Hai anh em sinh viên Trường Đại học Thủy lợi và hành trình học tập được bồi đắp từ niềm tin gia đình

SVO - Cùng theo học Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Thủy lợi, Nguyễn Mạnh Hùng (lớp 64KTPM) và Nguyễn Tuấn Việt (lớp 67TTNT) ghi dấu ấn bằng những thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện. Người anh kiên định với ngành Kỹ thuật phần mềm, phấn đấu không ngừng và vinh dự được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam; người em chinh phục ngành Trí tuệ nhân tạo – ngành có điểm chuẩn cao nhất Trường.

Trong buổi trao đổi với phụ huynh đến thăm Trường Đại học Thủy lợi, câu chuyện của gia đình hai sinh viên Nguyễn Mạnh Hùng (lớp 64KTPM) và Nguyễn Tuấn Việt (lớp 67TTNT), Khoa Công nghệ thông tin, đã để lại nhiều cảm xúc. Không phải là sự sắp đặt hay lựa chọn theo trào lưu, hành trình vào giảng đường của hai anh em bắt đầu từ những quyết định rất sớm và khá độc lập, được gia đình lắng nghe và tôn trọng.

Khoảnh khắc gia đình sinh viên Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Tuấn Việt chụp ảnh trong khuôn viên Trường Đại học Thủy lợi.

Là cựu học sinh Trường THPT Ba Vì (Hà Nội), Hùng và Việt lớn lên trong môi trường gia đình có bố mẹ đều làm nghề giáo tại một trường THCS trên địa bàn. Theo chia sẻ của phụ huynh, hai con trai luôn được khuyến khích tự tìm hiểu, tự cân nhắc ngành học phù hợp với năng lực và sở thích cá nhân. Điều khiến gia đình yên tâm không nằm ở việc chọn trường nào, mà ở sự tự giác, chủ động và rõ ràng trong định hướng của cả hai anh em. Chính nền tảng đó đã giúp Hùng và Việt từng bước xác định con đường học tập của mình một cách chín chắn, bình tĩnh và có trách nhiệm với tương lai.

Ngay từ những năm học lớp 10, Mạnh Hùng đã sớm xác định mục tiêu theo đuổi con đường công nghệ và nuôi ước mơ trở thành sinh viên Trường Đại học Thủy lợi. Sự yêu thích với lĩnh vực công nghệ thông tin, cùng quá trình tìm hiểu nghiêm túc về chương trình đào tạo, đã giúp Hùng lựa chọn ngành Kỹ thuật phần mềm một cách rõ ràng và nhất quán. Trên hành trình học tập ấy, Hùng không chỉ nỗ lực cho bản thân mà còn trở thành chỗ dựa tinh thần cho em trai khi đứng trước ngưỡng cửa chọn trường, chọn ngành.

Bố mẹ hai sinh viên Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Tuấn Việt trong chuyến thăm Trường Đại học Thủy lợi.

Theo chia sẻ từ bố của Hùng, anh đã chủ động phân tích cho em những điểm mạnh của môi trường học tập tại Trường Đại học Thủy lợi, từ sự quan tâm, tận tình của đội ngũ giảng viên đến không khí học tập cởi mở, gắn kết giữa sinh viên. Với Hùng, đó là những giá trị nền tảng góp phần tạo nên động lực học tập và rèn luyện lâu dài. Sự chín chắn trong suy nghĩ, tinh thần trách nhiệm và ý chí theo đuổi mục tiêu đã giúp Hùng từng bước khẳng định bản thân, để lại dấu ấn không chỉ trong học tập mà còn trong vai trò người anh luôn đồng hành, dẫn dắt em trên con đường trưởng thành.

Trong câu chuyện của mình, Tuấn Việt cho biết quyết định theo học ngành Trí tuệ nhân tạo – ngành có mức điểm chuẩn cao nhất Trường Đại học Thủy lợi trong mùa tuyển sinh gần đây là kết quả của quá trình cân nhắc kỹ lưỡng giữa năng lực cá nhân, sự tư vấn sát sao của anh trai và định hướng từ gia đình. Việt không lựa chọn theo cảm tính, mà tiếp cận ngành học bằng sự thận trọng và ý thức rõ ràng về con đường mình theo đuổi.

Phụ huynh của hai sinh viên Hùng và Việt chia sẻ quan điểm giáo dục và định hướng nghề nghiệp cho con.

Chia sẻ về những ngày đầu nhập học, Việt nói: “Anh Hùng bảo mình rằng thầy cô ở Trường rất quan tâm sinh viên, bạn bè thì hòa đồng, dễ gần. Khi vào học rồi, nhất là sau gần một tháng học Giáo dục Quốc phòng - An ninh, mình thấy những điều anh nói hoàn toàn đúng. Mình vui và cảm nhận rõ sự gắn kết với các bạn”. Theo Việt, bố của hai anh em cũng thường xuyên nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực, kể cả sư phạm. “Bố nói bố không rành công nghệ nên càng mong các con học để sau này áp dụng được nhiều trong công việc và cuộc sống”, nam sinh chia sẻ.

Từ góc nhìn của người anh, Hùng tiếp tục giúp Việt nhận diện xu thế nghề nghiệp, phân tích những tiềm năng dài hạn của lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và cơ hội phát triển trong tương lai. Tin tưởng vào năng lực học tập của em, Hùng cho rằng Trường Đại học Thủy lợi là môi trường phù hợp để Việt phát huy thế mạnh, đáp ứng những kỳ vọng mà gia đình đặt ra. Sự tin tưởng ấy không dừng lại ở hai anh em, khi Hùng còn sẵn sàng chia sẻ, định hướng cho cả người em họ cùng lựa chọn theo học tại Trường, như một cách lan tỏa niềm tin vào con đường đã chọn.

Mạnh Hùng trong lễ kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam – dấu mốc quan trọng trên hành trình rèn luyện và trưởng thành.

Song song với nỗ lực trong học tập, Mạnh Hùng còn xác định rõ mục tiêu rèn luyện bản thân trên phương diện tư tưởng và trách nhiệm công dân. Chia sẻ về nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hùng cho biết: “Mình muốn rèn cho bản thân bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cao hơn trong công việc và trong cuộc sống. Đó là bước quan trọng để mình trưởng thành và hoàn thiện hơn”. Với Hùng, quá trình phấn đấu không chỉ là một cột mốc danh dự, mà còn là động lực để sống nghiêm túc, có lý tưởng và định hướng lâu dài.

Mạnh Hùng chụp ảnh cùng gia đình tại lễ kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày chính thức được kết nạp Đảng, Hùng không giấu được xúc động khi nói rằng: “Ước mơ của mình đã trở thành hiện thực. Mình cảm thấy rất vinh dự và tự hào”. Niềm vui ấy không chỉ là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của Hùng, mà còn là niềm tự hào của bố mẹ - những người luôn tin tưởng, lặng lẽ đồng hành và chứng kiến con từng bước khẳng định mình trong môi trường học tập đã được gia đình lựa chọn.

Mạnh Hùng cùng thầy cô và các bạn sinh viên trong lễ kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ câu chuyện của hai anh em Mạnh Hùng và Tuấn Việt, thông điệp họ muốn gửi gắm cũng như chính hành trình của mình: Mọi thành quả đều bắt đầu từ những bước đi chậm rãi, những nỗ lực và đồng hành thầm lặng của gia đình. Khi mỗi người dám theo đuổi điều mình lựa chọn và kiên trì với nó, họ đều có thể tìm được con đường phù hợp để trưởng thành và tiến về phía trước.

(Ảnh: NVCC)