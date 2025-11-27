Dương Hiểu Ngọc: Nữ sinh Tây Bắc trên hành trình chinh phục ngành Logistics tại Hà Lan

SVO - Dương Hiểu Ngọc hiện theo học ngành Quản lý Logistics và chuỗi cung ứng quốc tế tại Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Breda (Breda University of Applied Sciences - BUas), Hà Lan. Với tình yêu quê hương sâu sắc, nữ sinh kỳ vọng kiến thức từ ngành học sẽ giúp tháo gỡ những khó khăn trong khâu vận chuyển, phân phối sản phẩm của doanh nghiệp địa phương, qua đó góp phần thúc đẩy nền kinh tế quê hương phát triển.

Sinh ra và lớn lên tại Sơn La, Hiểu Ngọc sớm có được những trải nghiệm thực tế khi tiếp xúc với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở quê nhà. Ngọc nhận thấy họ gặp nhiều khó khăn trong khâu vận chuyển và phân phối sản phẩm, điều này thôi thúc nữ sinh muốn tìm hiểu sâu hơn về Logistics để sau này có thể đóng góp cho sự phát triển kinh tế địa phương.

Được sự khuyến khích và ủng hộ của gia đình, Hiểu Ngọc đã quyết định theo học ngành Quản lý Logistics và chuỗi cung ứng quốc tế với học bổng của Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Breda (Breda University of Applied Sciences - BUas), Hà Lan. Được biết, Hà Lan vốn nổi tiếng là quốc gia có nền logistics phát triển hàng đầu thế giới, với hệ thống cảng biển, hàng không và mạng lưới phân phối hiện đại. Chính môi trường này đã tạo điều kiện để Ngọc theo đuổi giấc mơ châu Âu tưởng chừng xa vời thời trung học.

Ban đầu, thành phố Breda hay ngôi trường BUas với Ngọc chỉ là lựa chọn hợp lý nhất về chi phí và cơ hội học tập. Nhưng càng gắn bó, cô càng coi nơi đây như một “vùng an toàn” - một thành phố vừa đủ nhỏ để thích nghi mà không quá choáng ngợp, nhưng cũng vừa đủ lớn để mang lại sự năng động cũng như các cơ hội việc làm cho bản thân.

Cuộc sống du học ở một đất nước xa lạ khiến Hiểu Ngọc phải đối diện với vô vàn thử thách: không quen đồ ăn, không nghe hiểu bài giảng, thấy mình tụt lại phía sau khi môi trường học tập quá khác biệt,... cùng với đó là nỗi nhớ nhà và cảm giác cô đơn thường trực.

Nữ sinh bày tỏ: “Vốn dĩ phương Đông và phương Tây, châu Á và châu Âu đã khác nhau một trời một vực, huống hồ là Hà Lan và Việt Nam, hay nhỏ hơn là với quê hương Tây Bắc mà mình sinh sống thì cũng không là ngoại lệ. Thế nhưng, mình nhìn nhận những sự khác biệt này là điều mới mẻ, là cơ hội để mình khám phá và hiểu biết hơn về một nền văn hóa mới - một thế giới vận hành gần như xa lạ với tất cả những gì mình đã quen thuộc. Vì vậy, điều mình làm là bình tĩnh đối mặt, học cách thích nghi và vượt qua những khó khăn đó.”

Trong quá trình học tập, Hiểu Ngọc luôn duy trì sự tập trung và tinh thần cầu tiến. Nữ sinh tự xây dựng thời gian biểu phù hợp với mức độ tập trung của bản thân, tận dụng những khoảng thời gian hiệu quả nhất để học những môn khó. Đồng thời, Ngọc đánh giá cao việc học hỏi từ bạn bè trong các bài tập nhóm, bởi khi đó bản thân sẽ có thêm những góc nhìn thú vị với cùng một bài giảng của thầy cô.

Hiểu Ngọc từng là một học sinh năng động với loạt thành tích như: giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Sơn La (năm 2021), giải Nhất Liên hoan các nhóm nhảy thanh niên tỉnh Sơn La (năm 2022).

Bí kíp mà cô bạn tâm đắc nhất là: việc gì mình sợ nhất, thấy khó nhất thì làm việc đó đầu tiên. “Mình từng rất sợ học các môn tính toán và phân tích dữ liệu nên mình thường để các bạn trong nhóm giỏi phần đó đảm nhiệm. Khi được các bạn trong nhóm gợi ý thử sức, mình đã làm và nhận ra rằng dù kết quả không quá xuất sắc nhưng đây là cột mốc giúp mình vượt qua suy nghĩ sợ sai. Từ đó, mình hăng hái nhận thêm nhiều thử thách, dần nâng cao kỹ năng và tự tin hơn trong học tập.” - Hiểu Ngọc chia sẻ.

Ngoài việc học, Ngọc còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Được biết, Ngọc là đại diện sinh viên của Hội đồng Tham gia (Participant Council) khoa Logistics & Built Environment. Đây là cơ hội để Ngọc đóng góp cho những quyết định mang tính thay đổi của trường nhằm tạo điều kiện cho sinh viên trong học tập, đồng thời mang lại cho cô bạn nhiều kỹ năng mềm và mối quan hệ quý giá.

Đặc biệt, Ngọc hiện là đại sứ tại chính trường đại học của mình cho Jong Logistiek Nederland - tổ chức kết nối sinh viên và các chuyên gia trẻ (dưới 30 tuổi) trong ngành Logistics tại Hà Lan. Vai trò này giúp cô mở rộng mạng lưới, học hỏi từ các chuyên gia và chuẩn bị hành trang cho sự nghiệp sau này. Bên cạnh đó, nữ sinh còn đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Nhân sự của Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan, cùng nhau tổ chức sự kiện cho du học sinh Việt, chia sẻ khó khăn và tạo nên một “gia đình mới” nơi đất khách.

Đối với những bạn có mong muốn đi du học, Hiểu Ngọc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị hành trang kỹ lưỡng và giữ vững tâm thế trên chặng đường sắp tới. Hơn nữa, các bạn hãy mạnh dạn kết nối với các anh chị trong cộng đồng du học sinh ở đất nước mà mình muốn đến để có thêm kinh nghiệm cũng như những lời khuyên cụ thể.

Dù đang học tập xa nhà, Hiểu Ngọc vẫn luôn hướng về quê hương: “Có lẽ một phần xuất phát từ văn hóa gia đình khi bố mẹ mình đều là những người đem lòng yêu Tây Bắc, nên dù mình có lớn lên như nào hay đi xa tới đâu thì mình vẫn mang trong lòng tình yêu đó. Mình mong rằng bản thân sẽ không ngừng học tập và phát triển để sau này có thể đóng góp cho quê hương, đất nước nơi mình sinh ra.”

(Ảnh do nhân vật cung cấp)