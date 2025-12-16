Ngày hội Nhà giáo sáng tạo với công nghệ số và trí tuệ nhân tạo 2025: AI mở ra động lực cho chuyển đổi giáo dục Việt Nam

Ngày hội Nhà giáo sáng tạo với công nghệ số và trí tuệ nhân tạo 2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp Đại học RMIT Việt Nam tổ chức đã trở thành điểm hội tụ nổi bật của đổi mới giáo dục, tôn vinh hàng nghìn sáng kiến trí tuệ nhân tạo (AI) giàu tính thực tiễn. Sự kiện không chỉ lan tỏa tinh thần làm chủ công nghệ của đội ngũ nhà giáo, mà còn khẳng định vai trò then chốt của AI trong thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển bền vững giáo dục Việt Nam.

Trong khuôn khổ Ngày hội Nhà giáo sáng tạo với công nghệ số và trí tuệ nhân tạo 2025, Ban tổ chức đã lần đầu tiên trao “Giải thưởng Tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục Việt Nam”, nhằm tôn vinh các sản phẩm, sáng kiến ứng dụng AI trong giảng dạy, quản lý và phát triển giáo dục.

49 ứng dụng giảng dạy và học tập ứng dụng AI được trưng bày tại Ngày hội Nhà giáo sáng tạo 2025.

Sau hơn một tháng phát động, chương trình đã ghi nhận con số kỷ lục 7.700 sản phẩm dự thi đến từ đội ngũ nhà giáo thuộc 34 tỉnh, thành trên cả nước. Các sản phẩm tham gia thể hiện sự đa dạng về nội dung, hình thức và tính đột phá trong ứng dụng AI, từ trợ lý ảo hỗ trợ học tập, công cụ tự động hóa quản lý - giảng dạy, ứng dụng kết hợp thực tế ảo, đến các nền tảng giáo dục kỹ năng, giải pháp cho giáo dục hòa nhập, bảo tồn văn hóa địa phương và nâng cao năng lực cho học sinh vùng khó khăn, dân tộc thiểu số.

Trải qua quá trình đánh giá kỹ lưỡng, Ban tổ chức đã công bố Top 100 sản phẩm tiêu biểu, Top 50 sản phẩm xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết, cùng ba đơn vị đạt giải tập thể xuất sắc. Các sản phẩm vào vòng chung khảo đều đáp ứng các tiêu chí về tính thực tiễn, sáng tạo, tác động và hiệu quả triển khai, tính bền vững - khả năng nhân rộng và chất lượng trình bày.

Sự kiện thu hút hơn 400 nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tham dự trực tiếp, cùng đại biểu, lãnh đạo Bộ GD&ĐT, các Sở GD&ĐT, trường đại học khối sư phạm - công nghệ, doanh nghiệp công nghệ và hàng nghìn giáo viên tham dự trực tuyến trên cả nước. Ngày hội có sự đồng hành của Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) và các đơn vị tài trợ DesignLive, SSIS, BenQ.

Tại ngày hội, 49/50 sản phẩm xuất sắc nhất đã được trưng bày, thuyết trình và giới thiệu tới đại biểu, khách tham dự. Bên cạnh đó là khu vực triển lãm công nghệ cùng các phiên hội thảo, tọa đàm chuyên sâu do chuyên gia đến từ Đại học RMIT, Trường Đại học Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, InnoLab Asia và các chuyên gia giáo dục Apple (Compnow Australia) thực hiện.

Tiến sĩ Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT, ghi nhận tầm ảnh hưởng mang tính chuyển đổi của ngày hội lên mặt bằng giáo dục Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT), đánh giá cao tác động tích cực của ngày hội đối với nền giáo dục Việt Nam. Ông nhấn mạnh việc làm chủ công nghệ số, đặc biệt là AI, là chìa khóa then chốt để đột phá phát triển giáo dục - đào tạo theo Nghị quyết số 71-NQ/TW, góp phần hiện thực hóa Khung năng lực số dành cho người học, nhà giáo và cán bộ quản lý. Ông đồng thời ghi nhận sự đồng hành hiệu quả của Đại học RMIT Việt Nam và sự tham gia tích cực của đội ngũ giáo viên trên cả nước.

