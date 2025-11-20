Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sinh viên tìm việc làm tiếng Pháp ở đâu?

Lê Vượng

SVO - Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Hà Nội và đối tác công nghệ chính thức ra mắt nền tảng số Tiếng Pháp Plus (TiengPhapPlus.vn). Đây là công cụ "tất cả trong một" được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán kết nối việc làm và định hướng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam.

tiengphapplus1.jpg
Sự kiện ra mắt nền tảng Tiếng Pháp Plus (TiengPhapPlus.vn) do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Hà Nội tổ chức, với sự tham dự của ông Eric Soulier - Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa; ông Arnaud Panier - Tùy viên Hợp tác Giáo dục cùng đông đảo đại diện các trường đại học, phổ thông. Phát biểu tại buổi lễ đúng dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, ông Eric Soulier nhấn mạnh hoạt động này nằm trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Pháp và Việt Nam, đặc biệt sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Pháp vào tháng 10 vừa qua.

tiengphapplus-2.jpg
Theo thống kê, hiện có khoảng 40.000 học sinh, sinh viên Việt Nam đang theo học tiếng Pháp. Tuy nhiên, ông Eric Soulier chia sẻ rằng việc học ngoại ngữ là nỗ lực lớn cần sự đồng hành của gia đình, nhất là khi phụ huynh không thành thạo ngôn ngữ đó. Do vậy, dự án Tiếng Pháp Plus – một hợp phần quan trọng của chương trình Nova với ngân sách khoảng 1 triệu Euro đã ra đời, nhằm hỗ trợ tối đa cho học sinh, sinh viên, người học tiếng Pháp và kết nối hệ sinh thái giáo dục, việc làm.
tiengphapplus1-5.jpg
Trả lời phỏng vấn của phóng viên Chuyên trang Sinh viên Việt Nam, báo Tiền Phong, TS. Đặng Thị Việt Hòa - Trưởng khoa Tiếng Pháp, Trường Đại học Hà Nội - cho biết nền tảng Tiếng Pháp Plus ra đời từ một nghịch lý thực tế: trong khi sinh viên lo lắng học tiếng Pháp khó xin việc, các doanh nghiệp lại liên tục "kêu cứu" vì thiếu nhân sự. TS. Đặng Thị Việt Hoà nhận định nguyên nhân chính nằm ở rào cản tiếp cận thông tin, bởi trước đây các kênh truyền thông uy tín đa phần chỉ sử dụng tiếng Pháp, khiến đại đa số phụ huynh và người học Việt Nam gặp khó khăn trong việc tìm hiểu lộ trình. Do đó, Trường Đại học Hà Nội đã chủ động đề xuất và phối hợp cùng Đại sứ quán Pháp xây dựng một công cụ số ưu tiên ngôn ngữ tiếng Việt. Trong giai đoạn khởi tạo, nhà trường đóng vai trò nòng cốt trong việc lên ý tưởng và xây dựng nội dung nền tảng. Về lâu dài, nhiều trường đại học khác cũng sẽ tham gia xây dựng nội dung.
tiengphapplus1-4.jpg
Bà Pauline Vidal, cán bộ phụ trách dự án, giới thiệu Tiếng Pháp Plus gồm ba không gian chính: Thời sự, Định hướng và Nghề nghiệp. Điểm nhấn thu hút sinh viên nhất là tính năng Nghề nghiệp, cho phép người dùng tạo hồ sơ năng lực (CV) trực tuyến để ứng tuyển vào các doanh nghiệp đối tác. Bên cạnh đó, các hoạt động tương tác như thử thách TikTok hay bản đồ số về các cơ sở đào tạo, học bổng cũng được tích hợp để phù hợp với xu hướng của Gen Z.

tiengphapplus1-3.jpg
Đánh giá về tác động của dự án, ông Arnaud Panier khẳng định tiếng Pháp tại Việt Nam đang phát triển vững chắc với mạng lưới 32 trường đạt nhãn hiệu LabelFrancÉducation. Ông tin tưởng Tiếng Pháp Plus sẽ là động cơ kết nối chặt chẽ giáo viên, học sinh và nhà tuyển dụng. Hiện tại, nền tảng đã có mặt trên web và ứng dụng di động, thu hút hơn 400 người dùng thường xuyên ngay trong giai đoạn chạy thử nghiệm.

Dự án là thành quả hợp tác giữa Đại sứ quán, Viện Pháp tại Việt Nam cùng Trường ĐH Hà Nội và công ty 5S Media. Với mục tiêu đưa tiếng Pháp đến gần hơn với phụ huynh và công chúng, nền tảng tập trung chia sẻ nguồn thông tin phong phú về lộ trình đào tạo, vinh danh các gương mặt học sinh - sinh viên tiêu biểu; đồng thời quảng bá rộng rãi các cơ hội nghề nghiệp và những sáng kiến giáo dục nổi bật từ mạng lưới giảng dạy tiếng Pháp trên cả nước.

Lê Vượng
