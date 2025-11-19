Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thụy Điển: Ba người văng ra từ tàu lượn siêu tốc tại công viên giải trí, 1 người thiệt mạng

Ly Ly

SVO - Một trong ba người bị thiệt mạng khi văng ra khỏi tàu lượn siêu tốc Jetline với tốc độ 96 km/h ở độ cao 6m, tại công viên giải trí Gröna Lund ở Stockholm (Thụy Điển), khi nó bị trật bánh khỏi đường ray.

Một phiên tòa đã bắt đầu vào tuần trước, liên quan đến thảm kịch trên tàu lượn siêu tốc Jetline tại công viên giải trí Gröna Lund ở Stockholm (Thụy Điển), vụ tai nạn xảy ra vào tháng 6/2023, khiến một phụ nữ ngoài 30 tuổi thiệt mạng và chín người khác bị thương. Vụ trật bánh khiến ba hành khách bị văng ra khỏi toa tàu xuống nền bê tông. Các công tố viên hy vọng sẽ buộc chủ sở hữu công viên phải nộp phạt 18 triệu krona Thụy Điển (tương đương khoảng 50 tỷ đồng), vì những sai sót về an toàn.

tai-nan.jpg

Hiện nay, một video mới được công bố đã ghi lại khoảnh khắc người phụ nữ Karin Elmegard rơi xuống trong thảm kịch, người đã may mắn sống sót nhưng phải trải qua phẫu thuật khẩn cấp. Cô cho biết, sau sự việc, cô vẫn gặp khó khăn trong các công việc hằng ngày, mô tả quá trình hồi phục là “đau đớn về thể chất và kiệt quệ về tinh thần”.

Karin chia sẻ với truyền thông địa phương rằng, cô đã nhìn thấy một vật rơi khỏi một trong các toa tàu phía trước cô vài giây, trước khi cô bị văng ra khỏi tàu, gây hoảng loạn cho các hành khách. Trong khi cô bị ném ra khỏi tàu, chồng cô, Mikael, bị mắc kẹt trong toa tàu, lo sợ rằng cô đã thiệt mạng trong cú rơi. Nhìn lại những ảnh hưởng lâu dài của vụ tai nạn, cô Elmegard nói: “Thật kinh khủng để xem lại đoạn video đó. Nhưng điều còn khó khăn hơn là nhìn người thân yêu của tôi được hạ xuống từ dầm tàu, ngồi đó một mình, không biết tôi đã đi đâu. Tôi nhớ mình rơi xuống thảm cỏ, với mặt đất lao gần về phía tôi với tốc độ đáng sợ. Tôi nghĩ, mình không thể sống sót nếu rơi xuống thứ gì cứng hơn”.

Mikael, chồng cô, cho biết, anh hy vọng phiên tòa có thể buộc những người quản lý công viên giải trí chịu trách nhiệm về vụ việc, và nói thêm: “Thật kinh hoàng khi nhìn vợ tôi rơi ra khỏi toa tàu, đặc biệt từ độ cao như vậy. Khi tôi thấy cô ấy nằm trên mặt đất, khuôn mặt bê bết máu, tôi không biết cô ấy có còn sống hay không. Cú va chạm thật khủng khiếp”.

Tàu lượn siêu tốc Jetline tại Gröna Lund, kể từ vụ tai nạn, chưa từng được mở cửa trở lại. Tàu lượn siêu tốc này lần đầu khai trương vào năm 1988, trước khi được tái thiết vào chín năm sau, năm 1997, với đoạn dốc cuối cao hơn, đạt vận tốc tối đa 96km/h, chạy trong 1 phút rưỡi. Công viên Gröna Lund, cũng như hai công ty khác chịu trách nhiệm về an toàn và bảo dưỡng tàu, đều phủ nhận mọi sai phạm.

Ly Ly
Mirror
