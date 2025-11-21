Nhà đàm phán xuất sắc nhất Mock COP 2025: Hành trình chinh phục diễn đàn quốc tế của nam sinh viên năm nhất

SVO - Vũ Minh Đăng (sinh năm 2007), là sinh viên năm nhất chuyên ngành Luật Quốc Tế tại Học viện Ngoại giao, nổi bật với định hướng quan hệ quốc tế và đàm phán đa phương. Không chỉ sở hữu nhiều thành tích học thuật và mô phỏng Liên Hợp Quốc, như đồng tác giả tại Hội thảo Nghiên cứu Luật Quốc tế lần 4 và danh hiệu Nhà đàm phán xuất sắc nhất Mock COP 2025, Đăng còn tích cực tham gia dự án quốc tế và hoạt động cộng đồng, khẳng định hình ảnh sinh viên trẻ năng động và giàu khả năng hội nhập.

Nam sinh Ngoại giao với định hướng đàm phán đa phương và pháp lý quốc tế

Minh Đăng chia sẻ rằng ngay từ những năm cuối phổ thông, nam sinh đã sớm định hướng môi trường học tập và chuyên môn theo đuổi. Mùa hè 2024, khi còn học lớp 11, cậu biết đến Học viện Ngoại giao qua việc tham gia Hội nghị Mô phỏng Liên Hợp Quốc DAVMUN. Hai ngày trải nghiệm giúp cậu cảm nhận môi trường học tập, cơ sở vật chất và tiếp xúc với các anh chị năm 2, 3 mà cậu đánh giá là “vô cùng chuyên nghiệp và chỉn chu”. Từ đó, Học viện Ngoại giao trở thành mục tiêu đại học mà cậu quyết tâm hướng tới.

Minh Đăng tại DAVMUN Open Simulation 2025.

Theo học chuyên ngành Luật Quốc tế, Minh Đăng xác định rõ định hướng phát triển trong lĩnh vực đàm phán đa phương và pháp lý quốc tế. Nam sinh cho rằng môi trường học thuật tại Học viện là chất xúc tác quan trọng: “Môi trường học tập của Học viện đem đến cho mình những người bạn có cùng chí hướng, cùng quan tâm đến các chủ đề Quan hệ Quốc tế và Luật Quốc tế”.

Nhờ sự đồng điệu trong tư duy và kỹ năng, nhóm sinh viên năm nhất của cậu đã cùng tham gia Mock COP 2025 và đạt nhiều giải thưởng cao quý, đồng thời thực hiện dự án DMCC MOOT và hoàn thành một bài nghiên cứu khoa học chỉ trong vòng một tháng - những trải nghiệm hiếm có với sinh viên năm nhất.

Minh Đăng cùng bạn bè tham dự MOCK COP 25.

Góc nhìn mới về dung hòa xung đột pháp lý trong chuyển dịch năng lượng

Tham gia tại Hội thảo Nghiên cứu Khoa học về Luật Quốc tế lần thứ 4, Minh Đăng lựa chọn một chủ đề mang tính thời sự và học thuật sâu sắc: “Giải pháp dung hòa xung đột pháp lý giữa BRICS và Liên minh châu Âu trong chuyển dịch năng lượng: Cân bằng giữa quyền dân tộc tự quyết và nghĩa vụ quốc tế theo Hiến chương Liên Hợp Quốc”, gắn với chủ đề kỷ niệm 80 năm Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Giải thích lý do lựa chọn đề tài, Minh Đăng chia sẻ: “Mình nhận thức được tính cấp thiết của việc thiết lập một khuôn khổ pháp lý chung cho vấn đề chuyển dịch năng lượng trong bối cảnh xung đột pháp lý và địa chính trị mạnh mẽ như hiện nay. Đây không chỉ là câu chuyện pháp lý, mà còn là cơ hội để các quốc gia cùng chung tay thực hiện Công ước Paris - vấn đề đã, đang và sẽ tiếp tục được nhấn mạnh tại COP30 ở Brazil ngày 10-21/11/2025”.

Minh Đăng phát biểu tại Mock COP 2025.

Theo Minh Đăng, bài nghiên cứu tập trung làm rõ cơ sở pháp lý, phân tích thực trạng xung đột giữa BRICS và EU, đồng thời nhấn mạnh vai trò trung gian của Liên Hợp Quốc trong việc xây dựng một khuôn khổ pháp lý hài hòa. Nam sinh chia sẻ: “Mình muốn bài nghiên cứu không chỉ mô tả vấn đề, mà còn thể hiện quan điểm, nhận định riêng và đề xuất giải pháp thiết thực, sáng tạo, dựa trên các hành động đã được triển khai.”

Chiến lược giúp giành danh hiệu “Nhà đàm phán xuất sắc nhất Mock COP 2025”

Tại Mock COP 2025 - sự kiện mô phỏng lớn với hơn 100 đại biểu, Minh Đăng cùng đoàn 5 thành viên giành ba giải thưởng, trong đó nam sinh được vinh danh “Nhà đàm phán xuất sắc nhất”. Cậu nhấn mạnh, thành công không chỉ nhờ “sự ủng hộ của gần như toàn bộ đại biểu trong chủ đề Chuyển đổi năng lượng công bằng”, mà quan trọng hơn là chiến lược chuẩn bị bài bản dựa trên ba trụ cột.

Minh Đăng nhận danh hiệu Nhà đàm phán xuất sắc nhất Mock COP 2025.

Trụ cột đầu tiên là nghiên cứu chuyên sâu, khai thác pháp lý, địa chính trị và quan hệ quốc tế, kết hợp trí tuệ nhân tạo “nhưng đảm bảo tính xác thực và bản quyền”. Thứ hai là phân tích chiến lược quốc gia và tổ chức, xác định vị trí và liên minh để vận động hành lang hiệu quả khi đại diện Nhóm Toàn vẹn môi trường (EIG). Trụ cột cuối cùng là phong thái đàm phán: chỉn chu trang phục, tự tin lập luận và chủ động đề xuất, soạn thảo văn bản để tạo uy tín trên bàn đàm phán.

Bên cạnh chiến lược chinh phục giải thưởng, các cuộc thi mô phỏng Liên Hợp Quốc cũng giúp Minh Đăng rèn luyện nhiều năng lực quan trọng như tư duy phản biện, tư duy đa chiều, khả năng phản ứng nhanh trong các tình huống khủng hoảng và kỹ năng đàm phán - lập luận.

Khát vọng nâng tầm tiếng nói sinh viên Việt Nam tại các diễn đàn đa phương

Chia sẻ về vai trò của sinh viên Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, Minh Đăng nhận định thế hệ trẻ ngày càng quan tâm đến các vấn đề quốc tế như kinh tế, môi trường, an ninh mạng hay xung đột toàn cầu. Nam sinh nhấn mạnh: “Sinh viên Việt Nam đang dần hình thành tiếng nói và sức ảnh hưởng tại các diễn đàn đa phương. MOCK COP 2025 thậm chí đã đưa ý kiến của sinh viên lên Chính phủ và trở thành cơ sở thảo luận tại COP30, cho thấy vị thế ngày càng lớn của thế hệ trẻ trong thời đại toàn cầu hóa”.

Minh Đăng và nhóm tại Đại sứ quán Đức để nghiên cứu thông tin phục vụ thuyết trình.

Bên cạnh học thuật, Minh Đăng tích cực tham gia hoạt động cộng đồng để rèn kỹ năng mềm và mở rộng mạng lưới xã hội. Cậu chia sẻ: “Các hoạt động xã hội giúp mình gặp gỡ nhiều người, học hỏi từ những góc nhìn đa dạng và hiểu sâu hơn về các hình thái, quy luật phát triển của xã hội. Những mối quan hệ bền vững đó chính là giá trị quý nhất mà mình nhận được”.

Về lý do theo đuổi lĩnh vực đàm phán môi trường - khí hậu, nam sinh cho rằng đây là lĩnh vực giao thoa giữa chính trị, pháp lý, kinh tế và trách nhiệm toàn cầu. “Chủ đề này đòi hỏi tư duy dài hạn, khả năng điều phối đa chủ thể và những ý tưởng sáng tạo nhưng bền vững. Ứng phó biến đổi khí hậu là chặng đường dài, đòi hỏi sự đoàn kết của tất cả mọi người, trong đó có mình”. Lĩnh vực này cũng định hướng cậu theo con đường đề xuất và triển khai chính sách, đặc biệt trong các cơ chế điều phối đa phương về khí hậu.

Hướng đến tương lai, Minh Đăng dự định tập trung vào đàm phán đa phương và luật quốc tế, mở rộng nghiên cứu học thuật, chủ động thực tập từ năm nhất, tham gia các cuộc thi MOOT, hội thảo liên ngành, đồng thời đóng góp vào xây dựng câu lạc bộ và hội nghị mô phỏng tại học viện.

Gửi thông điệp đến sinh viên, Minh Đăng chia sẻ: “Trách nhiệm đôi khi giống xiềng xích, nhưng nếu biết vận dụng đúng cách, bạn có thể biến xiềng xích thành chìa khóa của cuộc đời mình”. Cậu kỳ vọng thế hệ trẻ sẽ coi trách nhiệm xã hội là động lực để thay đổi thái độ sống, từ đó định hình hành vi, tư duy và con đường phát triển phù hợp trong thời đại biến động hôm nay.

