Mua hàng trên các nền tạng trực tuyến: Bạn dễ bị lộ thông tin và trở thành 'con mồi' của bọn lừa đảo

SVO - Cảnh sát TP. Phuket (Thái Lan) đã đột kích một nhà kho bất hợp pháp và bắt giữ một nghi phạm bán hàng trực tuyến đã mua danh sách khách hàng từ một công ty vận chuyển tư nhân với giá 1 baht cho mỗi tên, rồi gửi hàng cho khách với phí giao hàng trả tiền mặt trên khắp Thái Lan (dù người mua không hề đặt hàng) thu về ít nhất khoảng 45 triệu bath (khoảng hơn 36 tỷ đồng), từ tháng 8/2024.

Cuộc điều tra cho thấy, nghi phạm đã thuê tòa nhà để sử dụng làm kho chứa hàng hóa bất hợp pháp được giao cho những khách hàng không có đơn đặt hàng. Nghi phạm cũng phát hiện doanh thu hằng ngày gần 100.000 baht (khoảng hơn 81 triệu đồng).

Hiện trường vụ án là một tòa nhà thương mại, rộng 5m và sâu khoảng 20m, với mặt tiền bằng kính. Nhìn vào bên trong, bạn sẽ thấy những chồng hộp các tông màu nâu, với nhiều kích cỡ khác nhau. Bên ngoài phòng cho thuê, có những bao tải lớn chứa đầy hộp các tông. Bên trong, một nữ nghi phạm và một số công nhân đang bận rộn đóng gói hàng hóa vào các hộp các tông. Nữ nghi phạm, với mô tả trùng khớp với thông tin được cung cấp cho các điều tra viên của Cảnh sát Phuket.

Việc kiểm tra các mặt hàng bên trong hộp và thùng các tông đã phát hiện ra rất nhiều sản phẩm, gồm xà phòng, kem dưỡng thể, dầu gội, kem dưỡng da..., tổng cộng lên đến hàng chục nghìn mặt hàng. Cơ quan chức năng đã thu giữ tất cả các mặt hàng, bao gồm cả những hộp các tông đã được đóng gói và chuẩn bị để vận chuyển đến các hộ gia đình trên khắp cả nước. Tất cả các mặt hàng đều được thanh toán bằng hình thức trả tiền mặt khi nhận hàng, với giá trị ban đầu lên đến vài trăm nghìn baht, bất chấp thực tế là những người có tên trên nhãn dán trên thùng carton thực tế không hề đặt hàng. Cơ sở lừa đảo này mua danh sách khách hàng từ một công ty giao hàng tư nhân với giá 1 baht/danh sách, sau đó in tên khách hàng và dán lên các thùng carton đựng nhiều sản phẩm khác nhau, rồi gửi qua một công ty giao hàng tư nhân để giao đến tận nhà trên toàn quốc. Khi hàng hóa đến nhà khách hàng, một số người đã nhận hàng và thanh toán, trong khi những người khác từ chối vì họ không đặt hàng. Hàng hóa sau đó được trả lại cho công ty giao hàng tư nhân. Công ty giao hàng sau đó trả lại chúng về kho mà nghi phạm đã thuê. Các thùng carton sau đó được đóng gói lại, ghi lại địa chỉ và đổi tên để vận chuyển. Hoạt động này đã tạo ra gần 100.000 baht thu nhập mỗi ngày. Cơ sở lừa đảo này đã duy trì từ tháng 8/2024. Cơ quan chức năng cũng đã phối hợp với FDA và Văn phòng Bảo vệ Người tiêu dùng Tỉnh Phuket để kiểm tra chất lượng của tất cả các mặt hàng được tìm thấy.

Trước khi bị bắt, hơn 2.000 mặt hàng đã được vận chuyển. Khi tất cả các mặt hàng được giao đến tận nhà khách hàng theo hình thức trả tiền khi nhận hàng, chi phí trung bình ước tính cho mỗi hộp là 150 baht (khoảng 120.000 đồng), tổng cộng thu về hơn 3,1 triệu baht (khoảng 2,5 tỷ đồng). Phần lớn các mặt hàng được đóng gói trong hộp là mỹ phẩm nhập khẩu từ các nước giá rẻ, không rõ nguồn gốc. Nghi phạm, cùng với một máy tính xách tay dùng để in danh sách khách hàng, đã bị đưa đến Đồn Cảnh sát TP. Phuket.

Theo kết luận ban đầu, nghi phạm bị buộc tội bán mỹ phẩm chưa đăng ký, với mức phạt không quá 20.000 baht (khoảng 16 triệu đồng). Nghi phạm cũng bị buộc tội bán mỹ phẩm có nhãn mác không hiển thị thông tin bằng tiếng Thái, với mức phạt tù không quá 1 tháng, phạt tiền không quá 10.000 baht (khoảng 8 triệu đồng), hoặc cả hai. Cuộc điều tra hiện đang được tiến hành. Nếu phát hiện thêm cáo buộc khác, các hình thức xử lý pháp luật bổ sung sẽ được đưa ra.

Các mặt hàng bị thu giữ gồm: 7.492 mặt hàng bất hợp pháp, 5.223 bưu kiện, 3.890 mặt hàng đóng gói sẵn; 1.099 mặt hàng sẵn sàng giao hàng và 3.125 mặt hàng bị trả lại. Tổng cộng có 20.829 mặt hàng bị thu giữ.