình học tập tại bệnh viện.

Quyết định theo đuổi ngành Ung thư học của Trần Thị Huệ (sinh năm 2001, Hà Nội) bắt nguồn từ những trải nghiệm cá nhân sâu sắc. Chứng kiến người bác ruột trải qua quá trình điều trị ung thư đầy gian nan, Huệ thấu hiểu không chỉ nỗi đau thể xác, mà cả gánh nặng tinh thần mà bệnh nhân phải gánh chịu.

Huệ chia sẻ: "Việc chứng kiến người bác của mình mắc ung thư, trải qua những đợt điều trị kéo dài, cùng những thay đổi rõ rệt về sức khỏe và tinh thần, đã để lại trong mình nhiều cảm xúc khó quên. Mình nhận ra rằng, bên cạnh nỗi đau thể chất, người bệnh còn phải đối mặt với sự sợ hãi, cô đơn và áp lực tinh thần rất lớn".

Những trải nghiệm thực tế tại Bệnh viện Bạch Mai, nơi Huệ thực tập từ năm Y5, càng củng cố mong muốn trở thành một bác sĩ không chỉ giỏi về chuyên môn, mà còn thấu hiểu và nâng đỡ tinh thần cho bệnh nhân.

Huệ không có một "khoảnh khắc định mệnh" nào cụ thể, mà là sự tích lũy từ nhiều trải nghiệm nhỏ. Quá trình học lâm sàng tại bệnh viện Bạch Mai đã giúp Huệ nhận ra rõ rệt nhu cầu của bệnh nhân ung thư về một người bác sĩ không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn kiên nhẫn và thấu hiểu.

Sự tận tâm của các thầy cô trong chuyên ngành Ung thư cũng ảnh hưởng lớn đến Huệ. Cách họ trao đổi với bệnh nhân, giải thích bệnh một cách rõ ràng, nhẹ nhàng nhưng không né tránh sự thật đã để lại ấn tượng sâu sắc trong cô.

Khi biết kết quả đạt Á khoa chuyên ngành Ung thư kỳ thi Bác sĩ Nội trú tại trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội, cảm xúc của Huệ là bất ngờ nhiều hơn là tự hào. Trong quá trình ôn thi, Huệ không đặt mục tiêu phải đạt thứ hạng cao, mà chỉ tập trung cố gắng hết sức trong khả năng của mình.

Huệ chia sẻ: "Kết quả Á khoa là sự ghi nhận rất lớn cho những tháng ngày học tập căng thẳng, vừa học vừa trực, vừa tự hoài nghi bản thân, những ngày học 14 - 15 giờ/ngày. Mình thấy biết ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc, và biết ơn những người thân yêu đã tin tưởng mình, ngay cả khi nhiều lúc mình tự hoài nghi bản thân. Và đây cũng là một động lực mạnh mẽ để mình bước vào chặng đường tiếp theo với tinh thần nghiêm túc hơn".

Tuy nhiên Huệ cũng nhận thức rõ rằng, kết quả kỳ thi chỉ là điểm khởi đầu. Nội trú là một quá trình dài, và những gì phía trước mới thực sự quan trọng. Niềm vui đi kèm với trách nhiệm và áp lực, phải tiếp tục cố gắng, nỗ lực và kiên trì.

Theo Huệ, một bác sĩ Ung thư cần nền tảng kiến thức vững chắc, tư duy hệ thống và khả năng cập nhật kiến thức liên tục, vì lĩnh vực này thay đổi rất nhanh. Khả năng phối hợp đa chuyên khoa cũng rất quan trọng, do đó bác sĩ cần có kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Huệ nhấn mạnh: "Kỹ năng mềm cũng đóng vai trò rất lớn. Giao tiếp với bệnh nhân ung thư không hề dễ, đặc biệt khi phải trao đổi về tiên lượng hay các quyết định điều trị khó khăn. Sự kiên nhẫn, đồng cảm, biết lắng nghe và biết cách truyền đạt thông tin một cách rõ ràng, trung thực, nhưng vẫn nhân văn là điều mình nghĩ một bác sĩ Ung thư cần rèn luyện lâu dài".

Huệ hiểu rằng, bản thân vẫn đang ở điểm khởi đầu của con đường này, nhưng đó cũng là lý do Huệ chọn chuyên ngành Ung thư: một chuyên ngành khó, áp lực, nhưng cho Huệ cơ hội học hỏi và trưởng thành mỗi ngày.

