Sinh viên Việt Nam bàn về ‘Thu hút và quản lý nhân lực trong kỷ nguyên AI’

SVO - Hàng trăm sinh viên, giảng viên, chuyên gia công nghệ trong và ngoài nước đã cùng tham dự Hội thảo khoa học sinh viên lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo và thực tế tăng cường với chủ đề ‘Thu hút và quản lý nhân lực trong kỷ nguyên AI’, do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo, phối hợp tổ chức bởi Thành Đoàn – Hội Sinh viên TP. Hà Nội, Hội Sinh viên Việt Nam tại Ai Len và Học viện Ngân hàng.

Chương trình là hoạt động thứ ba trong chuỗi 11 hội thảo khoa học sinh viên toàn quốc gắn với các nhóm ngành công nghệ chiến lược, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chiều 11/11, tại Học viện Ngân hàng, hàng trăm sinh viên, giảng viên, chuyên gia công nghệ trong và ngoài nước đã tham dự Hội thảo khoa học sinh viên lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo và thực tế tăng cường với chủ đề “Thu hút và quản lý nhân lực trong kỷ nguyên AI”.

“Khát vọng chinh phục không gian số của tuổi trẻ Việt Nam”

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khẳng định, trong thời gian qua, các phong trào của sinh viên trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học đã tạo nên môi trường thuận lợi để mỗi sinh viên phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ và khát vọng sáng tạo của mình.

“Chuỗi 11 hội thảo khoa học sinh viên như một điểm hẹn mới của tri thức, nơi sinh viên có thể gặp gỡ, đối thoại và cùng chia sẻ những thành quả nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học công nghệ chiến lược. Nếu như hội thảo về công nghệ hàng không, vũ trụ ngày hôm qua là mở ra khát vọng làm chủ bầu trời, thì hôm nay, hội thảo về Trí tuệ nhân tạo lại mở ra hành trình chinh phục không gian số, nơi tri thức và sáng tạo là động lực phát triển mạnh mẽ nhất của con người Việt Nam”.

Anh Nguyễn Minh Triết bày tỏ kỳ vọng Hội thảo sẽ là bước khởi đầu đầy ý nghĩa, mở ra hành trình mới cho trí thức trẻ được kết nối, hợp tác và cùng nhau kiến tạo tương lai trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo – tăng cường và các công nghệ chiến lược nói chung.

“Thông qua chuỗi hội thảo, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam mong muốn các bạn sinh viên, giảng viên, kỹ sư, nhà nghiên cứu trẻ trong và ngoài nước cùng tạo dựng một cộng đồng học thuật năng động, sáng tạo và lan tỏa tinh thần cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên số”. (Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam)

Anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Hội thảo hôm nay chính là lời khẳng định mạnh mẽ về vai trò tiên phong của sinh viên Việt Nam trong hành trình sáng tạo, nghiên cứu và làm chủ công nghệ. Mỗi bài tham luận, mỗi ý tưởng được chia sẻ đều là “một tia sáng góp phần thắp lên niềm tin rằng, tri thức và khát vọng của tuổi trẻ Việt Nam chính là nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất cho sự phát triển của đất nước”.

“Chúng ta đang cùng nhau viết tiếp một sứ mệnh lịch sử trong kỷ nguyên số – sứ mệnh chuyển hóa tri thức, khát vọng và lòng nhiệt huyết của sinh viên Việt Nam thành sức mạnh đổi mới và những giá trị cụ thể đóng góp cho tiến trình chuyển đổi số, phát triển bền vững của đất nước”, anh Nguyễn Minh Triết nói.

Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cũng gửi lời cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, định hướng của các thầy cô giáo, chuyên gia, nhà khoa học để phong trào sinh viên Việt Nam phát triển vững chắc, đi vào chiều sâu.

T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cam kết tiếp tục đóng vai trò kiến tạo, kết nối và đồng hành, tạo mọi điều kiện để sinh viên Việt Nam phát huy năng lực, làm chủ khoa học công nghệ, tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Kết nối tri thức – thúc đẩy sáng tạo

Hội thảo quy tụ nhiều diễn giả trong và ngoài nước, trong đó có TS Đinh Ngọc Thạnh -Phó Chủ tịch Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, Giám đốc Công nghệ GFI Group (Australia) với tham luận “Kỷ nguyên AI: Phân tích cơ hội, thách thức và lên kế hoạch hành động thực chiến cho người trẻ”; TS Mai Tấn Tài - Giảng viên ĐH Dublin City (Ai Len), chia sẻ về ứng dụng dữ liệu học tập và trí tuệ nhân tạo trong đổi mới giáo dục; cùng TS Phan Thanh Đức - Trưởng khoa Công nghệ thông tin và Kinh tế số (Học viện Ngân hàng), bàn về việc phát triển nguồn nhân lực từ giảng đường đến thực tiễn.

Nhiều sinh viên mang đến các đề tài, mô hình ứng dụng nổi bật trong lĩnh vực AI, bản sao số, thực tế ảo và thực tế tăng cường. Trong đó, sinh viên Nguyễn Lê Anh Tuấn (ĐH Duy Tân) trình bày tham luận “Công nghệ thực tế ảo – Giải pháp mới cho việc nâng cao chất lượng học tập của sinh viên”, thể hiện tinh thần sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ của thế hệ trẻ.