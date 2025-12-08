4 điểm đến du lịch Hàn khiến cả cơ thể và tâm hồn bạn 'tan chảy'

SVO - Cho dù có là năm 2030 (Trái Đất được dự báo sẽ nóng vượt ngưỡng an toàn 1,5 độ C) thì 4 địa điểm suối nước nóng này vẫn hấp dẫn bạn.

Khi những cơn gió lạnh đầu Đông thổi qua, cơn thèm được làm ấm trong bồn tắm nước nóng tự nhiên ập đến. Nước suối nóng xua tan mệt mỏi, làm giãn cơ bắp cứng nhắc và kích thích tuần hoàn máu. Các khoáng chất trong nước suối nóng làm dịu làn da mệt mỏi sau mùa khô và tạo thành hàng rào dưỡng ẩm, hỗ trợ chăm sóc da mùa Đông. Đầu Đông này, hãy cùng khám phá liệu trình trị liệu sẽ sưởi ấm cả thể chất lẫn tinh thần bạn, với một chuyến du lịch suối nước nóng truyền thống.

Suối nước nóng Onyang – suối nước nóng truyền thống có từ thời Tam Quốc

Suối nước nóng Onyang ở Asan, tỉnh Chungcheong Nam, được coi là nguồn gốc của suối nước nóng truyền thống Hàn Quốc, với những ghi chép có từ thời Tam Quốc. Nước suối đạt nhiệt độ khoảng 58°C và có tính kiềm nhẹ, chứa radium và được biết đến là có lợi cho sức khỏe làn da, cũng như điều trị đau dây thần kinh, rối loạn phụ khoa và các bệnh về đường tiêu hóa. Nước ấm giúp duy trì độ ấm lâu dài trong các bồn tắm ngoài trời vào đầu mùa Đông, thu hút nhiều du khách lớn tuổi. Gần đó, Làng Dân gian Oeam, Bảo tàng Dân gian Onyang và Đường cây bạch quả dọc theo Suối Gokgyocheon là những địa điểm nổi tiếng để tản bộ yên tĩnh và chụp ảnh. Ghé thăm Chợ Truyền thống Onyang để thưởng thức một bát súp gạo, súp mì gà và cơm hàu non lên men cũng là một điểm đến không thể bỏ qua.

Suối nước nóng Deokgu – tận hưởng bồn tắm ngoài trời trên núi, một suối nước nóng càng rực rỡ hơn vào mùa Đông

Suối nước nóng Deokgu ở Uljin, tỉnh Bắc Gyeongsang, nổi tiếng với nguồn nước nóng phun trào từ chân núi Eungbongsan. Nước ấm, khoảng 42-45°C, chứa nhiều khoáng chất, bao gồm silica, florua và canxi. Được yêu thích quanh năm, suối nước nóng Deokgu đặc biệt được ưa chuộng vào mùa Đông, khi những thung lũng và khu rừng phủ đầy tuyết tạo nên một khung cảnh mùa Đông tuyệt đẹp, tăng cường hiệu quả chữa bệnh của các bồn tắm ngoài trời. Với bồn tắm suối nước nóng trong nhà rộng rãi, bồn tắm ngoài trời và khu vực ngâm chân, nơi đây là lựa chọn hoàn hảo cho các gia đình và những người tìm kiếm một nơi nghỉ ngơi yên tĩnh. Sau khi ngâm mình, bạn có thể thưởng thức các món đặc sản mùa Đông địa phương như cua tuyết Uljin, mulgomtang (canh gấu nước Hàn Quốc) và cá minh thái khô, giúp làm ấm cả cơ thể lẫn tâm hồn.

Suối nước nóng Suanbo – suối nước nóng tự nhiên lâu đời, thúc đẩy tuần hoàn máu

Tọa lạc tại Chungju, tỉnh Bắc Chungcheong, suối nước nóng Suanbo được biết đến là suối nước nóng tự nhiên đầu tiên của Hàn Quốc. Dòng nước hơi kiềm, phun lên từ độ sâu 250 mét dưới lòng đất, duy trì nhiệt độ cao 53°C và giàu khoáng chất như canxi, natri và magie. Nó làm mềm da, thúc đẩy lưu thông máu và giúp giảm đau dây thần kinh, viêm khớp và các vấn đề về da. Vào đầu mùa Đông, cảnh quan tuyết trắng của núi Wolaksan và hồ Chungju càng làm tăng thêm nét quyến rũ của bồn tắm ngoài trời. Thung lũng Songgye gần đó và Đường mòn ven sông Chungju là những địa điểm đi bộ ban ngày được ưa chuộng. Các món đặc sản địa phương bao gồm súp giải rượu Olgaengi, gà lôi luộc và các món tráng miệng từ táo.

Suối nước nóng Bugok – suối nước nóng lưu huỳnh tự nhiên với nhiệt độ 78°C, có lợi cho da và khớp

Suối nước nóng Bugok ở Changnyeong, Gyeongsangnam-do, nổi tiếng với những dòng suối lưu huỳnh tự nhiên có nhiệt độ cao, đạt khoảng 78°C. Hàm lượng lưu huỳnh độc đáo giúp làm dịu da và tẩy tế bào chết, đồng thời hiệu ứng nhiệt ấm áp có lợi cho việc giảm mệt mỏi khớp, khiến nơi đây trở thành điểm đến mùa Đông được ưa chuộng. Khu vực xung quanh khu suối nước nóng tự hào có các khách sạn và khu nghỉ dưỡng với bồn tắm suối nước nóng riêng tư, khu vực ngâm chân nhỏ và đường mòn đi bộ, hoàn hảo cho một kỳ nghỉ thư giãn. Đầm lầy Upo, cách đó khoảng 20 phút lái xe, mang đến cơ hội ngắm chim di cư mùa Đông và khám phá sinh thái. Sau khi tắm suối nước nóng, hãy thưởng thức những bữa ăn thịnh soạn như gà luộc bản địa, món hầm cá chạch và súp thịt lợn kiểu Upo.