Hội đồng giám khảo gồm các phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ đến từ Đại học RMIT Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và các chuyên gia sư phạm, công nghệ thông tin. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 5 giải Nhất, 8 giải Nhì, 8 giải Ba, 14 giải Khuyến khích, cùng một giải khán giả bình chọn do DesignLive tài trợ. Giải tập thể xuất sắc được trao cho Trường Tiểu học, THCS, THPT FPT Đà Nẵng và Trường Phổ thông liên cấp song ngữ quốc tế Wellspring Hà Nội.

Năm thầy cô đến từ Gia Lai, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên và TP. Hồ Chí Minh đã xuất sắc nhận giải Nhất.

Đánh giá về chất lượng cuộc thi, PGS, TS. Lê Huy Hoàng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), thành viên Ban giám khảo, cho rằng các sản phẩm vào vòng chung kết có chất lượng cao, phản ánh rõ năng lực làm chủ và ứng dụng hiệu quả AI của giáo viên Việt Nam.

Trường Tiểu học, THCS, THPT FPT Đà Nẵng và Trường phổ thông liên cấp song ngữ quốc tế Wellspring Hà Nội được trao giải tập thể xuất sắc.

Tổng giám đốc Đại học RMIT Việt Nam, Giáo sư Scott Thompson-Whiteside, bày tỏ niềm tự hào khi đồng tổ chức ngày hội và đánh giá cao tính đa dạng, chất lượng của các bài dự thi. Ông khẳng định, các sản phẩm đoạt giải được lựa chọn từ hơn 7.700 sáng kiến là minh chứng cho sự sáng tạo, nhiệt huyết và tận tâm của đội ngũ giáo viên, đồng thời thể hiện tác động tích cực từ sự hợp tác chiến lược giữa Bộ GD&ĐT và RMIT Việt Nam trong suốt 25 năm qua.

Giáo sư Scott Thompson-Whiteside, Tổng giám đốc Đại học RMIT Việt Nam, chia sẻ niềm vinh hạnh của nhà trường khi được đồng tổ chức ngày hội, đồng thời khen ngợi tính đa dạng và nổi trội của các bài dự thi.

Ngày hội cũng là sự kiện tổng kết các hoạt động năm 2025 của Diễn đàn đổi mới sáng tạo giáo dục Việt Nam với trí tuệ nhân tạo do Đại học RMIT Việt Nam (Dự án EEAI) đề xuất và phối hợp triển khai cùng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục.

Đồng hành cùng Bộ GD&ĐT, Dự án EEAI do Tiến sĩ Trần Đức Linh và Tiến sĩ Phạm Chí Thanh (Khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học RMIT Việt Nam) chủ trì đã triển khai chương trình tập huấn chính thức đầu tiên về AI với quy mô toàn quốc, tiếp cận hơn 350.000 giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Những kết quả đạt được từ dự án đã góp phần quan trọng đưa Việt Nam xếp thứ 5 thế giới về tỷ lệ giáo viên ứng dụng AI trong giảng dạy, theo báo cáo TALIS 2024, đồng thời giúp EEAI được vinh danh là “Sáng kiến Đổi mới giáo dục của năm” tại SEI Awards 2025.

Tiếp nối thành công, Bộ GD&ĐT và Đại học RMIT Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức diễn đàn trong năm 2026, với các chương trình tập huấn chuyên sâu về AI, ngày hội và giải thưởng vinh danh, qua đó tiếp tục lan tỏa các sáng kiến ứng dụng AI hiệu quả, đột phá và có trách nhiệm trong giáo dục.