Nỗi đau mất mát của các sinh viên vùng lũ và hành động kịp thời từ các trường đại học

SVO - Trước tình hình phức tạp của mưa lũ, các trường đại học tại TPHCM đồng loạt triển khai chính sách hỗ trợ, mở rộng học bổng, gia hạn và miễn học phí để đồng hành cùng sinh viên chịu ảnh hưởng nặng nề.

ThS Lê Việt Tiên - Phó Trưởng phòng Truyền thông Trường Đại học Sư phạm TPHCM - chia sẻ về trường hợp đau buồn của em Phan Tiến Thịnh, sinh viên năm thứ 4 ngành Logicstic và Quản lý chuỗi cung ứng.

3 anh em Thịnh mồ côi cha mẹ sau sự việc tin đồn thất thiệt về việc vỡ đập thuỷ điện (Ảnh: Đ.P).

Thịnh quê ở làng Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ, Đắk Lắk (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ). Do nghe tin đồn thất thiệt về việc vỡ đập thuỷ điện, bố mẹ em cùng em trai út 10 tuổi đã lấy xe máy chạy lũ trong đêm. Do không nhìn rõ đường đi, cả gia đình lao xuống dòng nước lũ. Em trai may mắn được bố đẩy vào bờ thoát chết, còn cả bố mẹ Thịnh bị nước lũ cuốn đi.

Ngay sau khi nắm được hoàn cảnh của Thịnh, nhà trường đã hỗ trợ khẩn cấp 15 triệu đồng để ổn định trước mắt. Trường cũng cam kết trao học bổng tương đương toàn bộ học phí cho Thịnh để em yên tâm học tập từ nay đến khi tốt nghiệp.

Hiện tại, Thịnh đã tích lũy 120 tín chỉ với điểm trung bình chung 7,74. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, trường cũng sẽ ưu tiên giới thiệu việc làm phù hợp để giúp nam sinh có thêm nguồn thu nhập trong quá trình học tập. Ngoài ra, nhà trường cũng đã thông tin về trường hợp của Thịnh để thầy cô, viên chức, người lao động trong nhà trường quan tâm hỗ trợ thêm.

Hình ảnh hoang tàn ở xã Hoà Mỹ, Đắk Lắk khi nước lũ đi qua (Ảnh: Nam Anh).

ThS Lê Việt Tiên cho biết thêm, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đang triển khai khảo sát toàn trường để tổng hợp các trường hợp sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ và tham mưu các phương án hỗ trợ kịp thời.

Công đoàn trường cũng đang tổ chức vận động quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng lũ miền Trung và Tây Nguyên thông qua Quỹ vận động xã hội của Công đoàn đến hết ngày 27/11. Toàn bộ kinh phí sau đó sẽ được nộp về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để kịp thời triển khai công tác hỗ trợ đồng bào.

Tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, Phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên vừa thông báo tiếp nhận hồ sơ xin gia hạn nộp học phí học kỳ II năm học 2025-2026, bắt đầu từ ngày 24/11. Việc tiếp nhận hồ sơ gia hạn học phí nhằm động viên các sinh viên có gia đình bị thiệt hại trong bão lũ.

PGS.TS Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, thông tin tới phóng viên Dân trí: trường sẽ xem xét miễn 100% học phí học kỳ II đối với sinh viên có gia đình bị thiệt hại nặng do bão lũ trong đợt này.

Ngày 23/11, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM đã phát đi thông báo về việc hỗ trợ và tạm hoãn đóng học phí đối với sinh viên chịu ảnh hưởng của bão, lũ lụt. Nhà trường nhận hồ sơ đăng ký xin hỗ trợ và tạm hoãn đóng học phí từ nay đến hết ngày 30/11.

Tương tự, Trường Đại học Công thương TPHCM tiếp tục gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ sinh viên có gia đình chịu thiệt hại vì bão lũ. Trước đó, vào đầu tháng 11, trường này thông tin về việc tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ sinh viên các vùng chịu tác động bởi lũ lụt.

Trường cũng khởi động sớm hơn chương trình hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm 2026, dự kiến bắt đầu từ tháng 12 tới. Năm nay, chương trình tập trung hỗ trợ học sinh, sinh viên vùng thiệt hại do mưa lũ.

