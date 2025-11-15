Chàng thủ khoa được giữ lại làm giảng viên ngay sau khi ra trường

SVO - Tốt nghiệp với điểm số 8,94/10 và hơn 50 bằng khen, Tạ Quang Công, chàng sinh viên 10X ngành Trinh sát an ninh, được giữ lại giảng dạy tại Học viện An ninh nhân dân. Với Công, việc khoác lên mình bộ quân phục trên bục giảng không chỉ là ước mơ thành hiện thực mà còn là hành trình tiếp nối trách nhiệm và lý tưởng phục vụ ngành.

Tạ Quang Công (sinh năm 2002), học viên ngành Trinh sát an ninh, tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân tháng 4 năm nay với điểm số 8,94/10. Ngoài danh hiệu là thủ khoa đầu ra, Công sớm lên mục tiêu được giữ lại làm giảng viên tại trường. Vì thế, trong gần 5 năm ở Học viện An ninh nhân dân, nam sinh quê Hải Phòng (Hải Dương cũ) không ngừng phấn đấu để theo đuổi mục tiêu này.

“Khi học tại trường, em luôn muốn được ở lại để tiếp tục phát triển, tiếp thu sâu hơn những nhiệm vụ thực tiễn. Ngày nhận tin mình sẽ được công tác tại khoa An ninh chính trị nội bộ, em thấy bất ngờ và vô cùng xúc động”, Công nói.

Tạ Quang Công là cựu học viên ngành Trinh sát an ninh, Học viện An ninh nhân dân. Ảnh: NVCC

Công chia sẻ, em quyết định theo ngành Công an vì cả hai chị gái và các anh rể đều học tại đây. “Hồi bé, nhìn anh chị mặc áo quân phục, em cảm thấy rất ngưỡng mộ và cũng ước ao được đứng trong hàng ngũ ấy”.

Năm 2020, Công thi đỗ Học viện An ninh nhân dân theo tổ hợp D01. Vào trường, "cú sốc" đầu tiên Công cùng các tân học viên khác trải qua là khóa huấn luyện 5 tháng tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02).

Những ngày đầu xa nhà, phải rời xa điện thoại, thức dậy từ 5h tập luyện giữa thời tiết khắc nghiệt của mùa đông, không ít sinh viên kiệt sức.

“Suốt thời gian ấy, mùa đông thì lạnh cắt da, mùa hè thì nắng cháy mặt. Dẫu vậy, rời xa mạng xã hội lại khiến tất cả trở nên đoàn kết, gắn bó hơn”, Công kể.

Các học viên như Công được rèn nhiều môn thể lực như vận động cơ bản, tập võ, hành quân, bơi… Dù thời THPT thường xuyên tập thể thao nhưng Công thừa nhận thời gian đầu, bản thân cũng “không thể chịu nổi vì chưa đủ sức bền”.

“Có những hôm trời mưa, cả đội vẫn phải lăn lê, bùn đất bám đầy quần áo. Dẫu mọi người đã tưởng tượng ra sự vất vả ấy, nhưng không ai nghĩ cường độ tập luyện sẽ mạnh như thế”.

Công được giữ lại làm giảng viên Học viện An ninh nhân dân. Ảnh: NVCC

Rèn thể lực đã khắc nghiệt, rèn nghiệp vụ cũng không dễ dàng. Chẳng hạn với việc tập điều lệnh - xương sống của các chiến sĩ công an, nhiều học viên có thể trạng kém còn bị ngất.

“Học viên chúng em thường hay trêu đùa nhau rằng: Kiến cắn không được gãi, con gái đi qua không được nhìn. Chỉ cần nghe tiếng hô nghiêm, tất cả đều chấp hành mệnh lệnh”, Công kể.

Dẫu vất vả nhưng theo Công, giai đoạn huấn luyện cũng là quãng thời gian đáng nhớ nhất.

“Sau khi kết thúc thời gian tập luyện, buổi tối, chúng em được nghỉ ngơi, giải trí, tổ chức văn nghệ rất vui”. Trong 5 tháng ấy, Công cũng giảm 12kg so với ngày mới vào học viện.

Ước mơ được đứng trên giảng đường

Kết thúc 5 tháng huấn luyện, Công trở về giảng đường học các môn đại cương và chuyên ngành. Sớm xác định mục tiêu được giữ lại làm giảng viên của trường, Công bắt đầu lên lộ trình rõ ràng để đạt được.

Điều quan trọng nhất, theo Công, phải giữ mức điểm số tốt nhất có thể. Vì thế, mỗi khi học môn mới, nam sinh lên thư viện tìm hiểu nội dung chính của môn học trước, sau đó ghi vào vở. Khi lên lớp, Công chú ý lắng nghe bài giảng và ghi chép.

Nhờ cách học này, Công đạt 3 năm xuất sắc và 2 năm là sinh viên giỏi.

Công đã nhận hơn 50 bằng khen của các Bộ, ban ngành, học viện. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, nam sinh cũng cho rằng khi nộp hồ sơ ứng tuyển vào trường làm giảng viên, ngoài các tiêu chuẩn “cứng”, sự khác biệt nhằm tăng lợi thế nằm ở tiêu chí phụ.

Vì vậy ngoài điểm số, Công nỗ lực trong nghiên cứu khoa học, đạt nhiều giải thưởng như: Giải nhất Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Học viện, Sinh viên 5 tốt cấp trung ương 2 năm liên tiếp; Sinh viên 5 tốt cấp Bộ Công an 3 năm liên tiếp; bằng khen của Bộ trưởng về các cuộc thi tìm hiểu, cuộc thi phong trào; giấy khen của Học viện ở các cuộc thi…

“Em luôn cố gắng hoàn thành những tiêu chí ấy sớm để có thời gian tập trung đào sâu vào chuyên môn”, Công chia sẻ. Tổng cộng, trong gần 5 năm, Công nhận được hơn 50 bằng khen của các Bộ, ban ngành, học viện.

Với kết quả này, Công được giữ lại trường ngay khi vừa tốt nghiệp đại học. Hiện tại, Thiếu úy Tạ Quang Công là giảng viên tập sự tại Khoa An ninh chính trị nội bộ.

Trong thời gian chưa giảng bài độc lập, Công dành phần lớn thời gian để dự giờ các giảng viên đi trước, nghiên cứu, học hỏi cách truyền đạt và cấu trúc bài giảng.

Vai trò giảng viên của lực lượng công an, theo Công, không chỉ là truyền thụ tri thức mà còn phải là tấm gương trong tác phong, bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp.

“Chúng em được rèn theo ‘ba giáo’: tâm giáo - cái tâm với nghề, ngôn giáo - lời nói chuẩn mực, thân giáo - hình ảnh, tác phong chuẩn. Lên lớp là mặc quân phục, tuân thủ điều lệnh, thực hiện đúng kỷ luật của ngành”, Công chia sẻ.

Xác định cần học cao hơn để hoàn thiện tri thức, Công dự định tiếp tục nghiên cứu con đường lý luận, đồng thời đi thực tế cơ sở để hiểu rõ hơn hoạt động đặc thù của ngành trong thực tiễn.

“Việc được ở lại giảng dạy không chỉ là danh dự mà còn là trách nhiệm lớn. Em hy vọng mình có thể truyền lại năng lượng, động lực và cách học tập đã nhận được từ các thầy cô”, Công nói.

