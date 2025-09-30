Ngoại thành Hà Nội ngập sâu do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10

SVO - Ngày 30.9, hoàn lưu bão số 10 Bualoi tràn vào đã gây mưa lớn trên diện rộng tại Hà Nội. Chỉ trong vài giờ, nhiều khu vực ngoại thành như Đan Phượng, Hoài Đức,… chìm trong biển nước. Nhiều tuyến đường ngập sâu khiến xe cộ chết máy la liệt, người dân phải dắt bộ hoặc đứng nép trên vỉa hè chờ nước rút mới di chuyển tiếp

Dự án Vinhomes Wonder City Đan Phượng (xã Ô Diên, huyện Đan Phượng) nằm tại cửa ngõ Tây Bắc Hà Nội bị biến thành “sông” sau trận mưa lớn, mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà chìm dưới nước.

Nước ngập đến ngang bánh xe của người dân khi di chuyển

Khu vực từ Cầu Diễn kéo xuống Hoài Đức, nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Nhiều người buộc phải xuống lội nước, dắt xe từng đoạn.

Chiếc taxi Xanh SM bị chết máy từ sáng, đỗ ven đường chờ đội cứu hộ đến hỗ trợ.

Hàng loạt xe máy chết máy giữa đường, người dân loay hoay tìm cách tháo nước, lau bugi, gọi cứu hộ.

Anh Văn Chung (30 tuổi) đang sửa xe cho một người gặp nạn giữa điểm ngập. “Từ chiều đến giờ tôi đã sửa trên 20 chiếc. Đợt ngập này nhanh và sâu quá”, anh nói.

Theo cơ quan khí tượng, từ chiều tối 30.9 đến sáng 1.10, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. Tuy lượng mưa được dự báo giảm dần từ đêm nay nhưng nhiều tuyến đường vẫn còn ngập, người dân cần kiểm tra phương tiện, hạn chế di chuyển qua vùng trũng ngập và theo dõi cảnh báo trước khi tham gia giao thông.

Ảnh: Yến Chi