Nữ sinh GenZ rèn luyện bản thân từ lớp học báo chí đến những cuộc thi tài năng sinh viên

SVO - Nguyễn Thị Hồng Ngọc (sinh năm 2006) đang là sinh viên năm nhất ngành Báo chí lớp 25CDBC1 Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II. Cô liên tiếp đạt Hoa khôi Đức Trí School, Top 10 Hoa khôi Sinh viên Phát thanh Truyền hình và Top 3 Người đẹp Truyền hình, tiếp thêm động lực theo đuổi đam mê báo chí - truyền hình.

Vượt qua nỗi sợ để chạm tới ước mơ

Ngay từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường, Hồng Ngọc đã mang theo cho mình một ước mơ trở thành MC - biên tập viên truyền hình, người có thể dùng tiếng nói tích cực để lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Với sự năng động và đam mê, Hồng Ngọc dành nhiều thời gian cho các sở thích như dẫn chương trình, đọc sách, nhảy múa, tìm hiểu văn hóa - xã hội và trình diễn trên sân khấu. Những hoạt động ấy không chỉ mang đến niềm vui, mà còn giúp cô trau dồi kỹ năng, sự tự tin và bản lĩnh, những yếu tố quan trọng của người làm nghề báo hình.

Hồng Ngọc nuôi dưỡng ước mơ trở thành MC - biên tập viên truyền hình chuyên nghiệp.

Chia sẻ về lý do lựa chọn ngành Báo chí, Hồng Ngọc cho biết: “Mình yêu thích việc đứng trên sân khấu để kể chuyện, giao lưu với khán giả và lan tỏa thông tin giá trị đến người khác. Mình cũng rất thích hình ảnh một biên tập viên truyền hình giao tiếp với khán giả qua màn ảnh nhỏ. Báo chí đòi hỏi sự tự tin, bản lĩnh trước ống kính, và mình tin đây vừa là sở trường, vừa là môi trường giúp mình trưởng thành hơn, khai phá khả năng của chính mình”.

Ít ai biết rằng trước khi theo đuổi con đường Báo chí, Hồng Ngọc từng là một cô gái rất sợ đứng trước đám đông. Nỗi lo bị đánh giá, sợ nói sai, cùng tính cách cầu toàn khiến cô nhiều lần đánh mất cơ hội thể hiện bản thân. Hồng Ngọc chia sẻ: “Có những lần mình thất bại chỉ vì không dám cất lên tiếng nói của chính mình. Mỗi lần bỏ lỡ như vậy, mình lại nhận ra rằng nếu không vượt qua nỗi sợ, mình sẽ không bao giờ chạm được đến ước mơ”. Chính những bài học đó đã trở thành động lực để cô quyết tâm bước vào ngành Báo chí, môi trường giúp cô được rèn luyện, thử thách và trưởng thành từng ngày.

Hồng Ngọc trong phần thi Người đẹp Truyền hình.

Không ngừng trải nghiệm để hoàn thiện bản thân

Trong quá trình học tập, ngành Báo chí đã mang đến cho Hồng Ngọc nhiều kỹ năng thực tế và cần thiết cho con đường trở thành MC - biên tập viên truyền hình. Các môn học giúp cô rèn luyện khả năng trình bày diễn đạt, tư duy phản biện, nắm bắt thông tin, phong thái trước máy quay, kỹ năng làm việc nhóm và xử lý tình huống. Hồng Ngọc chia sẻ: “Mỗi môn học đều giúp mình tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành MC - biên tập viên chuyên nghiệp”. Bên cạnh chương trình học chính khóa, cô còn chủ động tham gia lớp MC tại Nhà Văn hóa Thanh Niên, nhờ đó củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng một cách bài bản, hiệu quả.

Hồng Ngọc tự tin thực hiện phần thi cùng khách mời.

Bên cạnh đó, Hồng Ngọc còn ghi dấu ấn qua những danh hiệu sắc đẹp và năng lực trình diễn. Từ Hoa khôi Đức Trí School, Top 10 Hoa khôi Sinh viên Phát thanh - Truyền hình đến Top 3 Người đẹp Truyền hình, mỗi sân chơi đều là cơ hội để cô đứng trên sân khấu, làm việc trước ống kính, giao tiếp với ban giám khảo và khán giả.

Song song với việc học, Hồng Ngọc tích cực tham gia nhiều hoạt động như dẫn chương trình, làm mẫu ảnh, cộng tác truyền thông và tham gia các dự án sản xuất nội dung nhỏ. Những trải nghiệm thực tế này giúp cô làm quen với máy quay, tự tin hơn khi giao tiếp trước công chúng và hiểu rõ hơn về quy trình vận hành của lĩnh vực truyền thông - báo chí. Đây cũng là hành trang quan trọng để cô từng bước tiến gần đến mục tiêu nghề nghiệp.

Hồng Ngọc tham dự buổi SEND-OFF Á hậu Trịnh Mỹ Anh – đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2025.

Hướng về tương lai, Hồng Ngọc mong muốn phát triển theo con đường MC - người dẫn chương trình, đồng thời nuôi dưỡng khát vọng trở thành biên tập viên truyền hình. Cô chia sẻ rằng bản thân luôn khao khát được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, nơi có thể lan tỏa những câu chuyện tích cực và tạo ra giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Bên cạnh đó, cô cũng ấp ủ ước mơ chinh phục một đấu trường sắc đẹp trong tương lai, xem đây như một cách thử thách bản lĩnh và mở rộng cơ hội phát triển của chính mình.

Hồng Ngọc giành Top 10 Hoa khôi Sinh viên Phát thanh Truyền hình

Gửi lời nhắn đến các bạn trẻ đồng trang lứa, Hồng Ngọc bày tỏ: “Hãy dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn. Chỉ khi dám bắt đầu, chúng ta mới thật sự trưởng thành và tìm thấy phiên bản tốt nhất của chính mình”.

(Ảnh: NVCC)