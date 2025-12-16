Từ sân đất Tiền Giang đến sàn runway tỏa sáng

SVO - Đặng Trần Quế Trâm (sinh năm 2005) đang chinh phục ước mơ kép: trở thành một giáo viên tận tâm và một người mẫu chuyên nghiệp. Hành trình của cô là sự kết hợp độc đáo giữa thể thao, học vấn và đam mê nghệ thuật, phá vỡ những định kiến và khẳng định bản thân.

Đặng Trần Quế Trâm (sinh năm 2005) hiện là sinh viên năm ba tại trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT). Quế Trâm không chỉ là một sinh viên chăm chỉ, mà còn là người mẫu tự do. Ít ai biết rằng, trước khi sải bước trên sàn diễn thời trang, cô từng là một vận động viên điền kinh đầy nhiệt huyết.

Quế Trâm luôn ấp ủ "ước mơ kép": trở thành giáo viên giỏi và người mẫu chuyên nghiệp. Ước mơ trở thành giáo viên không chỉ là định hướng nghề nghiệp, mà còn là mong muốn được nối gót mẹ, người giáo viên tận tụy mà cô luôn thần tượng. Quế Trâm mong muốn được tiếp bước mẹ mình, mang con chữ và cảm hứng đến cho học trò.

Song song với đó, Quế Trâm vẫn nuôi dưỡng ngọn lửa khát khao trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Cô tin rằng, một cô giáo hiện đại hoàn toàn có thể vừa tri thức, chuẩn mực, vừa tự tin và tỏa sáng trên các sàn diễn nghệ thuật.

Có thể mọi người thường thấy một Quế Trâm đầy thần thái trên các bộ ảnh, nhưng ít ai biết, sâu bên trong cô vẫn là tinh thần quyết liệt của một vận động viên điền kinh. Những năm học trung học cơ sở, Quế Trâm là một cô gái cực kỳ cá tính và máu lửa với thể thao. Sân chơi của cô khi ấy không phải là sàn runway lộng lẫy, mà là những hố nhảy xa và xà nhảy cao dưới cái nắng của thị xã Gò Công, Tiền Giang (cũ).

Thể thao đã dạy cho Quế Trâm bài học vỡ lòng về sự bứt phá: muốn bật cao qua thanh xà hay vươn xa tới vạch đích, ta đều cần một bước đà vững chắc và bản lĩnh không bao giờ run sợ trước những giới hạn.

Quế Trâm rất tự hào về những thành tích thời niên thiếu, những cột mốc đã rèn luyện nên bản lĩnh của cô ngày hôm nay: Giải Nhất Nhảy cao nữ - Giải Điền kinh học sinh cấp Thị xã (2017-2018); Giải Ba Nhảy xa nữ - Giải Điền kinh học sinh cấp Thị xã (2017-2018); Giải Ba Nhảy xa nữ - Hội khỏe Phù Đổng Thị xã Gò Công lần IX (2019),...Những tấm huy chương này nhắc nhở Quế Trâm rằng, chỉ cần có đam mê và nỗ lực, đỉnh cao nào cũng có thể chinh phục.

Một trải nghiệm đã thay đổi hoàn toàn tư duy của Quế Trâm, đó là lần đầu tiên cô phải đứng thuyết trình trước đám đông lớn tại trường đại học. Lúc đó, cô rất run, sợ giọng nói không đủ vang, sợ quên bài và sợ cả những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Nhưng ngay trong khoảnh khắc căng thẳng đó, Quế Trâm đã nhớ lại cảm giác khi sải bước tập luyện catwalk: thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, hít thở sâu và tin vào chính mình.

Cô đã tự nhủ, bục thuyết trình này cũng chính là một sàn runway, và cô cần phải tỏa sáng theo cách riêng. Chính sự tự tin, thần thái của một người mẫu đã giúp Quế Trâm chiến thắng nỗi sợ và làm chủ bài thuyết trình ngày hôm đó một cách đầy cuốn hút. Và ngược lại, tư duy logic, mạch lạc khi xây dựng nội dung thuyết trình lại giúp cô hiểu sâu sắc hơn về cấu trúc, và ý đồ nghệ thuật khi trình diễn các bộ sưu tập thời trang.

