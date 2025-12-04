Điều làm thế giới tốt đẹp hơn là một trái tim biết lắng nghe

SVO - Phạm Thuỳ Dung đang là sinh viên năm thứ hai tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Mang theo khát vọng lan tỏa lòng trắc ẩn và hỗ trợ cộng đồng, cô gái Hải Phòng này không chỉ sở hữu vẻ đẹp ngoại hình, mà còn ấp ủ những ước mơ cao đẹp về việc giúp đỡ những mảnh đời khó khăn và lan tỏa năng lượng tích cực.

Phạm Thuỳ Dung sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, nơi đã ươm mầm nên tính cách và khát vọng học tập của cô. Hiện tại, Thùy Dung đang là sinh viên năm thứ hai tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Với tinh thần cầu tiến, Thuỳ Dung luôn nỗ lực trau dồi kỹ năng và hoàn thiện bản thân để theo đuổi những mục tiêu đã đề ra.

Ngoài việc học tập, Thuỳ Dung còn có niềm đam mê với bóng đá, các hoạt động thể thao ngoài trời và đặc biệt là cắm hoa. Cô chia sẻ rằng, cắm hoa mang lại cho cô sự bình yên và nguồn cảm hứng cho mỗi ngày.

Thuỳ Dung tâm sự: "Ngoài thời gian học tập, mình rất thích chơi bóng đá, xem những trận bóng hay và tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời để cơ thể luôn tràn đầy năng lượng. Bên cạnh đó, mình cũng dành một tình yêu rất riêng cho việc cắm hoa – một sở thích giúp mình tìm thấy sự bình yên và mang lại thật nhiều cảm hứng đẹp mỗi ngày".

Ước mơ lớn nhất của Thuỳ Dung là có thể giúp đỡ những người xung quanh và lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng. Cô tin rằng, bằng những hành động nhỏ bé mỗi ngày, bản thân có thể góp phần mang lại niềm vui và sự ấm áp cho những người xung quanh.

Lớn lên giữa cuộc sống đời thường, Thuỳ Dung thấu hiểu những vất vả và khó khăn mà nhiều người đang phải đối mặt. Chính những điều đó đã thôi thúc cô tham gia cuộc thi Miss World Việt Nam 2025. Thùy Dung không xem cuộc thi là nơi để tỏa sáng cá nhân, mà là cơ hội để lan tỏa ánh sáng nhỏ bé của mình đến những trái tim cần sự giúp đỡ.

Thùy Dung mong muốn, mang theo lòng trắc ẩn và niềm tin vào sự tử tế đến với mọi người, đồng thời dùng tiếng nói và hành động để kể về những mảnh đời khó khăn, những bàn tay cần được giúp đỡ và những trái tim cần được sưởi ấm.

Cô tin rằng, nếu hành trình này có thể khiến ai đó cảm thấy được nhìn thấy và được sẻ chia, đó đã là một chiến thắng lớn. Đối với Thuỳ Dung, điều làm cho thế giới tốt đẹp hơn không phải là những điều phi thường mà là một trái tim biết lắng nghe và một tấm lòng sẵn sàng cho đi.

Gần đây, Thuỳ Dung đã tham gia dự án "Sợi chỉ đỏ", một dự án ý nghĩa của các bạn sinh viên dành sự quan tâm đến các bệnh nhân mắc bệnh phong tại trại phong Xuân Mai, Hà Nội. Dự án này đã giúp cô thấu hiểu hơn về những khó khăn mà những người bệnh phong đang phải đối mặt.

Sau khi tham gia dự án, Thuỳ Dung đã tự đặt ra nhiều câu hỏi cho bản thân. Cô nhận thấy rằng, các bệnh nhân phong ở đây hầu hết là những người lớn tuổi, sống trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Thuỳ Dung mong muốn dự án sẽ giúp “tuổi già” của những người bệnh phong ở đây bớt cô đơn và lặng lẽ hơn.

Sau khi tham gia cuộc thi Miss World Việt Nam 2025, Thuỳ Dung thừa nhận rằng, đôi lúc cô cũng cảm thấy áp lực, nhưng cô coi đó là động lực để cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày. Đến thời điểm hiện tại, Thùy Dung cảm thấy bản thân đã vượt qua được những khó khăn đó và thành công, dù cho kết quả cuối cùng có ra sao.

Thuỳ Dung chia sẻ: "Khó khăn lớn nhất đối với mình có lẽ là việc đối diện với chính mình và phải qua vượt giới hạn của bản thân. Mình cần thời gian để cân bằng giữa việc học và luyện tập, đồng thời rèn luyện sự tự tin khi đứng trước đám đông. Đôi lúc, mình cũng cảm thấy áp lực, nhưng mình coi đó là động lực để cố gắng hoàn thiện từng ngày".

Dù chưa có những thành tích quá nổi bật, nhưng Thuỳ Dung luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân từng ngày. Với cô, hành trình cố gắng và những trải nghiệm tích lũy được chính là điều quý giá nhất.

Dự định gần nhất của Thuỳ Dung là dành toàn bộ tâm huyết cho hành trình tại cuộc thi cô đang tham gia, để trưởng thành hơn và lan tỏa những giá trị tích cực đến mọi người. Cô mong muốn, có thể sử dụng tiếng nói và hành động của bản thân truyền cảm hứng và giúp đỡ những người xung quanh.

(Ảnh: NVCC)