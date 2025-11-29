Sinh viên Huế sẵn sàng sẻ chia, chung tay hướng về bà con vùng lũ

SVO - Chiều mưa lạnh cuối tháng 11 ở thành phố Huế, giữa những đợt gió rét đầu mùa, không khí tại Công viên Kim Đồng được sưởi ấm bởi tinh thần tình nguyện của các thành viên Đội Sinh viên Tuyên truyền Hiến máu Tình nguyện, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế. Những người trẻ Huế lặng lẽ góp sức bằng cách của mình: sắp xếp từng thùng mì, nâng từng kiện sữa, phân loại áo quần… tất bật chuẩn bị hàng hóa để gửi vào vùng lũ.

Sinh viên tỉ mỉ phân loại từng loại nhu yếu phẩm.

Những đôi tay không lạnh giữa chiều mưa xứ Huế

Từ đầu giờ chiều 23/11, tại điểm tập kết của Hội Doanh nhân Trẻ thành phố Huế đặt ở Công viên Kim Đồng, hàng tấn nhu yếu phẩm được liên tục vận chuyển đến. Tiếng băng keo xoẹt xoẹt hòa cùng những lời gọi í ới tạo nên nhịp điệu tất bật nhưng đầy ấm áp.

Không khí khẩn trương bao trùm ở điểm tập kết khi các bạn sinh viên nhanh chóng di chuyển hàng cứu trợ.

Võ Thị Thư Kỳ - Đội trưởng Đội Sinh viên Tuyên truyền Hiến Máu Tình nguyện cho biết công việc được triển khai nhanh chóng và kịp thời: “Đội được các anh chị tại Hội Doanh nhân Trẻ thành phố Huế phân công nhiệm vụ phân loại hàng hóa như mì, sữa, quần áo… và đưa hàng lên xe. Tất cả đều được thực hiện theo dây chuyền để đảm bảo hàng hóa đến tay bà con nhanh nhất”.

Dù trời Huế mưa rét, bàn tay của những bạn trẻ tê lạnh, nhưng không ai tỏ ra mệt mỏi. Đội trưởng tâm sự: “Đội là đơn vị hỗ trợ tự nguyện cho chương trình. Mọi công việc đều xuất phát từ tình cảm yêu thương đồng bào nên không có gì khó khăn cả”. Chính tình yêu thương đó là động lực để các bạn trẻ tiếp tục bốc vác, phân loại từng thùng hàng một cách tỉ mỉ.

Các bạn sinh viên phối hợp đẩy hàng hóa ra khu vực tập kết.

Trần Ngọc Châu Nhi - sinh viên năm 2 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế chia sẻ: “Khi nhìn thấy cảnh lũ tràn về trên mạng xã hội, mình thật sự lạnh người. Không phải vì thời tiết mà vì cảm giác xót xa dội thẳng vào tim - những mái nhà bấp bênh giữa dòng nước, những ánh mắt hoang mang của bà con… Khoảnh khắc ấy, mình chỉ nghĩ một điều rất giản đơn nhưng mạnh mẽ: Họ đang cần mình”.

Sống ở thành phố Huế, Châu Nhi từng chứng kiến thành phố trải qua nhiều đợt lũ dữ, vì vậy sự đồng cảm càng sâu sắc: “Mình hiểu cảm giác mất mát, hụt hẫng mà bà con vùng lũ đang phải chịu. Điều đó thôi thúc mình phải làm gì đó, dù nhỏ thôi, để gửi chút ấm áp đến đồng bào”.

Sinh viên xếp thành dây chuyền, chuyền tay nhau từng thùng hàng cứu trợ để kịp gửi vào vùng tâm lũ.

Lúc đầu, Nhi vẫn có chút đắn đo vì thời tiết quá lạnh, lo bản thân không đủ sức. Nhưng rồi lời dạy Bác Hồ “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình” đã giúp Nhi gạt bỏ lo lắng để “thực hiện công việc bằng tất cả tấm lòng”. Nhi tâm sự: “Khi đến nơi thì chúng mình cùng nhau phân loại áo quần, giày dép và các nhu yếu phẩm để dễ vận chuyển lên xe, các bạn lúc xếp thành một hàng dài chuyển hàng dù trời mưa và gió rất lạnh. Chúng mình bảo nhau với câu slogan ‘dân chơi không sợ mưa rơi’, thế là cả nhóm cười, rồi làm tiếp và hoàn thành nhiệm vụ”.

