Hàn Quốc sẽ thiết lập hướng dẫn đạo đức AI cho các trường đại học

Từ Quyên

SVO - Trong bối cảnh gian lận sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tràn lan tại các trường đại học danh tiếng, Chính phủ Hàn Quốc đang chuẩn bị khuôn khổ đạo đức chính thức đầu tiên để quản lý cách sinh viên sử dụng công nghệ này.

Theo Dân biểu Kim Yong Tae thuộc Ủy ban Giáo dục của Quốc hội, Bộ Giáo dục đang hợp tác với Hội đồng Giáo dục Đại học Hàn Quốc để xây dựng các hướng dẫn đạo đức AI cho sinh viên.

Các hướng dẫn này sẽ nêu rõ cách sinh viên có thể sử dụng AI một cách có đạo đức trong khi vẫn duy trì lệnh cấm nghiêm ngặt các hành vi gian lận trong học tập. Các hướng dẫn này cũng được kỳ vọng sẽ cung cấp các chiến lược sử dụng AI hiệu quả, đồng thời giảm thiểu "ảo giác", những trường hợp công nghệ bịa đặt thông tin và đưa ra các biện pháp nhằm thu hẹp khoảng cách về kiến ​​thức và khả năng tiếp cận AI trong sinh viên.

Đây sẽ là lần đầu tiên Chính phủ ban hành hướng dẫn về việc sử dụng đúng đắn AI tạo sinh trong giáo dục đại học. Bộ Giáo dục trước đây đã ban hành hướng dẫn về đạo đức AI trong giáo dục vào năm 2022, nhưng khuôn khổ này chủ yếu tập trung vào bảo vệ quyền riêng tư và minh bạch dữ liệu trong phát triển AI, thay vì hướng dẫn thực tế về ứng dụng trong học thuật.

show-a-college-student-using-ai-680x330-0-38-1472-713.jpg

Chính phủ có kế hoạch đảm bảo kinh phí và ủy thác một dự án nghiên cứu vào đầu năm tới, tập hợp các chuyên gia giáo dục và AI để hoàn thiện hướng dẫn. Dựa trên các ví dụ ở nước ngoài, bao gồm Đại học Harvard tại Hoa Kỳ, các quan chức đang xem xét các phiên bản riêng biệt cho giáo sư và sinh viên.

Ngoài ra, Chính phủ đang xem xét cách thức gian lận do AI gây ra đã diễn ra trong các trường đại học và cách các nhà quản lý trường học đã phản ứng. Dựa trên những phát hiện này, các quan chức có kế hoạch thu thập phản hồi từ giáo sư, sinh viên và các bên liên quan khác sớm nhất là vào cuối năm nay.

Chính phủ được cho là đang xem xét kỹ lưỡng các vụ việc tại ĐHQG Seoul, ĐH Yonsei và ĐH Hàn Quốc, nơi những tiết lộ về gian lận trên quy mô lớn đã gây chấn động dư luận. Bộ Giáo dục cho biết, họ nhận thấy sự cần thiết phải tăng cường nhận thức về đạo đức AI trong sinh viên đại học, đồng thời cho biết thêm rằng một khi Chính phủ ban hành bộ hướng dẫn cơ bản, các trường đại học sẽ có thể điều chỉnh và áp dụng chúng tùy theo hoàn cảnh của mình.

Vì hoạt động học thuật được quản lý bởi các quy định nội bộ của mỗi trường, nên các hướng dẫn này sẽ không có hiệu lực pháp lý. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, chỉ đạo cấp Chính phủ có thể thúc đẩy các hành động thiết thực tại các trường, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay vẫn chưa có các tiêu chuẩn rõ ràng.

“Về mặt kỹ thuật, các trường đại học có thể tự quản lý các hướng dẫn về AI, nhưng nhiều trường còn do dự vì họ muốn xem các trường khác đang làm gì và Bộ Giáo dục nhìn nhận vấn đề này như thế nào”, Song Ki-chang, Giáo sư danh dự về giáo dục tại ĐH Nữ sinh Sookmyung cho biết. “Chính phủ nên đưa ra các nguyên tắc chung, đồng thời để các trường đại học tự quyết định chi tiết”.

Do Bộ Giáo dục và Đào tạo đóng vai trò là cơ quan quản lý nhà nước chính đối với các cơ sở giáo dục đại học, các đề xuất của họ có thể sẽ được phản ánh trong các quy định của trường đại học, về cơ bản sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Giáo dục.

Mặc dù các hướng dẫn về việc học tập và sử dụng của sinh viên là cần thiết, nhưng vẫn còn nhiều tranh cãi trong giới học thuật về việc liệu AI có nên được cho phép hay không trong giảng dạy, nghiên cứu và viết bài học thuật.

"Sẽ rất hữu ích nếu các hướng dẫn này cũng làm rõ mức độ mà các giáo sư và nghiên cứu sinh có thể dựa vào AI khi viết bài báo khoa học", ông Song cho biết.

Từ Quyên
Theo Korea Times
