Bão Ragasa có thể thành siêu bão, hướng vào Biển Đông

SVO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Ragasa đang hoạt động trên vùng biển phía đông Philippines, mạnh lên nhanh và có khả năng đạt cấp siêu bão trong 24 - 48 giờ tới.

Hiện sức gió gần tâm bão đạt cấp 14, giật trên cấp 16. Khi đi vào Biển Đông, Ragasa có thể duy trì hoặc tăng thêm cường độ, trở thành một trong những cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm qua. Các mô hình dự báo cho thấy bão có khả năng di chuyển theo hướng tây tây bắc, sau đó ảnh hưởng trực tiếp khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bắc Bộ vào khoảng ngày 25 - 26/9.

Cơ quan khí tượng cảnh báo khu vực Bắc Biển Đông có thể có gió mạnh cấp 12 - 13, giật cấp 15 - 16, sóng biển cao trên 10 m. Các tỉnh ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đối diện nguy cơ mưa rất to, ngập úng diện rộng ở vùng trũng thấp và sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Bão Ragasa có thể thành siêu bão, hướng vào Biển Đông.

Chuyên gia nhận định Ragasa có tốc độ tăng cường độ nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng. “Nếu giữ nguyên hướng di chuyển, đây sẽ là cơn bão nguy hiểm, trùng thời điểm triều cường dâng cao, có thể gây thiệt hại lớn”, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.

Người dân được khuyến cáo thường xuyên theo dõi bản tin dự báo chính thức, chuẩn bị sẵn lương thực, nước sạch, đèn pin, pin sạc dự phòng, chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền an toàn. Khi bão đổ bộ, tuyệt đối không ra ngoài, không trú ẩn dưới gốc cây, cột điện hoặc gần biển.