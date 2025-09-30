Ngoại thành Hà Nội ngập sâu do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10

SVO - Ngày 30.9, hoàn lưu bão số 10 Bualoi tràn vào đã gây mưa lớn trên diện rộng tại Hà Nội. Chỉ trong vài giờ, nhiều khu vực ngoại thành như Đan Phượng, Hoài Đức,… chìm trong biển nước. Nhiều tuyến đường ngập sâu khiến xe cộ chết máy la liệt, người dân phải dắt bộ hoặc đứng nép trên vỉa hè chờ nước rút mới di chuyển tiếp
Theo cơ quan khí tượng, từ chiều tối 30.9 đến sáng 1.10, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. Tuy lượng mưa được dự báo giảm dần từ đêm nay nhưng nhiều tuyến đường vẫn còn ngập, người dân cần kiểm tra phương tiện, hạn chế di chuyển qua vùng trũng ngập và theo dõi cảnh báo trước khi tham gia giao thông.