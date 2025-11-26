Diễn biến mới nhất về bão số 15 (KOTO): Khả năng 2 'kịch bản' xảy ra

SVO - Tính đến 19h ngày hôm nay (26/11), vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc và 115,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11 (89 - 117km/h), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15 - 20km/h.

Dự báo, trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 28/11/2025, bão số 15 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, với tốc độ khoảng 20km/h. Từ ngày 28/11, thời điểm khi bão di chuyển tới sát kinh tuyến 113, áp cao cận nhiệt đới suy yếu, xuất hiện rãnh áp thấp trong đới gió Tây trên độ cao 5.000m, có khả năng tác động làm hướng di chuyển của bão thay đổi và có 2 khả năng khác nhau về đường đi và tác động của bão số 15 đối với các vùng biển cũng như khu vực đất liền Việt Nam. Chiều và đêm ngày 29/11, dự báo bão sẽ có dấu hiệu suy yếu.

Khả năng 1: Bão đổi hướng Bắc khi đến vùng biển Tây Bắc đặc khu Trường Sa (cách bờ biển Gia Lai - Khánh Hòa khoảng 500km về phía Đông (xác suất 80%)

Khi bão di chuyển tới kinh tuyến 113E, bão đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, suy yếu thành vùng áp thấp, sau đó vùng áp thấp này có khả năng trôi về phía đất liền các tỉnh miền Trung, suy yếu trên biển. Như vậy, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11, sóng biển cao 4 - 6m, biển động rất mạnh. Từ ngày 27/11, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 14, sóng biển cao 6 - 8m, biển động dữ dội. Khu vực đất liền ít khả năng có gió bão. Khu vực từ Đà Nẵng - Lâm Đồng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng trong những ngày đầu tháng 12/2025, trong đó, trọng tâm là khu vực ven biển.

Khả năng 2: Bão không đổi hướng, đi vào khu vực Gia Lai - Khánh Hòa (xác suất 20%)

Cường độ bão mạnh nhất khi ở khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 11, giật cấp 13. Sau đó, di chuyển hướng Tây hướng về phía đất liền các tỉnh miền Trung, trọng tâm là khu vực Gia Lai - Khánh Hòa. Cường độ bão sẽ yếu xuống cấp 8 hoặc áp thấp nhiệt đới. Vùng ven biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng từ ngày 29/11 có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3 - 5m, biển động mạnh. Vùng ven biển từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng có thể mưa lớn 150 - 250mm trong khoảng ngày 29/11 đến 1/12/2025.