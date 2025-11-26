Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Cần biết

Google News

Diễn biến mới nhất về bão số 15 (KOTO): Khả năng 2 'kịch bản' xảy ra

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Tính đến 19h ngày hôm nay (26/11), vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc và 115,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11 (89 - 117km/h), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15 - 20km/h.

Dự báo, trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 28/11/2025, bão số 15 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, với tốc độ khoảng 20km/h. Từ ngày 28/11, thời điểm khi bão di chuyển tới sát kinh tuyến 113, áp cao cận nhiệt đới suy yếu, xuất hiện rãnh áp thấp trong đới gió Tây trên độ cao 5.000m, có khả năng tác động làm hướng di chuyển của bão thay đổi và có 2 khả năng khác nhau về đường đi và tác động của bão số 15 đối với các vùng biển cũng như khu vực đất liền Việt Nam. Chiều và đêm ngày 29/11, dự báo bão sẽ có dấu hiệu suy yếu.

bao.jpg

Khả năng 1: Bão đổi hướng Bắc khi đến vùng biển Tây Bắc đặc khu Trường Sa (cách bờ biển Gia Lai - Khánh Hòa khoảng 500km về phía Đông (xác suất 80%)

Khi bão di chuyển tới kinh tuyến 113E, bão đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, suy yếu thành vùng áp thấp, sau đó vùng áp thấp này có khả năng trôi về phía đất liền các tỉnh miền Trung, suy yếu trên biển. Như vậy, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11, sóng biển cao 4 - 6m, biển động rất mạnh. Từ ngày 27/11, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 14, sóng biển cao 6 - 8m, biển động dữ dội. Khu vực đất liền ít khả năng có gió bão. Khu vực từ Đà Nẵng - Lâm Đồng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng trong những ngày đầu tháng 12/2025, trong đó, trọng tâm là khu vực ven biển.

Khả năng 2: Bão không đổi hướng, đi vào khu vực Gia Lai - Khánh Hòa (xác suất 20%)

Cường độ bão mạnh nhất khi ở khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 11, giật cấp 13. Sau đó, di chuyển hướng Tây hướng về phía đất liền các tỉnh miền Trung, trọng tâm là khu vực Gia Lai - Khánh Hòa. Cường độ bão sẽ yếu xuống cấp 8 hoặc áp thấp nhiệt đới. Vùng ven biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng từ ngày 29/11 có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3 - 5m, biển động mạnh. Vùng ven biển từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng có thể mưa lớn 150 - 250mm trong khoảng ngày 29/11 đến 1/12/2025.

Tuệ Nghi
#Dự báo bão số 15 KOTO #Di chuyển và hướng bão #Tác động của bão đến biển Đông #Ảnh hưởng đến khu vực miền Trung #Dự báo thời tiết và mưa lớn #Tình hình gió mạnh và sóng biển cao #Khả năng thay đổi hướng bão #Ảnh hưởng tới đất liền và khu vực ven biển #Nguy cơ bão suy yếu và đổi hướng #Tình hình thời tiết cuối tháng 11

Xem thêm

Cùng chuyên mục