Đại hội Đoàn Hà Nội lần thứ XVII: Khát vọng cống hiến, sẵn sàng bứt phá của tuổi trẻ Thủ đô

SVO - 435 đại biểu ưu tú của thanh niên Hà Nội bước vào kỳ Đại hội quan trọng, nơi những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác Đoàn được nhìn lại, và khát vọng xây dựng lớp thanh niên 'tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn' được đặt ở vị trí trung tâm. Với tinh thần tiên phong và đổi mới, tuổi trẻ Thủ đô được kỳ vọng tiếp tục tạo dấu ấn trong giai đoạn phát triển mới của thành phố.

Chiều 27/11, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc phiên thứ nhất, với sự tham dự của 435 đại biểu ưu tú, đại diện cho tuổi trẻ Thủ đô. Sự kiện được đánh giá là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và là ngày hội lớn nhất của thanh niên Hà Nội cho nhiệm kỳ mới.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hà Nội lần thứ XVII.

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Tiến Hưng - Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cho biết, trải qua 16 kỳ Đại hội, Đoàn Thanh niên thành phố luôn là nơi khởi nguồn của nhiều phong trào hành động cách mạng lớn, lan tỏa trong cả nước. Các phong trào đã khích lệ thanh niên hăng hái nhập ngũ, tham gia bảo vệ Tổ quốc, đồng thời xung kích, tình nguyện trong xây dựng, phát triển Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Theo anh Nguyễn Tiến Hưng, nhiệm kỳ vừa qua ghi nhận những chuyển biến rõ nét trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Tổ chức Đoàn được củng cố, góp phần hình thành lớp thanh niên Thủ đô thời đại mới có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn; có tài năng, tri thức, đạo đức; tự tin làm chủ khoa học công nghệ và sẵn sàng dấn thân vì cộng đồng.

Anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội phát biểu khai mạc Đại hội.

Anh Nguyễn Tiến Hưng đánh giá Đại hội XVII diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi Thủ đô bước vào giai đoạn phát triển mới, tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và đổi mới sáng tạo. Điều này đặt ra yêu cầu thanh niên phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung.

Trong phiên làm việc thứ nhất, các đại biểu đã thông qua Chương trình làm việc, Quy chế Đại hội, Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa XVI và Đề án Ban Chấp hành khóa XVII.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trình bày Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027, anh Đào Đức Việt - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố cho biết, ngay sau Đại hội XVI, Thành Đoàn đã triển khai quán triệt Nghị quyết đến toàn bộ cơ sở Đoàn và đoàn viên, thanh niên, đồng thời xây dựng các giải pháp thực hiện hiệu quả mục tiêu nhiệm kỳ.

Trong 10 chỉ tiêu và 11 đề án được đặt ra, đến nay, 9 chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt kế hoạch. Công tác chỉ đạo được đổi mới theo hướng khoa học, tập trung về cơ sở; sự phối hợp với các đơn vị, sở, ngành và công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền được thực hiện chủ động hơn. Các ủy viên Ban Chấp hành khóa XVI được đánh giá có lập trường tư tưởng vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tư duy đổi mới, trình độ chuyên môn phù hợp và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

435 đại biểu ưu tú của thanh niên Hà Nội tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hà Nội lần thứ XVII.

Với tinh thần “Khát vọng trong phát triển – Sáng tạo trong thực tiễn – Tiên phong trong hành động”, Đại hội đặt mục tiêu bầu Ban Chấp hành khóa XVII có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, nhiệt huyết và uy tín, đại diện cho trí tuệ và nguyện vọng của thanh niên Thủ đô trong nhiệm kỳ mới.