Cô giáo trẻ trưởng thành từ danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương

SVO - Vừa tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên vào tháng 5/2025, Phạm Thị Phương Thảo (sinh năm 2003) đã để lại dấu ấn đẹp của một nữ sinh sư phạm bản lĩnh, giàu nhiệt huyết, được công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2023 - 2024 cùng nhiều bằng khen và thành tích nổi bật khác.

Phạm Thị Phương Thảo là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Từ niềm đam mê Toán học đến giấc mơ trở thành giáo viên

Từ những năm tiểu học, Toán học đối với Phạm Thị Phương Thảo không chỉ là môn học mà còn là niềm vui, là thế giới của tư duy và khám phá. Niềm yêu thích ấy được vun đắp thêm khi lớn lên trong gia đình có mẹ là giáo viên. “Có lẽ mình đến với nghề giáo từ rất sớm, từ những lần nhìn mẹ soạn giáo án, từ cách mẹ kiên nhẫn giảng giải bài cho học sinh. Mình thấy nghề giáo thật đẹp và có ý nghĩa”, Thảo chia sẻ.

Trước ngưỡng cửa đại học, Phương Thảo chọn theo học ngành Sư phạm Toán học của trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Thảo xem đây là môi trường lý tưởng để rèn chuyên môn, rèn luyện đạo đức, kỹ năng để trưởng thành. Suốt bốn năm đại học, Thảo là một trong những sinh viên thuộc nhóm sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, đồng thời là gương mặt nổi bật trong các hoạt động phong trào.

Phương Thảo Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện.

Không chỉ học tốt, Thảo còn là nhân sự chủ chốt trong nhiều tổ chức, câu lạc bộ sinh viên: Chủ nhiệm CLB Sinh viên 5 tốt TNUE, Phó Chủ nhiệm CLB Taekwondo, Uỷ viên CLB Lý luận trẻ; đồng thời là lớp trưởng lớp Toán K56CLC năm học 2024-2025.

Cô bạn có niềm đam mê với Taekwondo, chinh phục được nhiều giải thưởng cao tại các cuộc thi.

Những trải nghiệm phong phú ấy giúp Thảo cân bằng tốt giữa học và hoạt động. Thảo tâm sự: “Mình nghĩ bí quyết lớn nhất là biết lập kế hoạch và chọn việc phù hợp. Khi làm điều gì cũng với thái độ trách nhiệm, hoạt động lại trở thành nguồn động lực chứ không phải gánh nặng”.

Những cố gắng và nỗ lực được ghi nhận khi Thảo đạt danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Trung ương năm học 2023-2024 - phần thưởng được Thảo gọi là “cột mốc đáng nhớ nhất tuổi trẻ”. Thảo chia sẻ: “Mình rất vui và tự hào vì đây là một danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam, là sự ghi nhận cho những cố gắng của mỗi sinh viên trong quá trình rèn luyện ở 5 tiêu chí: Đạo đức tốt - Học tập tốt - Thể lực tốt - Tình nguyện tốt - Hội nhập tốt. Và đây cũng là nguồn động lực để mình tiếp tục phấn đấu. Mình cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của một sinh viên sư phạm, phải cố gắng hơn nữa trong học tập, rèn luyện và lan tỏa tinh thần tích cực đến mọi người xung quanh. Với mình, đó không chỉ là một danh hiệu, mà là một lời nhắc để luôn giữ ngọn lửa cố gắng và cống hiến trong hành trình trở thành một giáo viên”.

Phương Thảo đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2023 - 2024.

