Nữ sinh Ngoại giao với ước mơ trở thành Biên tập viên Truyền hình chuyên nghiệp

SVO - Trần Khánh Huyền - một sinh viên năm cuối đầy nhiệt huyết của Học viện Ngoại giao, đang từng bước hiện thực hóa ước mơ trở thành biên tập viên truyền hình chuyên nghiệp. Với tình yêu nghệ thuật từ nhỏ và sự nỗ lực không ngừng, cô gái đến từ Phú Thọ này đã có những trải nghiệm đáng quý trong vai trò MC, VJ, đặc biệt là trong các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Khánh Huyền (sinh năm 2004) chia sẻ rằng, tình yêu nghệ thuật đã nảy nở trong cô từ những ngày còn bé. "Mình yêu nghệ thuật từ nhỏ, đặc biệt là hát, múa và biểu diễn trước đám đông", cô cho biết.

Lớn hơn một chút, sự quan tâm của Khánh Huyền mở rộng sang các chương trình thời sự và talkshow, nơi cô quan sát và học hỏi tác phong của các biên tập viên. Chính những điều này đã nuôi dưỡng tình yêu của Khánh Huyền với sân khấu, với chiếc micro và với cảm giác được kết nối khán giả bằng lời nói. Bên cạnh đó, việc đọc sách và tìm hiểu về văn hóa - chính trị cũng giúp cô mở rộng góc nhìn và kiến thức.

Từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, Khánh Huyền đã tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ. Đến năm lớp 10, cô được thầy cô tin tưởng giao cho vai trò dẫn dắt các sự kiện của trường.

Khánh Huyền chia sẻ: "Từ đó, mình bắt đầu bén duyên với công việc MC. Và tới hiện tại, mình vẫn luôn kính nghiệp, trau dồi bản thân để thử sức ở những sân khấu lớn hơn".

Năm 2025 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của Khánh Huyền, khi cô được tham gia vào các sự kiện chính trị lớn của đất nước. Cô bày tỏ niềm vinh dự khi được là một "dấu chấm nhỏ" trong những sự kiện ấy: "Mình vinh dự được dẫn đoàn đại biểu cấp cao tham quan Không gian Triển lãm của Bộ Ngoại giao tại Triển lãm A80, thuyết minh Triển lãm công nghệ tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội, Ngày hội An toàn trực tuyến Không một mình,...".

Những sự kiện này không chỉ mang đến cho Khánh Huyền cơ hội được trải nghiệm và học hỏi, mà còn là bước đệm quan trọng để cô tiến gần hơn đến với ước mơ trở thành biên tập viên chuyên nghiệp.

Chào đón Tổng Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith; Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen tới tham quan Không gian Triển lãm của Bộ Ngoại giao.

Song song đó, Khánh Huyền cũng thừa nhận rằng, làm việc trong các sự kiện chính trị mang đến những thử thách không nhỏ. Cô bộc bạch: "Mình cảm thấy làm việc với các sự kiện chính trị khá là nặng. Vì tính chất sự kiện đặc thù, nên đòi hỏi người dẫn chương trình khi xuất hiện trước đám đông phải luôn nghiêm trang, phong thái đĩnh đạc và chỉnh tề. Hơn nữa, mọi câu chữ, câu từ phải chính xác ở mức gần như tuyệt đối. Kiến thức về nghi lễ ngoại giao cũng phải được trau dồi kỹ lưỡng để có thể thích ứng với mọi tình huống của sự kiện".

Mặc dù áp lực lớn, nhưng Khánh Huyền luôn cố gắng hoàn thành tốt vai trò của bản thân, góp phần vào thành công chung của sự kiện. Đồng thời, những khó khăn này mang lại cho cô nhiều bài học kinh nghiệm quý giá.

Để đạt được ước mơ trở thành biên tập viên chuyên nghiệp, Khánh Huyền không ngừng nỗ lực trau dồi kiến thức và kỹ năng. Cô đã đạt được những thành tích đáng nể như: Chứng chỉ tiếng Pháp Delf B1; Chứng chỉ tiếng Anh Ielts 7.0; GPA 3.74/4.0; Học bổng KKHT&RL Khoa Truyền thông và Văn hoá Đối ngoại Học kỳ 2, năm học 2023-2024,... Những thành tích này là minh chứng cho sự cố gắng và quyết tâm của Khánh Huyền trên con đường chinh phục ước mơ. Cô luôn tìm kiếm cơ hội để học hỏi và hoàn thiện bản thân, tiếp tục đón nhận những cơ hội mới.

