300 di ảnh liệt sĩ được trao tặng trong chương trình 'Hành trình bất tử'

Dương Triều
SVO - Chương trình 'Hành trình bất tử – Từ Ký ức đến Khát vọng' trở thành dấu ấn đặc biệt, khi 300 di ảnh liệt sĩ được trao tặng cho thân nhân, như một hành động tri ân sâu sắc với những người đã ngã xuống.

Tối 12/12, tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức chương trình “Hành trình bất tử – Từ Ký ức đến Khát vọng”, chào mừng Đại hội Đoàn TP. Hà Nội lần thứ XVII và kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

sv-di-anhdsc-6216.jpg
sv-di-anhdsc-6212.jpg
sv-di-anhdsc-6220.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình.

Chương trình có sự tham dự của chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, lãnh đạo Trung ương, thành phố; cùng gần 300 gia đình liệt sĩ và hơn 1.500 đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô.

300 di ảnh được phục dựng và trao tặng

Chương trình mở đầu bằng hoạt cảnh múa Âm vang Tổ quốc, tái hiện chặng đường chiến đấu gian khổ của dân tộc. Sau đó, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

sv-di-anhdsc-6203.jpg
sv-di-anhdsc-6210.jpg
sv-di-anhdsc-6173.jpg

Chương trình lắng lại khi nhạc sĩ Trương Quý Hải và nhà báo Phùng Huy Thịnh chia sẻ ký ức về thời chiến, kể lại câu chuyện về những người lính đã ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ.

sv-di-anhdsc-6274.jpg
sv-di-anhdsc-6267.jpg
Các nhân chứng chia sẻ tại chương trình.

Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao 300 di ảnh liệt sĩ được phục dựng từ ảnh gốc cũ, thậm chí có tấm chỉ còn vài chi tiết. Công nghệ số và các biện pháp kỹ thuật giúp tái hiện rõ nét gương mặt của các liệt sĩ.

sv-di-anhdsc-6385.jpg
sv-di-anhdsc-6389.jpg
sv-di-anhdsc-6406.jpg
sv-di-anhdsc-6337.jpg
300 di ảnh liệt sĩ được trao tặng trong chương trình ‘Hành trình bất tử’.

Dự án được Thành Đoàn Hà Nội triển khai từ năm 2024, phối hợp với Nhóm “Màu hoa đỏ” và Skyline. Sau hai năm, 596 bức ảnh đã được phục dựng; trong thời gian tới, dự kiến phục dựng thêm hơn 400 ảnh khác.

Nhiều cuộc đoàn tụ xúc động

Khoảnh khắc nhận lại di ảnh khiến nhiều gia đình không giấu được xúc động.

Gia đình liệt sĩ Bùi Đình Sáu (xã Phúc Lộc, hi sinh năm 1979) nhận ảnh đúng một ngày trước khi đưa hài cốt ông từ miền Nam về quê. Người thân cho rằng, đây là “một sự đoàn viên đầy thiêng liêng”.

sv-di-anhdsc-6735.jpg
sv-di-anhdsc-6712.jpg
sv-di-anhdsc-6688.jpg
Khoảnh khắc nhận lại di ảnh khiến nhiều gia đình không giấu được xúc động.
sv-di-anhdsc-6568.jpg
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư chia sẻ với thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Gia đình liệt sĩ Đặng Xuân Đạo (phường Khương Đình, hi sinh năm 1970) cho biết, bức ảnh phục dựng rõ nét đã giúp người con gái – chưa từng được nhìn mặt cha – có cơ hội thấy lại gương mặt ông sau hơn nửa thế kỷ.

Giá trị giáo dục cho thế hệ trẻ

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tiến Hưng – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội nhấn mạnh, sự hi sinh của các liệt sĩ là cái giá của độc lập hôm nay. “Máu đào của các anh đã làm rạng rỡ dân tộc, để đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do”, anh nói.

sv-di-anhdsc-6253.jpg
Anh Nguyễn Tiến Hưng – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Anh Nguyễn Tiến Hưng cho biết, dự án phục dựng ảnh liệt sĩ là “hành trình của lòng biết ơn”, đồng thời khẳng định thế hệ trẻ sẽ tiếp tục gìn giữ ký ức, tri ân và trách nhiệm với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc.

sv-di-anhdsc-6453.jpg
sv-di-anhdsc-6443.jpg
sv-di-anhdsc-6438.jpg
Nhiều cuộc đoàn tụ xúc động tại chương trình.

Theo Thành Đoàn Hà Nội, chương trình không chỉ tri ân gia đình liệt sĩ mà còn góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi. Đây là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn TP. Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Dương Triều
