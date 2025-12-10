Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quản trị Kinh doanh là ngành học được sinh viên Đức yêu thích nhất

Tuệ Nghi

SVO - Với gần 230.000 sinh viên, tương đương 8% tổng số sinh viên đang theo học trên toàn quốc, Quản trị Kinh doanh là ngành học phổ biến nhất tại Đức trong năm 2025.

Theo số lượng thống kê giữa hơn 22.000 chương trình đào tạo đại học được cung cấp tại Đức, trong khi một số ngành học có ít hơn 10 sinh viên theo học trên toàn quốc, thì những ngành khác lại có hơn 200.000 sinh viên. Mặc dù nam và nữ có những sở thích học tập khác nhau, nhưng ngành học được lựa chọn nhiều nhất lại giống nhau đối với cả hai giới. Từ Hoạt hình 3D cho phim và trò chơi đến Kỹ thuật công nghệ cao... sự lựa chọn trong số gần 22.300 chương trình đào tạo tại Đức thực sự rất đa dạng. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, các ngành học liên quan đến kinh doanh luôn có nhu cầu cao. Với gần 230.000 sinh viên, tương đương 8% tổng số sinh viên đang theo học trên toàn quốc, Quản trị Kinh doanh là ngành học phổ biến nhất tại Đức trong năm 2025.

nganh-hoc-o-duc.jpg
﻿iwd-2025-23-16-topliste-studienfaecher.jpg
Top 10 các ngành học được sinh viên ở Đức ưa chuộng (theo thứ tự từ cao đến thấp): Quản trị Kinh doanh, Khoa học Máy tính, Y học, Tâm lý học, Luật, Kinh tế, Công tác xã hội, Kỹ thuật Cơ khí/Kỹ thuật, Tin học Kinh doanh, Ngôn ngữ tiếng Đức.

Khoảng 5% tổng số sinh viên theo học ngành Khoa học Máy tính, tiếp theo là Y học, với hơn 4%. Kinh tế và Tin học Kinh doanh cũng nằm trong top 10.

Sự khác biệt trong lựa chọn ngành học giữa nam và nữ sinh viên Đức

Trong khi Quản trị Kinh doanh là lựa chọn phổ biến nhất đối với cả nam và nữ, Khoa học Máy tính là ngành học phổ biến thứ hai đối với nam giới. Mặt khác, nữ giới thường theo học ngành Tâm lý học. Y học đứng thứ ba đối với nữ giới, trong khi đối với nam giới là Kỹ thuật Cơ khí. Sinh viên quốc tế thường ưa chuộng các ngành Kỹ thuật. Ba ngành học phổ biến nhất được họ quan tâm là Khoa học Máy tính, Quản trị Kinh doanh và Kỹ thuật Điện.

Tuệ Nghi
Trang thông tin của Viện nghiên cứu Kinh tế Đức (iwd.de)