Đảng viên trẻ với khát vọng cống hiến

Nhắc đến quãng đời sinh viên, Thảo nhớ nhất mùa đón tân sinh viên năm 2021. “Khi ấy, mình cũng là một tân sinh viên, vừa háo hức bước vào cánh cổng đại học, vừa bỡ ngỡ sau quãng thời gian dài chỉ gặp thầy cô và bạn bè qua màn hình máy tính. Được tham gia hỗ trợ công tác đón các bạn khóa mới giúp mình nhanh chóng hòa nhập với môi trường học tập, hiểu hơn về hoạt động Đoàn - Hội và cảm nhận sâu sắc tinh thần gắn kết, nhiệt huyết của sinh viên sư phạm. Chính khoảnh khắc ấy, mình nhận ra bản thân thuộc về một tập thể lớn - nơi mọi người cùng chia sẻ niềm vui và trách nhiệm”, cô bạn cho biết.

Sau đó, Thảo tích cực tham gia các chương trình như Mùa hè xanh, hỗ trợ số hóa dữ liệu dân cư, dọn vệ sinh khu dân cư, hay các hoạt động thiện nguyện tại trường học vùng cao. “Mỗi trải nghiệm đều dạy mình về sự sẻ chia và tình người. Mình nhận ra rằng, dù chỉ là những việc nhỏ, nhưng nếu làm bằng cả tấm lòng thì đều có giá trị”, Thảo tâm sự.

Giống nhiều sinh viên khóa 2021, Thảo từng trải qua giai đoạn học online đầy thử thách. Việc thiếu tương tác trực tiếp, khối lượng kiến thức nặng, đặc biệt là tính trừu tượng của Toán học ở bậc đại học khiến Thảo không ít lần áp lực. Nhưng chính sự kiên trì đã giúp Thảo vượt qua: “Mình tự tìm tài liệu, chủ động hỏi thầy cô, lập nhóm học với bạn bè. Nhờ vậy, mình dần bắt nhịp và ngày càng yêu ngành học hơn”.

Sau mỗi giờ học, Thảo cũng tranh thủ đi dạy gia sư, làm trợ giảng để rèn kỹ năng đứng lớp. Những lần tham gia tổ chức hoạt động STEM Toán học tại các trường THPT giúp Thảo hiểu sâu hơn về dạy học theo định hướng phát triển năng lực.

Đại diện sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên phát biểu trong ngày tốt nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp, Thảo trở thành giáo viên THCS. Ở môi trường mới, Thảo nhận thấy những kỹ năng tích lũy từ Đoàn - Hội trở nên hữu ích: kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức hoạt động, kết nối học sinh, lắng nghe và truyền cảm hứng.

Phương Thảo là một trong những gương mặt tiêu biểu của trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam khi còn là sinh viên, Thảo xem đây là vinh dự và trách nhiệm lớn. “Trở thành đảng viên giúp mình ý thức rõ hơn về việc sống tử tế, sống có trách nhiệm và không ngừng nỗ lực trong công việc lẫn đời sống”, Thảo bày tỏ. Là một giáo viên trẻ, Thảo mong muốn đóng góp cho quê hương bằng chính nghề giáo bằng việc đổi mới phương pháp dạy học; ứng dụng công nghệ để bài giảng sinh động hơn; giúp học sinh không chỉ học để lấy điểm mà học để mở rộng tư duy và trưởng thành: “Là một giáo viên trẻ, mình tin mỗi bài giảng, mỗi lời khuyên, mỗi hành động nhỏ đều có thể chạm đến học sinh và góp phần xây dựng thế hệ tương lai tốt đẹp hơn”.

Những thành tích nổi bật của Phạm Thị Phương Thảo - Bằng khen “ Đã đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2023 - 2024” - Huy chương Bạc giải Taekwondo Sinh viên Toàn quốc năm 2024. - Huy chương Bạc giải Taekwondo Đại học Thái Nguyên mở rộng năm 2023. - Bằng khen đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh Thái Nguyên năm học 2023 - 2024”. - Giấy khen “Đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc toàn khóa học 2021 - 2025”. - Giấy khen “Đã đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp trường năm học 2024 - 2025”. - Giấy khen “Đã đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp trường năm học 2023 - 2024”.

(Ảnh: NVCC)