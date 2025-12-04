4 kiểu sếp 'độc hại' mà các bạn trẻ cần biết để đối phó nơi môi trường công sở

SVO - Người ta thường nói rằng, mọi người nghỉ việc không phải vì công việc mà vì mối quan hệ giữa các cá nhân, đặc biệt là với sếp. Câu nói này đề cập đến một vấn đề cơ bản thường thấy ở môi trường công sở.

Nếu bạn thấy công việc mang lại nhiều giá trị nhưng mối quan hệ với sếp lại không tốt, quyết định nghỉ việc có thể khiến bạn thất vọng. Đồng thời, việc tiếp tục chịu đựng căng thẳng hằng ngày cũng không tốt cho sức khỏe. May mắn thay, ngay cả khi bạn có một người sếp tồi, bạn cũng không mất tất cả. Có nhiều cách để 'đối phó' với họ.

Sếp can thiệp quá mức

Một trong những hành vi phổ biến nhất của 'sếp xấu' là quản lý quá mức, hay can thiệp vào mọi chi tiết. Mặc dù quyền tự chủ rất quan trọng đối với nhiều người, nhưng nó có thể đặc biệt gây rắc rối khi các nhà quản lý cảm thấy họ cần phải để mắt đến nhân viên làm việc từ xa hoặc làm việc kết hợp. Có một số chiến lược giúp ích khi sếp của bạn quản lý quá mức.

Một chiến lược hiệu quả là chủ động. Nếu bạn chưa cập nhật trạng thái hằng tuần, hãy tự mình thực hiện. Thảo luận về các kỳ vọng cụ thể trong ngắn hạn và dài hạn rồi thống nhất về hình thức lẫn tần suất mà cả hai bên đều chấp nhận được. Nếu sếp gọi điện hoặc nhắn tin cho bạn nhiều, hãy lên lịch thời gian "giao tiếp cởi mở" và cho họ biết, bạn có thể liên lạc được hay không. Những chiến lược này cũng có thể hữu ích nếu bạn là một nhà quản lý. Trước tiên, hãy lùi lại một bước và xem xét những gì bạn thực sự cần biết. Hiểu được sự cám dỗ của việc quản lý quá mức là bước đầu tiên để hạn chế sự can thiệp quá mức.

Sếp rất khó gặp khi cần

Điều khó chịu nhất là khi sếp liên tục "biến mất" và bạn không thể nhận được phản hồi phù hợp. Nhận phản hồi là điều cần thiết để thăng tiến trong sự nghiệp và được thăng chức. Nếu không có nó, bạn sẽ không biết cần cải thiện điều gì và như thế nào. Nhưng đừng lo lắng! Sử dụng các phương pháp sau, bạn có thể chủ động tìm kiếm phản hồi từ sếp, ngay cả khi họ đang bận rộn.

Lên lịch họp thường xuyên và hỏi họ những câu hỏi như: "Có điều gì tôi có thể cải thiện để đạt được kết quả tốt hơn không?" và "Có lĩnh vực nào tôi chưa đáp ứng được kỳ vọng không?"... Điều này sẽ cho phép bạn nhận được phản hồi cụ thể và quay lại đúng hướng.

Nếu sếp của bạn luôn bận rộn và bạn có thể không có nhiều thời gian để gặp mặt, hãy nhóm các câu hỏi bạn muốn hỏi và ưu tiên các chủ đề bạn cần thảo luận. Nếu bạn thực sự cần phản hồi, hãy hỏi sếp cách tốt nhất để liên lạc với ông ta. Khi làm như vậy, hãy nhấn mạnh mục tiêu chung của bạn: "Điều quan trọng là phải giữ cho dự án đi đúng hướng".

Sếp không bao giờ nói điều khó nghe

Khi nói đến phản hồi, một số nhà quản lý chọn cách không nói những điều gay gắt. Việc đưa ra (và nhận) phản hồi tiêu cực có thể rất khó khăn. Tuy nhiên, một trong những điều hữu ích nhất mà nhà quản lý có thể làm là là người đầu tiên truyền đạt các cơ hội cải thiện cho nhân viên của mình. Phản hồi này không chỉ giúp bạn phát triển mà tốt nhất nên nhận nó từ người quản lý trực tiếp của bạn.

Bằng cách này, bạn có thể tránh bỏ sót những khía cạnh có thể gây tổn hại đến sự nghiệp hoặc phơi bày những điểm yếu tiềm ẩn của mình với những người cấp cao hơn trong tổ chức.

Đặc biệt với kiểu sếp này, hãy nói với họ rằng: "Nếu anh/chị nhận thấy bất cứ điều gì, dù nhỏ, hãy cho tôi biết", thể hiện rõ ràng rằng bạn hoan nghênh phản hồi của họ. Một người sếp tuyệt vời không chỉ cung cấp phản hồi cụ thể, rõ ràng và chu đáo mà còn cho bạn cơ hội thể hiện sự phát triển của mình.

Sếp 'độc hại' và đáng ghét

Nếu sếp của bạn là người 'độc hại' và thiếu tôn trọng, bạn có thể đề nghị chuyển công tác. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng khả thi. Nếu bạn biết nguyên nhân dẫn đến hành vi 'độc hại', bạn nên chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Ví dụ, giả sử sếp của bạn đưa ra những chỉ dẫn mơ hồ nhưng lại mong muốn bạn hiểu chính xác. Trong trường hợp đó, bạn có thể hỏi: "Tôi không muốn nộp báo cáo không đầy đủ về vấn đề này, vậy anh/chị có thể xác nhận một vài điều để đảm bảo tôi đã trình bày đầy đủ các điểm chính không?".

Tuy nhiên, nếu sếp của bạn có hành vi ngược đãi hoặc cư xử thiếu đạo đức, bạn có thể khiếu nại lên phòng nhân sự hoặc cấp trên của sếp (lưu giữ hồ sơ về hành vi của họ nếu có thể), hoặc đề nghị chuyển sang bộ phận khác (mặc dù tại thời điểm này, tìm kiếm một công việc khác có thể là một lựa chọn khả thi cho sự an toàn và sự nghiệp của chính bạn).