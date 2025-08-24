Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trung ương Đoàn chỉ đạo khẩn, huy động thanh niên ứng phó bão số 5 Kajiki

Dương Triều
SVO - Bão số 5 (Kajiki) đã mạnh lên cấp 14, giật cấp 17, hướng thẳng vào Thanh Hóa – Quảng Trị, dự báo đổ bộ trong ngày 25/8. Ban Bí thư T.Ư Đoàn yêu cầu các cấp bộ Đoàn khẩn trương huy động lực lượng thanh niên xung kích hỗ trợ nhân dân sơ tán, gia cố công trình và khắc phục hậu quả.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 24/8, tâm bão Kajiki cách Nghệ An khoảng 490 km, Hà Tĩnh 460 km và Bắc Quảng Trị 400 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 14 (134 - 166 km/h), giật cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh 20 - 25 km/h, trưa đến chiều 25/8 sẽ đổ bộ vào khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, trọng tâm là Nghệ An – Hà Tĩnh.

Hoàn lưu bão gây mưa lớn 200 - 400 mm, có nơi trên 700 mm, nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt diện rộng. Sóng biển cao 7 - 10 m, vùng ven bờ gió mạnh cấp 12 - 14, giật cấp 16.

Trước diễn biến này, Ban Bí thư T.Ư Đoàn yêu cầu các tỉnh, thành Đoàn ở khu vực ảnh hưởng trực tiếp khẩn trương phối hợp Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai địa phương, triển khai lực lượng thanh niên xung kích tại chỗ để hỗ trợ sơ tán dân cư, gia cố công trình, di dời tài sản và chằng chống nhà cửa. Các đội hình hậu cần tại điểm sơ tán sẽ chăm sóc người già, trẻ em, người yếu thế, đồng thời cung cấp nước sạch, suất ăn, vật dụng thiết yếu.

Ở vùng ven biển, đoàn viên, thanh niên phối hợp thông báo, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú, hỗ trợ ngư dân neo đậu, bảo vệ tài sản. Ban Bí thư T.Ư Đoàn cũng yêu cầu 100% cơ sở Đoàn ở địa bàn nguy cơ cao củng cố đội hình tình nguyện “4 tại chỗ”, phối hợp lực lượng quân đội, công an, y tế sẵn sàng ứng phó.

Tại các địa phương không chịu ảnh hưởng trực tiếp, tổ chức Đoàn cần theo dõi sát dự báo thời tiết, kịp thời thông tin cho đoàn viên, tạm dừng hoạt động ngoài trời ở vùng nguy cơ, chuẩn bị vật tư cứu trợ. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng phòng tránh bão trên mạng xã hội, loa phát thanh cơ sở; thành lập đội hình phản ứng nhanh sẵn sàng chi viện khi có yêu cầu.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn lưu ý, việc triển khai phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tình nguyện viên, không giao nhiệm vụ vượt khả năng chuyên môn. Sau bão, lực lượng thanh niên sẽ phối hợp cùng địa phương dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa công trình, khôi phục sản xuất, huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ nhu yếu phẩm, sách vở cho người dân và học sinh vùng chịu thiệt hại nặng.

