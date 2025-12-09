Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Gương mặt sinh viên

Google News

Nữ sinh Ngoại giao với ước mơ trở thành Biên tập viên Truyền hình chuyên nghiệp

Thảo Trần
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Trần Khánh Huyền - một sinh viên năm cuối đầy nhiệt huyết của Học viện Ngoại giao, đang từng bước hiện thực hóa ước mơ trở thành biên tập viên truyền hình chuyên nghiệp. Với tình yêu nghệ thuật từ nhỏ và sự nỗ lực không ngừng, cô gái đến từ Phú Thọ này đã có những trải nghiệm đáng quý trong vai trò MC, VJ, đặc biệt là trong các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Khánh Huyền (sinh năm 2004) chia sẻ rằng, tình yêu nghệ thuật đã nảy nở trong cô từ những ngày còn bé. "Mình yêu nghệ thuật từ nhỏ, đặc biệt là hát, múa và biểu diễn trước đám đông", cô cho biết.

img-3933.jpg
Trần Khánh Huyền (sinh năm 2004) hiện đang theo học tại Học viện Ngoại giao.

Lớn hơn một chút, sự quan tâm của Khánh Huyền mở rộng sang các chương trình thời sự và talkshow, nơi cô quan sát và học hỏi tác phong của các biên tập viên. Chính những điều này đã nuôi dưỡng tình yêu của Khánh Huyền với sân khấu, với chiếc micro và với cảm giác được kết nối khán giả bằng lời nói. Bên cạnh đó, việc đọc sách và tìm hiểu về văn hóa - chính trị cũng giúp cô mở rộng góc nhìn và kiến thức.

img-3442.jpg
Bên cạnh công việc học, Khánh Huyền còn là một MC, VJ đa năng.

Từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, Khánh Huyền đã tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ. Đến năm lớp 10, cô được thầy cô tin tưởng giao cho vai trò dẫn dắt các sự kiện của trường.

Khánh Huyền chia sẻ: "Từ đó, mình bắt đầu bén duyên với công việc MC. Và tới hiện tại, mình vẫn luôn kính nghiệp, trau dồi bản thân để thử sức ở những sân khấu lớn hơn".

img-2635.jpg
Sớm mang trong mình tình yêu với nghệ thuật, từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, Khánh Huyền đã tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ.

Năm 2025 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của Khánh Huyền, khi cô được tham gia vào các sự kiện chính trị lớn của đất nước. Cô bày tỏ niềm vinh dự khi được là một "dấu chấm nhỏ" trong những sự kiện ấy: "Mình vinh dự được dẫn đoàn đại biểu cấp cao tham quan Không gian Triển lãm của Bộ Ngoại giao tại Triển lãm A80, thuyết minh Triển lãm công nghệ tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội, Ngày hội An toàn trực tuyến Không một mình,...".

Những sự kiện này không chỉ mang đến cho Khánh Huyền cơ hội được trải nghiệm và học hỏi, mà còn là bước đệm quan trọng để cô tiến gần hơn đến với ước mơ trở thành biên tập viên chuyên nghiệp.

img-3594.jpg
Năm 2025 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của Khánh Huyền, khi cô được tham gia vào các sự kiện chính trị lớn của đất nước.
img-0081.jpg
Chào đón Tổng Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith; Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen tới tham quan Không gian Triển lãm của Bộ Ngoại giao.

Song song đó, Khánh Huyền cũng thừa nhận rằng, làm việc trong các sự kiện chính trị mang đến những thử thách không nhỏ. Cô bộc bạch: "Mình cảm thấy làm việc với các sự kiện chính trị khá là nặng. Vì tính chất sự kiện đặc thù, nên đòi hỏi người dẫn chương trình khi xuất hiện trước đám đông phải luôn nghiêm trang, phong thái đĩnh đạc và chỉnh tề. Hơn nữa, mọi câu chữ, câu từ phải chính xác ở mức gần như tuyệt đối. Kiến thức về nghi lễ ngoại giao cũng phải được trau dồi kỹ lưỡng để có thể thích ứng với mọi tình huống của sự kiện".

luk08792.jpg
Thuyết minh viên Lễ mở ký Công ước Hà Nội.
luk02851.jpg
Thuyết minh tại không gian trưng bày của Bộ ngoại giao tại Trung tâm triển lãm Quốc gia.

Mặc dù áp lực lớn, nhưng Khánh Huyền luôn cố gắng hoàn thành tốt vai trò của bản thân, góp phần vào thành công chung của sự kiện. Đồng thời, những khó khăn này mang lại cho cô nhiều bài học kinh nghiệm quý giá.

img-3935.jpg
Khánh Huyền bày tỏ niềm vinh dự khi được là một "dấu chấm nhỏ" trong những sự kiện.

Để đạt được ước mơ trở thành biên tập viên chuyên nghiệp, Khánh Huyền không ngừng nỗ lực trau dồi kiến thức và kỹ năng. Cô đã đạt được những thành tích đáng nể như: Chứng chỉ tiếng Pháp Delf B1; Chứng chỉ tiếng Anh Ielts 7.0; GPA 3.74/4.0; Học bổng KKHT&RL Khoa Truyền thông và Văn hoá Đối ngoại Học kỳ 2, năm học 2023-2024,... Những thành tích này là minh chứng cho sự cố gắng và quyết tâm của Khánh Huyền trên con đường chinh phục ước mơ. Cô luôn tìm kiếm cơ hội để học hỏi và hoàn thiện bản thân, tiếp tục đón nhận những cơ hội mới.

(Ảnh: NVCC)

Thảo Trần
#Ước mơ trở thành biên tập viên truyền hình #Nghiệp vụ MC và VJ đa năng #Tham gia sự kiện chính trị lớn #Tình yêu nghệ thuật và nghệ thuật biểu diễn #Học hỏi từ các chương trình thời sự và talkshow #Kỹ năng ngoại giao và nghi lễ trong sự kiện #Thành tích học tập và chứng chỉ ngoại ngữ #Trau dồi kỹ năng và kinh nghiệm thực tế #Thách thức trong công việc chính trị và truyền hình #Hành trình phát triển nghề nghiệp của nữ sinh

Cùng chuyên mục