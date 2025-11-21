Nữ sinh Trường Đại học VinUni: Bản lĩnh trên giảng đường, tỏa sáng trên sân khấu

SVO - Nguyễn Ngọc Huyền Nhi (sinh năm 2005) hiện là sinh viên năm thứ ba ngành Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học VinUni. Không chỉ sở hữu thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa nổi bật, Huyền Nhi còn mạnh dạn thử thách bản thân ở các cuộc thi sắc đẹp và để lại ấn tượng mạnh mẽ bởi sự tự tin, bản lĩnh, biến những vấp ngã thành động lực để tỏa sáng.

Nguyễn Ngọc Huyền Nhi (sinh năm 2005) hiện là sinh viên năm thứ ba ngành Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học VinUni.

Luôn được bố mẹ khuyến khích và hỗ trợ từ phía sau, Huyền Nhi sớm khẳng định bản thân với nhiều thành tích nổi bật. Được biết, nữ sinh sở hữu kết quả học tập xuất sắc, đồng thời tổ chức thành công các cuộc thi dịch thuật, xuất bản sách và đảm nhận vai trò đồng tổ chức các cuộc thi kể chuyện trong hệ thống Vinschool. Không chỉ trong học thuật, Nhi còn có cơ hội du lịch, tham gia khóa học thiền tại nhiều quốc gia, qua đó mở rộng tầm nhìn và tiếp cận đa chiều về văn hóa cũng như tư duy xã hội.

Sự tò mò về cách doanh nghiệp vận hành, cách con người phối hợp để tạo ra giá trị đã thôi thúc Huyền Nhi theo học ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học VinUni với mức học bổng 80%. Tại đây, nữ sinh tìm thấy sự đồng điệu bởi chuẩn mực học thuật cao, môi trường quốc tế và kết nối thực tiễn mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô bạn phải đối mặt với những thách thức không nhỏ khi mỗi môn học đều đòi hỏi tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng ghi nhớ và vận dụng kiến thức nền tảng. Các bài tập đa dạng, từ thuyết trình, thực địa, đến phản biện cá nhân, khiến Huyền Nhi phải luôn trong trạng thái sẵn sàng.

Bên cạnh việc học, Huyền Nhi tích cực tham gia các hoạt động ở Trường Đại học VinUni như hoạt động hướng nghiệp, hỗ trợ các bạn học sinh trong quá trình ứng tuyển và chia sẻ kinh nghiệm săn học bổng. Nhi còn đảm nhận vai trò tình nguyện viên tại phòng Tuyển sinh của trường, nơi cô bạn có cơ hội thể hiện khả năng truyền đạt và hướng dẫn kỹ năng mềm cho các bạn sinh viên tương lai.

Huyền Nhi bén duyên với cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Việt Nam.

Cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Việt Nam đến với Huyền Nhi lúc bản thân đang xoay sở giữa học tập, thực tập và dự án xã hội. Sự ủng hộ của bạn bè, sự hỗ trợ của đồng nghiệp và đặc biệt là sự động viên từ bố mẹ - những người không ngại đầu tư thời gian, công sức chăm sóc và ủng hộ từ phía sau, tất cả những điều đó đã tiếp thêm động lực để Nhi mạnh dạn thử thách bản thân, tập trung hết sức cho cuộc thi.

Huyền Nhi tâm sự: “Trong phần catwalk, mình đã trượt ngã với đôi giày cao 20cm, nhưng mình lập tức đứng dậy và hoàn thành phần trình diễn. Tình huống ấy trở thành nội dung “viral” trên mạng xã hội, nhưng với mình, đó là một khoảnh khắc thú vị, không hề xấu hổ. Điều khiến mình cảm động nhất là mẹ - người từng tham gia một cuộc thi sắc đẹp địa phương - đã lặng lẽ chuẩn bị trang phục cho mình. Và thật bất ngờ, mình đã trình diễn chính bộ váy mẹ từng mặc trong vòng sơ tuyển. Khoảnh khắc ấy khiến mình tự hào và tự tin hơn bao giờ hết.”

Huyền Nhi tiếp tục thử sức tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025.

Dù kết quả của cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Việt Nam khiến Nhi có chút hụt hẫng, nhưng thay vì cảm thấy hối tiếc, nữ sinh lại thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Bởi trong suốt quá trình ấy, Huyền Nhi đã có được những trải nghiệm và kinh nghiệm quý giá trên đấu trường sắc đẹp. Và đó cũng chính là bước đệm đáng nhớ giúp nữ sinh tiến sâu vào vòng chung kết diễn ra cách đây ít ngày của cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 - nơi cô gái trẻ tiếp tục hành trình chinh phục bản thân.

Huyền Nhi cho biết: “Mình mong muốn trở thành một người phụ nữ toàn mỹ và nhân ái - không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn sâu sắc về tri thức và trái tim. Mình sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức chuyên môn và xã hội để trở thành người có tầm ảnh hưởng, một tiếng nói mạnh mẽ đại diện cho phụ nữ hiện đại, đồng thời lan tỏa tinh thần yêu nước và giúp đỡ những người kém may mắn.”

Là người yêu thích khai phá và hợp tác kinh doanh, Huyền Nhi hy vọng những năm tháng tại Trường Đại học VinUni và các môi trường giáo dục tiếp theo sẽ giúp mình mở rộng mạng lưới, kết nối những người tài năng để cùng tham gia và phát triển nhiều dự án đáng kỳ vọng trong tương lai.

Huyền Nhi nhắn gửi đến các bạn trẻ: “Mình không nghĩ mình đủ trải nghiệm để đưa ra lời khuyên như một chuyên gia, nhưng với các bạn - những người đang tìm kiếm và khám phá: hãy cho bản thân một cơ hội. Dù bạn đang chần chừ hay sợ sai, hãy nhớ rằng bạn luôn có đủ thời gian và cách thức để đạt được điều mình muốn, dù nhanh hay chậm. Chỉ khi các bạn tin vào chính mình và cho phép bản thân có quyền sai, các bạn sẽ mở ra nhiều cánh cửa thú vị.”

Ảnh do nhân vật cung cấp