Giữa trời lạnh, dưới hầm gửi xe ẩm ướt, điều sưởi ấm các bạn sinh viên không phải áo ấm hay trà nóng mà là “những tiếng cười giòn vang, những cái đập tay, nụ cười động viên”. Châu Nhi bồi hồi: “Khi nhìn những thùng hàng được chuyển lên xe, mình cảm thấy vừa nhẹ lòng, vừa tự hào, vừa nghẹn ngào. Có thể một thùng mì, một chai nước hay chiếc áo mình gấp sẽ giúp ai đó ấm hơn, bớt lo hơn… Sự tử tế đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Chỉ cần mỗi người góp một chút, chúng ta có thể tạo nên điều gì đó thật lớn lao cho người khác”.

Nguyễn Diệp Nguyên Kiệt - sinh viên năm nhất Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế cũng bày tỏ cảm xúc khi tham gia hoạt động: “Những ngày vừa qua, tình hình lũ lụt nghiêm trọng tại Đắk Lắk - Khánh Hòa - Gia Lai khiến mình không khỏi xót xa. Trên các bản tin, hình ảnh những ngôi nhà chìm trong nước, con đường bị cô lập, người dân mất trắng tài sản hiện lên rõ ràng và đầy ám ảnh”.

Sinh viên khẩn trương đưa từng thùng hàng lên xe tải cứu trợ.

Khi Nhà trường kêu gọi sinh viên tham gia chuẩn bị hàng cứu trợ, Kiệt đã đăng ký ngay. Trong đội hình tình nguyện, các bạn phân loại hàng hóa, đóng gói mì gói, nước uống, gạo, sữa và đưa hàng lên xe tải. “Trời mưa, tay ai cũng tê cóng, các bạn sinh viên vẫn cùng nhau làm việc, vừa động viên, vừa nhắc nhau cố gắng để hoàn thành kịp tiến độ. Điều giữ vững tinh thần cho cả Đội là suy nghĩ: mỗi thùng quà chúng mình chuẩn bị bằng cả tấm lòng sẽ đến tay những người đang cần. Nghĩ đến những điều ấy, mình lại tự thấy may mắn khi được góp phần vào hoạt động ý nghĩa này”.

Tiếng cười vang lên giữa mưa rét, tiếp thêm năng lượng cho các bạn trẻ hoàn thành nhiệm vụ.

Khi biết các chuyến xe cứu trợ đã đến vùng tâm lũ, Kiệt xúc động: “Hoạt động lần này giúp mình nhận ra người trẻ không cần làm điều gì to tát mới có thể giúp ích cho cộng đồng. Chỉ cần sống chân thành, biết sẻ chia và luôn sẵn sàng hành động khi xã hội cần đó cũng là một đóng góp quý giá”.

Lan tỏa tinh thần thiện nguyện, sẻ chia khó khăn

Giữa tiếng mưa và mùi carton ẩm, tinh thần tình nguyện của những thành viên của Đội Sinh viên Tuyên truyền Hiến Máu Tình nguyện đã lan tỏa những điều ấm áp đến cuộc sống. Không chỉ là đóng góp trong một buổi chiều mà đó là sứ mệnh mang theo trong từng hoạt động của Đội. Đội trưởng cho biết: “Là Đội Sinh viên Tuyên truyền Hiến Máu Tình nguyện, chúng mình mang sứ mệnh tình nguyện và khát vọng cống hiến. Ngoài hiến máu cứu người, Đội luôn đồng hành trong các hành trình thiện nguyện: Giúp người và giúp đời.”

Các thành viên của Đội Sinh viên Tuyên truyền Hiến máu Tình nguyện.

Hoạt động cứu trợ không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn là cách tuổi trẻ viết tiếp truyền thống “Lá lành đùm lá rách”. Khi những chuyến xe rời Huế mang theo hàng ngàn phần quà đến vùng lũ, các thành viên Đội mới kết thúc công việc. Ai nấy đều mệt, nhưng ánh mắt ánh lên niềm vui khó diễn tả. Đội trưởng bày tỏ: “Tuổi trẻ chỉ có một lần. Hãy sống thật, sống đúng, sống hết mình vì lý tưởng. Và hãy cùng nhau lan tỏa tinh thần yêu thương đến mọi người xung quanh”.

Giữa chiều mưa lạnh của Huế nhưng những đôi tay không lạnh, những tấm lòng không ngại khó đã sưởi ấm rất nhiều người. Tinh thần sẻ chia ấy chắc chắn sẽ còn lan xa, vượt qua những con đường ngập nước, vượt qua những ngày giông bão, để đến với bà con vùng lũ bằng tất cả yêu thương gửi gắm trong từng món quà.

(Ảnh: ĐCC)