Quế Trâm nhận ra: “Không có trải nghiệm nào là thừa thãi, mọi kỹ năng chúng ta rèn luyện đều là những mảnh ghép bổ trợ hoàn hảo cho nhau để tạo nên thành công”.

Thử thách lớn nhất với Quế Trâm là định kiến và thời gian. Có người từng nói: "Làm cô giáo thì không nên đi diễn, mất hình tượng" hay "Đi diễn rồi sao tập trung dạy học được?". Đôi lúc, Quế Trâm cũng hoài nghi bản thân, áp lực đồng trang lứa và lịch học dày đặc của năm ba khiến cô kiệt sức.

Cách Quế Trâm vượt qua là kỷ luật và chứng minh bằng kết quả. Cô sắp xếp thời gian biểu chi tiết từng giờ. Khi đi học, Quế Trâm là cô sinh viên nghiêm túc. Khi lên set chụp, cô là người mẫu chuyên nghiệp. Quế Trâm muốn chứng minh rằng: một cô giáo hoàn toàn có thể xinh đẹp, thời thượng và một người mẫu hoàn toàn có thể tri thức, sâu sắc.

Với Quế Trâm, thành công không chỉ là những con số hay danh hiệu, mà là những cột mốc đánh dấu sự trưởng thành. Bên cạnh những tấm huy chương thể thao thời niên thiếu, cô tự hào về những dấu ấn trên hành trình nghệ thuật: - Top 30 Miss Teen International Vietnam 2021: Cột mốc đầu tiên giúp Quế Trâm bước ra khỏi vùng an toàn và khẳng định bản thân. - Model The Garden of Dreams Fashion Show 2023. - Model Vietnam Infinity Fashion Runway 2023. - Model Vietnam Kids Fashion Awards 2024. - Dấu ấn sinh viên: Model trình diễn cho HUFLIT Radio số tháng 7 với chủ đề "Giữa trời rực rỡ".

Trong tương lai gần, ưu tiên hàng đầu của Quế Trâm là hoàn thành tấm bằng Cử nhân tại HUFLIT với kết quả tốt nhất, để làm tròn lời hứa với gia đình và bản thân. Song song đó, cô sẽ tiếp tục xây dựng hình ảnh cá nhân hướng tới hình tượng một “cô giáo model hiện đại, tri thức và năng động”.

Đặc biệt, Quế Trâm đang ấp ủ dự định sẽ thử sức tại các cuộc thi sắc đẹp. Cô không đặt nặng áp lực danh hiệu, mà xem đây là cơ hội quý giá để cọ xát, học hỏi bản lĩnh từ những người đi trước. Quan trọng hơn, Quế Trâm muốn biết bản thân đang đứng ở đâu, từ đó biết mình cần nỗ lực hoàn thiện điều gì để ngày càng rực rỡ hơn.

"Don't let anyone define your limits. You define them" - Đừng để bất cứ ai định nghĩa giới hạn của bạn. Chính bạn mới là người quyết định điều đó. Đối với Quế Trâm, đây không chỉ là một câu nói hay mà là kim chỉ nam cho mọi hành động. Từ một vận động viên điền kinh mạnh mẽ trên sân đất, đến một người mẫu uyển chuyển trên sàn diễn, cô chưa bao giờ để bất kỳ định kiến nào giới hạn khả năng của bản thân.

Quế Trâm chọn cách biến sức bền thể thao thành bản lĩnh sân khấu. Với cô, giới hạn cũng giống như mức xà trong môn nhảy cao năm xưa: nó sinh ra không phải để ngăn cản mà là để ta lấy đà và bật nhảy qua nó, bởi chỉ có chính ta mới biết mình có thể bay cao đến đâu.

(Ảnh: NVCC)