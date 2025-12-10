Bùi Hồ Ngọc Hân: Nữ sinh Công nghệ thông tin chinh phục giải Star Award tại VPBank Hackathon - Senior Track 2025

SVO - Bùi Hồ Ngọc Hân, sinh viên năm 3 ngành Công nghệ thông tin Trường Đại học FPT TP.HCM. Mới đây, Ngọc Hân nhận giải VPBank Hackathon Star Award 2025 – Senior Track, đạt Quán quân Tài năng MC FPTU 2025 và nằm trong nhóm 5 sinh viên có thành tích hoạt động xuất sắc. Bên cạnh học bổng 70% và các giải thưởng về văn hóa đọc, ngoại ngữ, Hân còn là mentee của chương trình AWS She Builds và đảm nhiệm vai trò đại sứ truyền thông tại một số sự kiện của FPTU.

Học bổng 70% và những sân chơi giúp trưởng thành toàn diện

Ngọc Hân sớm định hình niềm yêu thích với lĩnh vực công nghệ từ những ngày còn học phổ thông. Cơ duyên đến với ngành bắt đầu khi chị gái của Hân giành học bổng 100% ngành Kỹ thuật phần mềm của Đại học FPT. “Đó chính là lúc mình bắt đầu nhen nhóm tình yêu với ngành Công nghệ thông tin. Khi lên lớp 12, mình quyết tâm thi học bổng Đại học FPT và may mắn đạt được học bổng 70% toàn khóa”, Hân chia sẻ.

Trong môi trường đại học năng động, Ngọc Hân không chỉ duy trì thành tích học tập xuất sắc để giữ vững học bổng mà còn tích cực tham gia nhiều sân chơi học thuật lẫn nghệ thuật. Theo Hân, bí quyết nằm ở việc quản lý thời gian khoa học và giữ được kỷ luật học tập.

Ngọc Hân thuộc Top 5 Hoạt động phong trào xuất sắc.

Từng đạt Giải Ba Quốc gia và Giải Nhất tỉnh Lâm Đồng cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc, Ngọc Hân xem văn hóa đọc là hành trang định hình tư duy và kỹ năng giao tiếp. Những sân chơi này giúp cô rèn khả năng đọc chọn lọc, phân tích đa chiều và tiếp nhận kiến thức hệ thống. “Đọc nhiều giúp mình diễn đạt rõ ràng hơn, từ vốn từ đến cách truyền đạt cảm xúc”, Hân cho biết. Nhờ đó, cô ngày càng tự tin khi trình bày quan điểm trong học tập và hoạt động ngoại khóa.

Không chỉ tích cực trong lĩnh vực học thuật và công nghệ, Ngọc Hân còn ghi dấu ấn với danh hiệu Quán quân Tài năng MC và Top 5 sinh viên hoạt động phong trào xuất sắc. Với Hân, việc phát triển đồng thời kỹ năng công nghệ và kỹ năng sân khấu – truyền thông là lựa chọn mang tính định hướng lâu dài. Ở chiều ngược lại, tư duy logic và tính kỷ luật từ công nghệ giúp Hân làm việc chuyên nghiệp hơn khi đứng trên sân khấu. Với cô, công nghệ và truyền thông không phải hai hướng rẽ, mà là những yếu tố bổ trợ, tạo nền tảng để phát triển năng lực toàn diện trong môi trường làm việc hiện đại.

Ngọc Hân với vai trò là MC dẫn chương trình.

Hành trình định hình tư duy sản phẩm và phát triển năng lực công nghệ thực chiến

Giành Giải thưởng VPBank Hackathon Star Award 2025 là dấu mốc quan trọng trong hành trình công nghệ của Ngọc Hân. Dự án của đội tập trung ứng dụng AI để giải quyết một bài toán thực tế trong doanh nghiệp, hướng đến tối ưu quy trình, nâng trải nghiệm người dùng và giảm khối lượng thao tác thủ công. Nhóm đã xây dựng một bản prototype hoàn chỉnh với luồng xử lý rõ ràng và trình diễn trực tiếp trước Ban giám khảo.

Ngọc Hân đạt Hackathon Star Award 2025.

Trong đội, Ngọc Hân đảm nhận vai trò Deputy Project Manager, phụ trách tổng hợp thông tin, nghiên cứu hướng giải pháp, viết tài liệu, xây dựng slide và thuyết trình sản phẩm. “Quá trình làm dự án giúp mình vận dụng nhiều kỹ năng như phân tích vấn đề, tư duy hệ thống, lập luận logic và trình bày trực quan”, Hân chia sẻ.

Ngọc Hân là Mentee của AWS She Builds Program 2025.

Song song với thành tích hackathon, việc trở thành Mentee của AWS She Builds Program 2025 mở ra cho Ngọc Hân góc nhìn mới về cơ hội phát triển trong lĩnh vực công nghệ. Chương trình giúp cô được tiếp cận sớm với tư duy xây dựng sản phẩm thật, quy trình làm việc chuẩn doanh nghiệp và hệ sinh thái cloud hiện đại của AWS – nền tảng quan trọng để theo đuổi các lĩnh vực như AI, cloud hay sản phẩm công nghệ hướng người dùng. “So với môi trường học đường, chương trình mang lại cho mình trải nghiệm hoàn toàn khác: được học từ mentor là chuyên gia thực chiến, được nghe góc nhìn thị trường và thực hành qua các mini-project. Mình học được cách đặt câu hỏi, cách trình bày đề xuất và tiếp cận bài toán công nghệ một cách rõ ràng, logic và có tính ứng dụng”, Hân cho biết.

Ngọc Hân là Đại sứ sinh viên FPT Software.

Lan tỏa giá trị, giữ nhịp cân bằng và dám bước ra khỏi vùng an toàn

Với vai trò Đại sứ truyền thông cho các sự kiện của FPTU, Ngọc Hân nhận thấy truyền thông không chỉ là hoạt động đưa tin mà còn là cầu nối quan trọng giúp tạo động lực cho sinh viên. Mỗi bài viết, mỗi hình ảnh hay mỗi câu chuyện được chia sẻ đều góp phần tác động đến thái độ, tinh thần chủ động và mức độ tham gia của các bạn trẻ.

Dựa trên những trải nghiệm học tập và quá trình khám phá bản thân, Ngọc Hân gửi thông điệp đến người trẻ rằng định hướng không phải điều cố định mà hình thành từ những lần thử và trải nghiệm mới. Cô cho rằng không ai biết mình hợp gì ngay từ đầu; việc chưa tìm ra câu trả lời chỉ nghĩa là cần thêm thời gian. Mỗi lần dám bước lên sân khấu, thử lĩnh vực mới hay tham gia sân chơi tưởng như không phù hợp đều là cơ hội mở rộng giới hạn và trưởng thành.

Ngọc Hân là MC chương trình về Công nghệ AI và Khởi nghiệp.

Trong thời gian tới, Ngọc Hân định hướng phát triển sâu hơn ở lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là AI và cloud, đồng thời tiếp tục rèn kỹ năng truyền thông và kể chuyện để kết nối cộng đồng. Cô tin rằng mỗi người trẻ đều mang trong mình một giá trị riêng và hành trình trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân bắt đầu bằng một bước đi nhỏ khỏi vùng an toàn.

(Ảnh: NVCC)