Sinh viên, tình nguyện viên đồng hành cùng AI hỗ trợ khám sức khỏe miễn phí tại Hà Nội

Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Hàng trăm sinh viên Y – Dược và tình nguyện viên đã tham gia trực tiếp tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Phường Nguyễn Du, TP. Hà Nội), hỗ trợ tiếp đón, phân luồng, hướng dẫn quy trình khám và tư vấn ban đầu cho người dân trong chương trình khám sức khỏe miễn phí.

Chương trình “Sống khỏe mỗi ngày - Vì một Việt Nam thật khoẻ 2025” do Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam phối hợp với các bệnh viện tuyến Trung ương và địa phương triển khai.

Đây là hoạt động cộng đồng thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 – 2030, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

sv-kham-chua-benhz7321872622615-5c93c4316ae672e59801a366df926bf8.jpg
Sinh viên, tình nguyện viên đồng hành cùng AI hỗ trợ khám sức khỏe miễn phí tại Hà Nội.

Chương trình đã thực hiện hơn 3.000 suất khám miễn phí, tập trung vào nhóm lao động phổ thông, người có hoàn cảnh khó khăn trong độ tuổi 25 – 45. Người dân được tầm soát vi khuẩn HP, sàng lọc ung thư đường tiêu hóa và thực hiện nhiều danh mục khám, cận lâm sàng như siêu âm ổ bụng, điện tim, X-quang phổi, xét nghiệm đường huyết, mỡ máu, axit uric.

Các sinh viên tham gia chương trình cho biết, đây là cơ hội quý giá để họ vừa áp dụng kiến thức chuyên môn, vừa rèn luyện kỹ năng tư vấn, giao tiếp với bệnh nhân. Nguyễn Minh Hằng (ngành Y đa khoa) chia sẻ: “Qua chương trình, mình hiểu hơn về thực tiễn khám chữa bệnh cộng đồng và nhận thấy vai trò quan trọng của việc phát hiện sớm bệnh lý. Tham gia cùng các bác sĩ và tình nguyện viên, mình cảm thấy đang đóng góp thiết thực cho cộng đồng”.

sv-kham-chua-benhz7321877298033-f6d417d5800aca0a03a8514be7bf942a.jpg
Người dân được tầm soát, khám bệnh tại chương trình.

Anh Nguyễn Hữu Tú - Phó Chủ tịch thường trực Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam cho biết, chương trình không chỉ nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe mà còn là môi trường thực tiễn để sinh viên và tình nguyện viên rèn luyện y đức, kỹ năng nghề nghiệp và tinh thần phục vụ cộng đồng.

sv-kham-chua-benhz7321872875235-7a90ddd91c2373cca52312066f1764e0.jpg
Hơn 3.000 suất khám miễn phí tại chương trình.

Ngoài hoạt động khám, chữa bệnh, Ban tổ chức còn trao 100 triệu đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Hà Nội hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt; tặng 1.000 suất thuốc, vật tư y tế và hơn 31 triệu đồng trang thiết bị y tế cho Thành Đoàn Hà Nội, cùng 20 phần quà cho các hộ dân khó khăn, lan tỏa tinh thần xung kích, sẻ chia của thầy thuốc trẻ và sinh viên tình nguyện.

Dương Triều
