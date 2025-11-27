Quyết tâm theo đuổi 'nghề cầm mic' từ con số 0 của nam sinh viên Kinh tế

Lê Minh Đức - anh chàng sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân

Hành trình “thoát kén”

Minh Đức được biết đến là một chàng trai kinh tế nhưng luôn mang trong mình khát khao được tỏa sáng trên sân khấu với vai trò MC - một người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Tuy nhiên, ít ai biết rằng hành trình trở thành một MC với Minh Đức gặp rất nhiều thử thách bởi độ tuổi còn rất trẻ và thị trường MC càng ngày càng nhiều sự cạnh tranh khốc liệt. Cậu đã từng bị mất phương hướng khi là tân sinh viên. Chia sẻ với phóng viên, Minh Đức cho biết: “Khi mới bước chân vào giảng đường Đại học Kinh tế Quốc dân, mình nhận ra thế giới ở đây rộng lớn hơn rất nhiều. Mọi người xung quanh đều giỏi giang, năng động và tài năng đến mức mình bắt đầu tự hỏi: Mình là ai trong tập thể này? Mình có gì để khiến người khác nhớ đến? Mình cảm thấy bản thân như bị lạc lõng giữa môi trường đại học và dần bị tự ti, khép mình trong nỗi sợ đám đông và mất phương hướng. Mình đã mất 1 năm để định hướng lại, tự chữa lành bản thân sau những suy nghĩ tiêu cực và tìm thấy niềm đam mê riêng.”

Với những thành tích cậu có từ những năm học cấp 3 cùng niềm yêu thích nghề dẫn chương trình, Minh Đức đã quyết định theo đuổi lĩnh vực MC cho dù cậu học trái ngành. Con đường thực hiện ước mơ của Minh Đức xuất phát từ trung tâm đào tạo MC. Tại đây, Minh Đức đã gặp gỡ những người bạn cùng chí hướng và anh, chị là các huấn luyện viên đã dạy cậu các kỹ năng làm chủ sân khấu. Minh Đức tâm sự: “Khi tham gia các khóa học MC, mình được rèn luyện rất nhiều kỹ năng như xây dựng kịch bản, dẫn sự kiện, dẫn bản tin và chinh chiến các cuộc thi MC. Mình cảm thấy biết ơn người thầy và những người bạn mới tại trung tâm vì mình có thêm nhiều cơ hội mới và thành tích mới.”

Minh Đức và MC Kim Nguyên Bảo tại Trung tâm Đào tạo MC và Kỹ năng.

Nhờ những nỗ lực của bản thân, Minh Đức đã đạt những thành quả sau các cuộc thi: Thí sinh nam giọng nói triển vọng tại cuộc thi Lumivoice; Top 12 Voice Master - Giọng nói triển vọng nhất; Top 12 Debate Open 2024; Top 10 cuộc thi Phiên tòa giả định của Đại học Kinh tế Quốc dân. Từ những thành tựu đó, Minh Đức dần ghi dấu ấn với khán giả với chức danh MC Song ngữ Minh Đức và dẫn dắt các chương trình, sự kiện song ngữ.

Bên cạnh tham gia các hoạt động ngoại khóa, Minh Đức dành thời gian cho việc học trên trường đặc biệt là phát huy tốt cả hai chương trình đào tạo mà cậu đang theo đuổi là Luật và Quản trị Kinh doanh. Minh Đức chia sẻ: “Hiện tại, ưu tiên lớn nhất của mình là tập trung cho việc học, đặc biệt là phát huy tốt cả hai chương trình đào tạo mà mình đang theo đuổi là Luật và Quản trị Kinh doanh. Mình tin rằng sự kết hợp giữa nền tảng pháp lý vững chắc và tư duy quản trị hiện đại sẽ giúp mình có góc nhìn toàn diện hơn về hoạt động của doanh nghiệp và nền kinh tế, từ đó tạo tiền đề mình phát triển theo định hướng nghề".

Với quan điểm sống “tuổi trẻ vốn dĩ không cần quá hoàn hảo, mà cần dũng cảm”, Minh Đức luôn cố gắng dám thử, dám bước tiếp, ngay cả khi đã từng thất bại không ít lần. Dù đã từng dừng chân khoảng 7 - 8 lần ở các cuộc thi ngay từ vòng sơ khảo. Nhưng thay vì nản chí, cậu chọn cách nhìn nhận lại bản thân, lắng nghe góp ý, quan sát những người giỏi hơn để học hỏi. Chính nhờ những lần thất bại đó mà Minh Đức hiểu rõ hơn mình cần cải thiện điều gì, học được cách giữ tâm lý vững vàng hơn trên sân khấu, và biết cách thể hiện bản thân một cách tự tin, chuyên nghiệp hơn. Minh Đức cũng mong muốn được gửi đến các bạn trẻ sự động viên và truyền tải những giá trị tích cực của bản thân: “Hãy luôn cố gắng thành công sẽ không phụ lòng các bạn”.