Gửi ảnh 'khiêu dâm' cho bạn bè có phải là bất hợp pháp tại Trung Quốc?

SVO - Gần đây, một số phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng, bắt đầu từ ngày 1/1/2026, việc gửi ảnh hoặc video khiêu dâm cho bạn bè sẽ là bất hợp pháp, với hình phạt tối đa là 15 ngày giam giữ và phạt tiền 5.000 Nhân dân tệ (khoảng hơn 18 triệu đồng), coi đây là điểm nhấn lập pháp của Luật Xử phạt Hành chính Công an sửa đổi sắp tới tại đây.

Tuy nhiên, "gửi ảnh khiêu dâm cho bạn bè là bất hợp pháp" không phải là nội dung mới của Luật Xử phạt Hành chính Công an, cũng không phải là trọng tâm thực thi trong tương lai. Đây là sự hiểu sai và thậm chí có thể gây nhầm lẫn trong dư luận, cũng như sự phản kháng và hoang mang trong cộng đồng mạng về luật mới.

Bài báo gốc nêu rằng, Điều 80 của Luật Xử phạt Hành chính Công an sửa đổi mới làm rõ và nêu chi tiết các hình phạt đối với việc phát tán thông tin khiêu dâm, được hiểu là: "Ngay cả việc gửi ảnh hoặc video khiêu dâm trong các cuộc trò chuyện riêng tư cũng sẽ bị xử phạt theo pháp luật một khi bị báo cáo và xác minh". Cách hiểu này đã được lan truyền rộng rãi trên mạng, với một số người hỏi: "Tôi có nên báo cáo vợ mình vì đã gửi ảnh riêng tư cho tôi không?". Nhiều cư dân mạng bày tỏ nghi ngờ về việc đầu tư nguồn lực thực thi pháp luật quý báu vào việc xử lý các vụ gửi ảnh khiêu dâm giữa các cá nhân.

Thực tế, điều này không nằm trong luật mới. Luật Xử phạt Hành chính Công an, được ban hành cách đây 20 năm, đã nêu rõ việc phát tán ảnh và video khiêu dâm trên mạng là vi phạm quy định về an ninh công cộng. Luật mới chỉ đơn giản là áp dụng thuật ngữ hiện hành, thay đổi "mạng thông tin máy tính" thành "mạng thông tin", điều chỉnh mức phạt và bổ sung yêu cầu xử phạt nghiêm khắc các hành vi vi phạm liên quan đến trẻ vị thành niên.

Luật mới có điều khoản nào quy định việc "gửi ảnh khiêu dâm cho bạn bè là bất hợp pháp" không?

Thứ nhất, khiêu dâm không đồng nghĩa với khiếm nhã, ranh giới đỏ của luật không thể dễ dàng bị bỏ qua: "Cả luật cũ và luật mới đều cấm rõ ràng việc phát tán nội dung "khiêu dâm", chứ không phải nội dung "khiếm nhã" được định nghĩa mơ hồ. Nội dung "khiêu dâm" có định nghĩa pháp lý và ý nghĩa của nó tương đối rõ ràng, khác với "ảnh khiếm nhã" hay "ảnh riêng tư" theo nghĩa chung. Nếu không, ảnh và video về các tương tác thân mật giữa các cặp đôi, hoặc ảnh và video về trang phục tương đối hở hang, đều có thể bị xếp vào loại "khiếm nhã", từ đó tạo ra bầu không khí hoang mang rằng "ai cũng vi phạm pháp luật". Như nhiều cư dân mạng đã hỏi: "Nếu vợ tôi gửi ảnh riêng tư cho tôi, năm sau có phạm pháp không?". Đây rõ ràng là sự hiểu sai luật.

Thứ hai, Luật Xử phạt của Cơ quan Công an là để duy trì trật tự xã hội, chứ không phải để xâm phạm không gian riêng tư: "Luật Xử phạt Hành chính Công an chủ yếu xử phạt các hành vi gây rối trật tự công cộng nhưng chưa cấu thành tội phạm. Chức năng của luật này tương tự như Luật Hình sự, do đó được mệnh danh là "Luật Hình sự Tiểu hình". Luật Hình sự quy định rõ tội "thu lợi từ việc phát tán tài liệu khiêu dâm" và "phát tán tài liệu khiêu dâm", trong khi Luật Xử phạt Hành chính Công an cấm phát tán nội dung khiêu dâm. Điều này phù hợp với các tội danh liên quan trong Luật Hình sự, tạo ra một hệ thống xử phạt theo cấp bậc".

Mục đích lập pháp của luật này là bảo vệ an ninh công cộng. Nếu đó là các hành vi cá nhân không ảnh hưởng đến trật tự công cộng, luật nên không can thiệp quá mức. Đặc biệt, việc tạm giam, như một hình phạt hành chính nghiêm khắc tước đoạt tự do của công dân, phải được thực hiện một cách kiềm chế và đặt ra ngưỡng cao. Công dân không nên liên tục bị đe dọa bằng hình phạt hoặc tạm giam, sống trong sợ hãi và bất an. Ví dụ, các trò chơi mạt chược có đặt cược giữa người thân và bạn bè không nên nằm trong phạm vi các biện pháp chống cờ bạc của Luật Xử phạt Hành chính Công an.

Tương tự, việc diễn giải lệnh cấm phát tán thông tin khiêu dâm có hiệu lực 20 năm thành "việc gửi ảnh khiêu dâm cho người thân và bạn bè sẽ là bất hợp pháp vào năm tới, với mức án tối đa là 15 ngày giam giữ" chỉ là sự giật gân, sử dụng những "điểm nhấn pháp lý" bịa đặt để kích động xung đột và tạo ra bầu không khí "ai cũng vi phạm pháp luật". Điều này tạo ra một cuộc tranh luận bùng nổ công khai sai lệch trong cộng đồng mạng Trung Quốc vừa qua, làm suy yếu tính nghiêm túc của luật pháp và làm tổn hại đến sự đồng thuận xã hội về pháp quyền.