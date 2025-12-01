Sinh viên Quan hệ Quốc tế biến ngôn ngữ và âm nhạc thành vũ khí lợi hại

SVO - Không chỉ dừng lại ở con số 8.0 IELTS hay danh hiệu cựu học sinh chuyên Ngoại Ngữ, Hạng Triệu Nhật Anh (sinh viên ngành Quan hệ quốc tế - Học viện Ngoại giao) đã chứng minh bản lĩnh của một sinh viên Ngoại giao khi xuất sắc đăng quang The E-Face 2025 nhờ tư duy chính trị sắc bén cùng khả năng ngôn ngữ vượt trội. Hành trình của Nhật Anh là câu chuyện đầy cảm hứng về cách biến ngôn ngữ thành vũ khí, biến kỷ luật thành thói quen và biến đam mê nghệ thuật thành điểm tựa cân bằng trong cuộc sống.

Tiếng Anh là vũ khí sắc bén

Là một cựu học sinh trường THPT chuyên Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Nhật Anh đã xuất sắc đạt 8.0 IELTS - một vũ khí sắc bén giúp cậu có thể tiếp cận các tài liệu quốc tế cũng như một tấm vé thông hành giúp cậu dễ dàng vào các trường đại học trong nước và quốc tế. Lựa chọn Quan hệ quốc tế - Học viện Ngoại giao là một “bến đỗ” cho 4 năm tiếp theo xuất phát từ mong muốn được nghiên cứu hàn lâm và hành động thực tiễn trong bối cảnh thế giới đang toàn cầu hóa nhiều lĩnh vực.

Nhật Anh học tập tại Học viện Ngoại giao.

Vào năm hai Nhật Anh đã thử mình tham gia một cuộc thi của khoa tiếng Anh - Học viện Ngoại giao mang tên The E-Face 2025. Đây không chỉ là cuộc thi kiểm tra khả năng sử dụng tiếng Anh, mà còn kiểm tra hiểu biết của thí sinh trong nhiều lĩnh vực của xã hội. Thông qua các vòng thi cam go, đầy thử thách cả về ngôn ngữ lẫn kiến thức xã hội, Nhật Anh đã xuất sắc vào đêm chung kết.

Nhật Anh hùng biện tại đêm chung kết the E-FACE2025.

Đứng trước áp lực của vòng thi đòi hỏi phản xạ nhanh và tư duy phản biện sắc bén, Nhật Anh đã chứng minh được bản lĩnh của một sinh viên Ngoại giao. Không chỉ đơn thuần là ứng xử, trả lời bằng tiếng Anh, cậu đã chinh phục ban giám khảo bằng cách lựa chọn những từ ngữ chuẩn nhất, hay nhất mà cậu đã chuẩn bị để diễn giải các vấn đề chuyển đổi số một cách gãy gọn và có chiều sâu. Chiến thắng tại The E-Face không chỉ là danh hiệu, mà là lời khẳng định cho tư duy của Nhật Anh: Tiếng Anh là công cụ, còn kiến thức chính trị - xã hội mới là cốt lõi sức mạnh.

Thời gian biểu cùng lối sống kỷ luật

Trong suốt hai kỳ vừa qua, Nhật Anh đã xuất sắc đạt điểm trung bình học kỳ rất cao và nhận liên tiếp hai học bổng xuất sắc của Học viện. Để đạt được điều đó, Nhật Anh đã phải tự kỷ luật mình thật tốt với thời gian biểu hợp lý: “Một ngày mình dành nhiều thời gian nhất cho việc học, khoảng 2 đến 3 tiếng mỗi buổi tối. Mình có đi dạy tiếng Anh tuy nhiên việc đó không được chiếm quá nhiều thời gian của mình, khoảng 2 đến 3 tiếng một ngày, và mình sẽ rất hạn chế nhận lớp vào chủ nhật dành thời gian cho bạn bè và gia đình. Ngoài ra trên lớp, mình luôn xung phong làm lớp trưởng và ngồi bàn đầu, mình coi đó là một áp lực “lành mạnh” bởi nó giúp mình tập trung trong giờ học và sử dụng thời gian trên lớp hiệu quả nhất.

Nhật Anh thực hiện phần thi sân khấu trong đêm chung kết.

Tâm hồn nghệ sĩ của một người học chính trị

Từ khi còn là học sinh THPT chuyên Ngoại Ngữ, Nhật Anh đã tham gia CLB CMC (CNN Music Club) và là một thành viên tích cực trong CLB. Chia sẻ về niềm yêu thích âm nhạc, Nhật Anh chia sẻ: “Có lẽ tình yêu với âm nhạc của mình thừa hưởng từ mẹ vì mẹ mình rất thích hát, và với mình, có lẽ âm nhạc không chỉ là người bạn đồng hành, mà còn là “người tình”, bởi âm nhạc đồng hành với mình từ còn bé, là cách mình thể hiện tâm tư, thể hiện bản thân mình và thông qua âm nhạc mình có rất nhiều thứ để nói. Trong phần thi sáng tạo tại The E-Face 2025, mình đã trình diễn 2 ca khúc mình tự sáng tác.”

Hành trình từ một học sinh Chuyên ngữ đến Quán quân The E-Face của Nhật Anh là minh chứng cho thấy: Bạn hoàn toàn có thể vừa học giỏi, vừa sống trọn với đam mê nếu biết cách quản lý thời gian và tạo ra những áp lực “lành mạnh” cho bản thân. Không cần phải lựa chọn giữa một cái đầu lạnh hay một trái tim nóng, Nhật Anh đã chọn cả hai để kiến tạo nên phiên bản rực rỡ nhất của chính mình.