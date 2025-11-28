Trao 100 suất học bổng ‘SCG Sharing The Dream' năm 2025 cho sinh viên khu vực phía Nam

SVO - Chương trình tiến hành trao 65 suất học bổng cho sinh viên đang theo học tại khu vực miền Nam trong năm học 2025 - 2026, sinh viên khu vực miền Bắc nhận học bổng ngày 26/11/2025 và khu vực miền Trung là ngày 9/12/2025. Hằng năm, 20 sinh viên duy trì thành tích xuất sắc sẽ được nhận học bổng tái tục cho năm học tiếp theo.

Thành Đoàn, Hội đồng Đội Thành phố, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. HCM phối hợp với Tập đoàn SCG vừa tổ chức Lễ trao học bổng 'SCG Sharing The Dream' năm 2025, dành cho sinh viên khu vực phía Nam.

Chương trình học bổng 'SCG Sharing The Dream' là nội dung phối hợp giữa Tập đoàn SCG với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. HCM. Chương trình học bổng mong muốn hỗ trợ và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, mang đến cho các bạn cơ hội theo đuổi ước mơ và tiếp cận kiến thức về phát triển bền vững tại Việt Nam. Năm nay, trong tổng thể chương trình học bổng trao tặng 100 suất học bổng dành cho sinh viên (trị giá 15 triệu đồng/suất) và 50 suất học bổng dành cho học sinh (trị giá 2 triệu đồng/suất) trên cả nước, tổng giá trị học bổng là 1,6 tỷ đồng. Lễ trao Học bổng được tổ chức theo khu vực, địa bàn trường đại học sinh viên đang theo học.

Anh Lê Xuân Dũng - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. HCM phát biểu tại chương trình.

Thông qua việc khuyến khích thế hệ trẻ Việt Nam vượt qua khó khăn để theo đuổi ước mơ học vấn, đồng thời lồng ghép giáo dục và huấn luyện về bộ nguyên tắc ESG (Môi trường - Environmental, Xã hội - Social và Quản trị minh bạch - Governance), chương trình học bổng góp phần nuôi dưỡng thế hệ trẻ biết quan tâm và hành động vì sự phát triển bền vững của cộng đồng và đất nước.

Trong năm học vừa qua, chương trình học bổng đã tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng phát triển bản thân như: Chương trình huấn luyện kỹ năng Thiết kế tương lai, do Lead the Change phối hợp đào tạo; Trang bị kiến thức về quản lý dự án cộng đồng như: Thiết kế dự án khả thi, từ ý tưởng đến thực tế vận hành dự án; Tổ chức tìm hiểu, thực hành về phát triển bền vững như: Trao đổi với các chuyên gia về giải pháp bền vững, xu hướng ESG trong doanh nghiệp tạo tác động xã hội; Trải nghiệm tham quan nhà máy tại các công ty thành viên của Tập đoàn SCG (PRIME Group, Nhà máy nhựa Bình Minh và Nhà máy Giấy Kraft Vina VKPC); tổ chức cuộc thi Dự án cộng đồng tạo ảnh hưởng với hơn 60 ý tưởng từ sinh viên nhận học bổng.

Các bạn sinh viên nhận học bổng tại chương trình.

Chương trình năm nay đã được sự quan tâm rộng rãi với 1.200 hồ sơ dự tuyển từ khắp nơi trên cả nước. Đặc biệt, trong năm 2025, chương trình đã mở rộng đối tượng thụ hưởng khi không chỉ khuyến khích các sinh viên khuyết tật mà còn tập trung hỗ trợ học sinh, sinh viên thuộc các dân tộc thiểu số. Thông qua sự hỗ trợ về tài chính và mở ra cơ hội học tập, chương trình học bổng đã giúp các em học sinh, sinh viên an tâm theo đuổi ước mơ, từng bước hiện thực hóa hoài bão của mình.

Phát biểu tại lễ trao học bổng, ông Niwat Athiwattananont - Phó Chủ tịch tập đoàn SCG tại Việt Nam cho biết, từ khi triển khai vào năm 2007, đến nay, chương trình đã trao hơn 6.000 suất học bổng và cung cấp hệ thống đào tạo toàn diện về phát triển bền vững. “Chúng tôi tin rằng, nuôi dưỡng tư duy bền vững cho thế hệ trẻ sẽ đóng góp trực tiếp vào một tương lai xanh, thịnh vượng, đồng hành cùng hành trình hướng tới mục tiêu Net Zero 2050 của Việt Nam”, ông Niwat Athiwattananont nói.

Giao lưu với những sinh viên tiêu biểu nhận học bổng tại chương trình.

Chia sẻ về những giá trị khác biệt mà chương trình học bổng SCG mang đến cho sinh viên trong suốt những năm qua, anh Lê Xuân Dũng - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. HCM phát biểu: “Với sự đồng hành tận tâm và quan tâm sâu sắc đến từng sinh viên trong việc nhận diện năng lực bản thân, định hướng lộ trình phát triển và cập nhật các xu hướng sống xanh, bền vững, chương trình học bổng đã góp phần tạo ra giá trị lâu dài cho nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhân lực trẻ sẵn sàng hội nhập thị trường lao động, khẳng định giá trị bản thân và đồng thời lan tỏa giá trị cộng đồng. Những sinh viên nhận học bổng đều là những bạn trẻ cùng chung ước mơ, khát vọng cống hiến và tinh thần phát triển bền vững”.

Tại lễ trao học bổng, Ban tổ chức còn tri ân các cá nhân là các chuyên gia nhân sự, chuyên gia trong các lĩnh vực đã hỗ trợ cho sinh viên trong quá trình tổ chức các nội dung đào tạo, cố vấn, tư vấn, hướng dẫn sinh viên thực hành, trải nghiệm, phát triển năng lực bản thân và triển khai dự án cộng đồng. Ban tổ chức đồng thời trao tặng giải thưởng cho sinh viên nhận học bổng, có thành tích xuất sắc, có dự án xã hội đạt độ lan tỏa, hưởng ứng tốt từ cộng đồng.