Từ giảng đường đến thực tế, không chỉ học để biết mà để làm chủ cuộc đời

SVO - Vừa là một Đảng viên trẻ gương mẫu, vừa là một dân tài chính với giải thưởng CFA danh giá, lại vừa là một tâm hồn nghệ sĩ yêu tự do, Nguyễn Đăng Khôi (sinh viên ngành Kinh tế chính trị - Học viện Báo chí và Tuyên truyền) khiến bạn bè nể phục bởi khả năng cân bằng và kỷ luật đáng kinh ngạc. Với kim chỉ nam "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Khôi đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ của mình: Tự chủ tài chính để tự do cống hiến và sống hạnh phúc trọn vẹn với đam mê, dự định tương lai của mình.

Nhà “hoạch định chiến lược” từ nhỏ

Từ thời còn là học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, Khôi nhận ra rằng xung quanh mình có rất nhiều người giỏi, xuất sắc. Một suy nghĩ trong đầu cậu lóe lên “Làm cách nào để có thể tự khẳng định chính bản thân mình?” Từ đó, Khôi không chỉ chú trọng vào việc học tập văn hóa trên trường, mà còn cố gắng hoàn thiện bản thân, học hỏi thông qua những hoạt động ngoại khóa và hoạt động đoàn thể. Niềm tự hào lớn nhất của Khôi là vào lớp 12, cậu chính thức được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, chính thức trở thành một Đảng viên sau quá trình chọn lựa và học dự bị.

Khôi (ngoài cùng, bên phải) vinh dự được kết nạp Đảng khi còn là học sinh lớp 12

Khi đứng trước ngưỡng cửa đại học, đứng trước nhiều ngành học được nhiều bạn trẻ yêu thích, Đăng Khôi lại chọn một con đường hoàn toàn khác biệt: lý luận chính trị. Bởi muốn làm tốt công việc của mình, Khôi cho rằng cần phải kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, việc học lý luận chính trị giúp cậu có một nền tảng lý thuyết vững chắc cho những hành động thực tiễn sau này. “Trong khi nhiều bạn cùng ngành đang mông lung về tương lai, thì mình đã tự vạch cho mình hướng đi sau này, mình tin đó là điều mà mình vô cùng tự hào về bản thân mình”, Đăng Khôi chia sẻ.

Để có thể tối ưu bốn năm tại đại học, Đăng Khôi không ngần ngại đăng ký học thêm một bằng Luật kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Với nhiều bạn sinh viên học hai bằng cùng lúc cực kỳ nặng và quá sức nhưng đó lại là cách mà cậu rèn luyện khả năng học tập, cũng như là sắp xếp thời gian hiệu quả. “Mình tin rằng những kiến thức luật và kinh tế tại Kinh tế Quốc dân giúp mình hiểu “luật chơi” và những kiến thức thực tiễn nhất về kinh tế - điều mình luôn tìm kiếm song song với kiến thức lý luận chính trị tại trường mình” - Khôi nói thêm. Tất cả những kiến thức, kỹ năng cậu học được trong thời gian học đại học đều là những nền tảng quý giá cho “nhà hoạch định” vạch ra những kế hoạch, dự định trong tương lai.

Khôi làm tân Phó Bí thư Liên chi đoàn khoa Lý luận chính trị

Để có thể vừa tham gia nhiều hoạt động, sinh hoạt Đảng và Đoàn, hay học hai trường cùng một lúc, Khôi phải kỷ luật với chính bản thân mình và học cách quản lý thời gian thật chặt chẽ. Kỷ luật giúp Khôi sử dụng từng phút một cách hiệu quả và học hai bằng giúp cậu rèn luyện ý chí sắt đá để trở thành một nhà lãnh đạo sau này.

Đi thật nhiều để biết - để đồng cảm - để trưởng thành

Những năm tham gia hoạt động ngoại khóa giúp Khôi đi đến nhiều nơi, học được nhiều điều và quan trọng hơn là có thể giao lưu, kết nối và trao đi những điều tích cực cho mọi người.

Mùa hè năm 2025, chuyến hành trình tới vùng cao Thái Nguyên (Bắc Kạn cũ) đã mang đến cho Khôi những trải nghiệm quý giá chưa từng có trong sách vở. Thái Nguyên chào đón cậu bằng cái nóng gay gắt trên những sườn núi cao và sự thiếu thốn trăm bề. Có những ngày nguồn nước cạn kiệt, Khôi cùng đồng đội phải hòa mình vào cuộc sống của bà con, chắt chiu từng can nước sinh hoạt. Chính trong hoàn cảnh cùng ăn, cùng ở, cùng chịu khổ ấy, Khôi mới thực sự thấu cảm được nỗi vất vả của đồng bào vùng sâu vùng xa. Cậu nhận ra rằng: Muốn giúp đỡ người dân hiệu quả nhất, hay xa hơn là đưa ra những chính sách đúng đắn, người cán bộ trẻ buộc phải dấn thân để hiểu những ngày tháng gian khó nhất của họ.

Khôi trong chuyến tình nguyện hè 2025 ở Bắc Kạn đang trang trí lại bức tường trường mầm non

Nếu những chuyến đi tình nguyện giúp Khôi thấu cảm sâu sắc với thực tại đất nước, thì những chuyến xuất ngoại lại là cơ hội để cậu mở rộng tầm mắt và trưởng thành về tư duy.

Mùa hè năm 2025, Đăng Khôi vinh dự là sinh viên được Học viện cử đi tham gia chương trình trao đổi học thuật quốc tế tại Đại học Vũ Hán (Trung Quốc). Bước ra khỏi biên giới, Khôi không chỉ tiếp thu những kiến thức tiên tiến về truyền thông và phát triển bền vững, mà còn rèn luyện được bản lĩnh hội nhập của một công dân toàn cầu. Với Khôi, mỗi lần vươn ra biển lớn là một lần cậu được đối chiếu những lý luận đã học với thực tiễn thế giới, từ đó đúc rút những bài học quý giá để hoàn thiện tư duy của một nhà hoạch định chính sách trong tương lai.

Khôi đại diện phát biểu tại lễ khai mạc chương trình hè ở Đại học Vũ Hán 2025

“Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Chia sẻ về châm ngôn sống của mình, Khôi vui vẻ nói: “Châm ngôn sống của mình chính là tiêu ngữ của Việt Nam là “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Khi ta có sự độc lập, ở đây là độc lập về suy nghĩ, độc lập về tài chính, chúng ta ắt có tự do để làm những điều mình mong muốn, mình thích, và khi làm được những điều mình mong muốn, tốt hơn nữa là làm tốt chúng, thì ta ắt sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Mình vẫn đang trên hành trình học hỏi và hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày, nên "Hạnh phúc" với mình vẫn là một mục tiêu để tiếp tục phấn đấu".

Khôi tham gia diễu hành A80 - Khối Báo chí Cách mạng Việt Nam

Từ đó, Khôi cũng muốn gửi gắm một thông điệp nhỏ tới các bạn đồng trang lứa: Luôn luôn phấn đấu, rèn kỷ luật để có được “Độc lập”, khi có được nền tảng vững chắc thì có thể “Tự do” làm theo những gì mình mong muốn, hoàn thiện bản thân để có được “Hạnh phúc”.