Là một nữ bác sĩ trẻ, Huệ cũng không tránh khỏi những áp lực "không nói ra". Trong quá trình học và ôn thi, Huệ đã nhiều lần nghe những câu hỏi như: “Con gái theo nội trú có chịu được cường độ trực không?”. “Có theo nghề lâu dài được không?”. Hay “sau này còn phải lo chuyện gia đình nữa”,...

Huệ bộc bạch: "Những câu hỏi này ban đầu khiến mình khá áp lực và có lúc tự nghi ngờ bản thân. Tuy nhiên, càng đi học và tiếp xúc nhiều với môi trường lâm sàng, mình càng nhận ra rằng, điều quan trọng nhất vẫn là thái độ học tập, tinh thần trách nhiệm và năng lực chuyên môn, chứ không phải giới tính. Và chính những điều đó khiến mình muốn cố gắng hơn, để chứng minh rằng năng lực không phụ thuộc vào giới tính hay tuổi tác. Phụ nữ hoàn toàn có thể bền bỉ, mạnh mẽ và đi xa nếu họ đủ quyết tâm".

Quá trình ôn thi Nội trú giúp Huệ hiểu rõ rằng, con đường này đòi hỏi sự đầu tư lớn về thời gian. Có những giai đoạn Huệ gần như chỉ xoay quanh việc học, đi viện và ôn bài, ít thời gian cho bản thân và gia đình.

Ngoài giờ học căng thẳng trên trường cũng như ở viện và thời gian ôn tập, Huệ cũng thử sức trải nghiệm bản thân với làm người mẫu ảnh, đóng quảng cáo và đi dạy gia sư. Bên cạnh việc trở thành bác sĩ, Huệ cũng mong muốn có nhiều trải nghiệm mới lạ và tuyệt vời khi còn trẻ.

Với các bạn đang có dự định thi Bác sĩ Nội trú, Huệ khuyên rằng, điều quan trọng nhất là phải hiểu rõ mình đang chọn gì. Nội trú là một môi trường đào tạo tốt, giúp bác sĩ trẻ phát triển nhanh về tư duy và chuyên môn, nhưng đi kèm là áp lực rất lớn và nhiều sự hy sinh. Vì vậy, hãy chuẩn bị sớm, học chắc kiến thức nền, và quan trọng hơn là giữ tinh thần bền bỉ. Đừng quá so sánh bản thân với người khác, vì mỗi người có xuất phát điểm và nhịp độ khác nhau.

Theo kinh nghiệm của Huệ, điều quan trọng nhất là học chắc kiến thức nền. Kỳ thi Nội trú không chỉ kiểm tra khả năng nhớ kiến thức mà còn đánh giá tư duy lâm sàng và khả năng tổng hợp vấn đề. Vì vậy, Huệ cố gắng hiểu bản chất bệnh học thay vì học thuộc máy móc.

Huệ xây dựng kế hoạch ôn tập sớm, chia nhỏ mục tiêu theo từng giai đoạn để tránh quá tải, học đều các môn. Học nhóm và trao đổi với bạn bè cũng giúp Huệ nhìn nhận vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau.

Huệ chia sẻ: "Kỳ thi rất áp lực, nhưng nếu quá căng thẳng sẽ ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả học tập. Mình cố gắng duy trì nhịp sinh hoạt tương đối đều, nghỉ ngơi khi cần, không thức khuya quá 12 giờ và không so sánh bản thân với người khác. Ôn theo chu kỳ: 1 ngày – 2 ngày – 3 ngày - 1 tuần – 1 tháng để đảm bảo nhớ dài hạn".

Trong thời gian sắp tới, khi chính thức bước vào chương trình đào tạo Nội trú, Huệ xác định mục tiêu đầu tiên là học cách thích nghi với nhịp làm việc mới, rèn tư duy lâm sàng và học hỏi nhiều nhất có thể từ thầy cô, các anh chị đi trước.

Huệ khẳng định: "Mình hiểu rằng sẽ có những giai đoạn rất áp lực, nhưng đây là lựa chọn mình đã cân nhắc kỹ và sẵn sàng cố gắng. Con đường phía trước còn dài và chắc chắn sẽ không dễ dàng, nhưng việc được bước thêm một bước gần hơn với ước mơ làm bác sĩ chuyên môn sâu là điều khiến mình có thêm động lực. Hy vọng, những chia sẻ này phần nào giúp các bạn đang chuẩn bị thi hoặc đang phân vân trước ngưỡng cửa Nội trú có thêm góc nhìn và sự tự tin để lựa chọn con đường phù hợp với mình".

