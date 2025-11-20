Sinh viên tìm việc làm tiếng Pháp ở đâu?

SVO - Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Hà Nội và đối tác công nghệ chính thức ra mắt nền tảng số Tiếng Pháp Plus (TiengPhapPlus.vn). Đây là công cụ "tất cả trong một" được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán kết nối việc làm và định hướng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam.