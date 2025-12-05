Nam sinh viên kỹ thuật tài năng ghi dấu ấn tại các sân chơi dẫn chương trình

SVO - Nguyễn Tôn Đức Thịnh hiện đang là sinh viên năm hai ngành Khai thác Mỏ, Trường Đại học Mỏ – Địa chất. Với những dấu ấn như Top 10 Podcast “Tôi nói về Tiếng Nói Việt Nam” do VOV tổ chức, Top 10 cuộc thi “Tìm kiếm người dẫn chương trình và diễn viên lồng tiếng toàn năng”, cùng giải thưởng “Người dẫn chương trình thế hệ mới”, Đức Thịnh đang từng bước khẳng định nỗ lực rèn luyện và khát vọng phát triển toàn diện của một sinh viên thế hệ mới.

Con đường trưởng thành của Đức Thịnh được xây dựng từ tinh thần học hỏi không ngừng, ý thức rèn luyện bản thân và mong muốn đóng góp những giá trị tích cực cho tập thể sinh viên. Ngay từ khi bước vào giảng đường, Đức Thịnh xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là học tập và tích lũy nền tảng chuyên môn vững chắc trong một ngành học đòi hỏi tính kỷ luật cao. Lựa chọn ngành Khai thác Mỏ, theo chia sẻ của Đức Thịnh, đơn giản xuất phát từ mong muốn được thử sức với lĩnh vực kỹ thuật nhiều thách thức để “mỗi ngày buộc mình phải nghiêm túc hơn với việc học và rèn luyện”. Bên cạnh giờ học, Đức Thịnh chủ động tham gia các hoạt động ngoại khóa nhằm rèn kỹ năng giao tiếp, dẫn chương trình và trải nghiệm công việc thực tế trong các hoạt động hỗ trợ sự kiện, truyền thông, từ đó học cách quản lý thời gian, nâng cao tinh thần trách nhiệm và tác phong làm việc.

Quá trình tham gia các sân chơi dành cho người trẻ yêu thích lĩnh vực nói và dẫn chương trình đã giúp Đức Thịnh có thêm những trải nghiệm đáng nhớ, với việc lọt Top 10 Podcast “Tôi nói về Tiếng Nói Việt Nam” do VOV tổ chức, Top 10 cuộc thi “Tìm kiếm người dẫn chương trình và diễn viên lồng tiếng toàn năng”, cùng giải thưởng “Người dẫn chương trình thế hệ mới”. Nhìn nhận những kết quả đạt được, Đức Thịnh cho rằng đó chỉ là những cột mốc nhỏ trên hành trình dài phía trước. “Mình coi mỗi cuộc thi, mỗi hoạt động là một cơ hội để học hỏi thêm, để nhìn lại những điểm còn thiếu sót và hoàn thiện bản thân hơn”, Đức Thịnh chia sẻ.

Trong quá trình học tập, Đức Thịnh đối diện không ít áp lực từ khối lượng kiến thức chuyên môn lớn, yêu cầu cao về tính kỷ luật, đồng thời phải cân đối thời gian giữa việc học và các hoạt động tập thể. Tuy vậy, bằng thái độ kiên trì và tinh thần cầu thị, Đức Thịnh từng bước học cách sắp xếp công việc hợp lý, giữ nhịp học tập ổn định và tận dụng mỗi trải nghiệm như một cơ hội để rèn luyện bản thân. Những năm tháng gắn bó với thầy cô, bạn bè không chỉ góp phần bồi đắp kiến thức chuyên môn mà còn giúp Đức Thịnh hoàn thiện tư duy, nhân cách và kỹ năng sống. Với anh, từng kết quả nhỏ trong học tập, kỹ năng hay phong trào đều mang ý nghĩa động viên, là bước đệm để tiếp tục phấn đấu và cũng là dịp để gửi lời tri ân tới các thầy cô, những người đã luôn đồng hành, dìu dắt trong suốt chặng đường sinh viên.

Đức Thịnh ghi hình dẫn chương trình tại Bảo tàng.

Đức Thịnh phỏng vấn khách quốc tế tại không gian trưng bày lịch sử.

Bên cạnh việc học, Đức Thịnh tích cực tham gia các hoạt động hướng đến cộng đồng. Anh góp sức trong các chương trình thiện nguyện như quyên góp quần áo, sách vở cho trẻ em vùng cao, hỗ trợ bạn bè trong học tập và chia sẻ kinh nghiệm khi tham gia các cuộc thi dẫn chương trình. Dù chỉ là những việc làm giản dị, nhưng với Đức Thịnh, đó là cách để sống có trách nhiệm và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong môi trường sinh viên. Như anh từng bày tỏ: “Mình nghĩ những điều nhỏ nếu được làm bằng sự chân thành thì vẫn có thể mang lại giá trị tốt đẹp cho người khác”.

Châm ngôn sống mà Đức Thịnh luôn nhắc mình là: “Những điều nhỏ nhặt có thể tạo nên một thế giới rộng lớn”. Chính suy nghĩ ấy giúp anh giữ vững tinh thần chủ động, khiêm tốn, sẵn sàng đóng góp trong học tập, công việc cũng như các hoạt động vì cộng đồng.

(Ảnh: NVCC)