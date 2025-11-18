Nữ sinh Quản lý đất đai là Đảng viên xuất sắc đoạt ‘cú đúp’ Thủ khoa đại học

SVO - Lê Ái Minh (sinh năm 2003) cựu sinh viên Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai là gương mặt nổi bật của Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) khi giữ danh hiệu Thủ khoa đầu vào năm 2021 và Thủ khoa tốt nghiệp năm 2025. Minh duy trì điểm trung bình 3.94/4, nhiều kỳ đạt Sinh viên Xuất sắc, nhận học bổng loại I, liên tiếp đạt giải Olympic Tiếng Anh. Cô còn giành Giải Nhất trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học sinh viên, đạt Sinh viên 5 tốt, Ngôi sao Xanh 2025 và Đảng viên trẻ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Từ thủ khoa đầu vào đến thủ khoa tốt nghiệp đại học

Ái Minh đã để lại dấu ấn nổi bật tại HUMG với hành trình bốn năm học tập xuất sắc, trở thành thủ khoa đầu vào năm 2021 và thủ khoa tốt nghiệp năm 2025 của ngành Quản lý đất đai, Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai. Chia sẻ về lý do lựa chọn trường, Ái Minh cho biết: “Mình mong muốn được học tập trong một môi trường có bề dày truyền thống, nơi đào tạo nhiều thế hệ kỹ sư, cán bộ đã đóng góp lớn cho lĩnh vực Khoa học Trái đất & Mỏ của đất nước”.

Ái Minh là Thủ khoa đầu vào năm 2021 và Thủ khoa tốt nghiệp năm 2025 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Với điểm trung bình toàn khóa 3.94/4.0 cùng nhiều kỳ đạt danh hiệu Sinh viên Xuất sắc, Ái Minh ghi dấu ấn bằng phương pháp học tập khoa học, kỷ luật và chủ động. Minh cho rằng điều quan trọng nhất là giữ thái độ cầu tiến và tinh thần sẵn sàng trong học tập. “Mình luôn cố gắng tập trung trên giảng đường, đặt câu hỏi, phát biểu ý kiến và dành thời gian tự nghiên cứu tài liệu một cách nghiêm túc”, Minh chia sẻ.

Ái Minh nhận Bằng khen Thủ khoa xuất sắc năm 2025.

Trong quá trình học tập, Ái Minh còn liên tiếp đạt các giải thưởng Olympic Tiếng Anh và giành học bổng loại I ở tất cả các kỳ học. Minh nhận định ngoại ngữ đóng vai trò then chốt với sinh viên hiện nay, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đất đai. Bên cạnh thành tích học tập, Ái Minh còn khẳng định năng lực nghiên cứu khi giành Giải Nhất trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ 36 với đề tài “Nghiên cứu ứng dụng phần mềm VMS Map trong công tác cập nhật biến động đất đai”. Qua quá trình thực hiện, Minh hiểu rõ hơn những khó khăn trong ứng dụng công nghệ vào quản lý biến động đất đai, từ đó rèn luyện tư duy nghiên cứu, kỹ năng xây dựng giải pháp và phát triển phần mềm. Minh cũng bày tỏ sự trân trọng với các thầy cô trong bộ môn Địa chính, khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, những người đã truyền cảm hứng và giúp Minh tiếp thu kiến thức hiệu quả.

Ái Minh tham gia các phong trào của Đoàn - Hội.

Trưởng thành từ màu áo xanh và nguồn năng lượng tích cực của thời sinh viên

Trong vai trò lớp trưởng và Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi Đoàn Khoa, Ái Minh đã tham gia tổ chức nhiều hoạt động sinh viên, từ tình nguyện, hỗ trợ sĩ tử, đến các sự kiện lớn nhỏ của khoa và trường. Những trải nghiệm ấy trở thành hành trang quý giá giúp Minh trưởng thành từng ngày. Điều Minh trân trọng nhất chính là tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến mà Đoàn - Hội mang lại: “Khi khoác lên mình màu áo xanh, mình cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của việc sống vì cộng đồng, đặt lợi ích tập thể lên trên cái tôi cá nhân”. Hoạt động tình nguyện đã giúp Minh thêm bản lĩnh, sống có mục tiêu và khát vọng đóng góp cho xã hội.

Là một Đảng viên trẻ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và từng vinh dự nhận Giải thưởng Ngôi sao Xanh 2025 của Đoàn Thanh niên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Ái Minh luôn nhìn nhận rõ vai trò và trọng trách của thế hệ trẻ trong học tập, rèn luyện và cống hiến. Minh chia sẻ: “Trách nhiệm của người trẻ không chỉ nằm ở thành tích cá nhân, mà còn ở những giá trị mình mang đến cho cộng đồng”. Với Minh, trách nhiệm ấy bắt đầu từ việc học tập nghiêm túc, không ngừng cập nhật tri thức để trở thành nguồn nhân lực chất lượng cho đất nước.

Ái Minh tại Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Ái Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề bảo vệ môi trường, nữ thủ khoa đã để lại tiếng vang ấn tượng với bản tham luận sáng tạo về “Bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa” tại Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Tham luận này không chỉ nhận được đánh giá cao mà còn được lan tỏa, ứng dụng vào thực tiễn trong nhiều chiến dịch của Đoàn Thanh niên.

Ái Minh tham gia hoạt động cùng đội bóng đá.

Đồng thời, mỗi hoạt động Đoàn - Hội, dù nhỏ như hỗ trợ sinh viên, tham gia tình nguyện hay lan tỏa lối sống tích cực, đều góp phần xây dựng cộng đồng. Sau khi tốt nghiệp với thành tích ấn tượng, Ái Minh định hướng tiếp tục học tập và đào sâu chuyên môn trong lĩnh vực Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai để có thể ứng dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Minh mong muốn trở thành một nhân sự có năng lực, hiểu biết và đóng góp thiết thực cho ngành. Gửi lời nhắn đến các bạn trẻ đang theo đuổi ước mơ, Minh chia sẻ: “Hãy dám mơ ước, tin tưởng tuyệt đối vào bản thân và nỗ lực hết mình để hiện thực hóa ước mơ đó”.

(Ảnh: NVCC)