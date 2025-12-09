Muốn vào ngành IT nhanh – chuẩn – thực chiến? Gen Z đang tìm đến Aptech

Gen Z đang bước vào kỷ nguyên nghề nghiệp mà tốc độ và tính thực tiễn lên ngôi. Không còn chọn nghề bằng lý thuyết hay lời hứa chung chung, họ tìm kiếm một lộ trình đủ nhanh để nắm bắt cơ hội, đủ bài bản để đi đường dài và đủ uy tín để cạnh tranh trong thị trường toàn cầu.

Gen Z và câu chuyện chọn nghề: Nhanh, thực tế, đủ mạnh để tiến xa

Gen Z đang viết lại cách người trẻ chọn nghề. Họ không chờ đợi, không đi những lối mòn cũ và càng không muốn dành 4–5 năm chỉ để rồi bắt đầu lại từ con số không. Thế hệ này ưu tiên tốc độ, sự thực tế và những lộ trình đủ mạnh để giúp họ làm được việc sớm, bắt nhịp ngay với thị trường đang đổi thay từng ngày.

Trong bức tranh nghề nghiệp mới ấy, ngành CNTT trở thành “vùng đất hứa” — nơi cơ hội rộng mở, mức thu nhập hấp dẫn và khả năng bứt phá gần như không giới hạn. Và giữa làn sóng chuyển dịch mạnh mẽ đó, chương trình đào tạo quốc tế của Aptech – hiện diện tại Việt Nam từ năm 1999 – đang nổi lên như một lựa chọn chiến lược cho Gen Z.

Số liệu từ Báo cáo Ngành CNTT do ABS thực hiện 2025

Suốt 26 năm bền bỉ, Aptech đã đồng hành cùng hơn 100.000 bạn trẻ bước vào ngành IT, góp phần quan trọng vào việc xây dựng lực lượng nhân sự công nghệ chất lượng cao cho Việt Nam. Một hành trình dài, nhưng đầy thuyết phục về sự uy tín và giá trị bền vững mà Aptech tạo ra cho thế hệ trẻ.

Vì sao Gen Z tin chọn Aptech? – Vì đây là chương trình “quốc tế nhưng thực chiến” đúng nghĩa

Gen Z ưu tiên tốc độ và sự thực tế, vì vậy họ tìm đến những mô hình đào tạo giúp mình làm được việc sớm. Aptech đáp ứng trọn vẹn điều đó với chương trình quốc tế được thiết kế theo tinh thần “học để làm”.

Sinh viên Aptech “thực chiến” khi tham gia cuộc thi quốc tế Techwiz

80% thời lượng là thực hành, sinh viên không chỉ đọc code mà tự tay code, không chỉ nghe về dự án mà tham gia dự án thật. Như cựu sinh viên Ngô Quang Đại chia sẻ: “Ở Aptech, mình được thực hành liên tục. Mỗi buổi học đều mang cảm giác như đang làm thật, không hề khô cứng.”

Lộ trình của Aptech được chia thành các module ngắn – rõ – sát nhu cầu doanh nghiệp, từ Web, Mobile đến Cloud và Data. Nhờ vậy, mỗi kỹ năng học được đều có thể áp dụng ngay.

Giảng viên tại Aptech là những chuyên gia đang làm nghề, mang câu chuyện sprint, quy trình Agile và kinh nghiệm xử lý tình huống thực tế vào bài giảng. Điều này giúp sinh viên hiểu rõ môi trường IT chuyên nghiệp vận hành ra sao. Cựu sinh viên Vũ Đức Anh từng nói: “Lớp học của mình giống như mô phỏng công việc ngoài đời. Thầy cô chia sẻ rất thật về nghề, khiến mình trưởng thành nhanh hơn rất nhiều.”

Bên cạnh kỹ năng thực hành, bằng cấp quốc tế là một lợi thế lớn khiến Aptech trở thành lựa chọn của nhiều bạn trẻ. Sau khi hoàn thành chương trình, học viên có thể liên thông trực tiếp lên năm cuối tại các trường đại học danh tiếng để lấy bằng Cử nhân Công nghệ Thông tin quốc tế, mà không cần học lại từ đầu. Một số trường đại học đối tác tiêu biểu gồm: Middlesex University; Lincoln University;...

Nhờ sự kết hợp giữa quốc tế và thực chiến, Aptech đang trở thành “bệ phóng” quen thuộc của Gen Z, giúp họ rút ngắn thời gian học và tăng tốc vào ngành IT một cách tự tin, bài bản.

Khi Gen Z chọn IT, họ cần một con đường rõ ràng – và Aptech đang trở thành điểm khởi đầu đáng tin cậy

26 năm hoạt động tại Việt Nam không chỉ là một cột mốc, mà là hành trình bền bỉ của Aptech trong việc xây dựng uy tín và niềm tin với người học. Hơn 100.000 học viên đã trưởng thành từ mô hình đào tạo quốc tế này – con số ấy không đơn thuần là thành tích, mà là minh chứng cho một phương pháp đào tạo thực sự hiệu quả và bền vững.

Sinh viên Aptech được trải nghiệm môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp

Aptech không chỉ dừng lại ở việc đào tạo lập trình viên. Aptech hướng đến việc hình thành những người trẻ tự tin, bản lĩnh, có tư duy toàn cầu và sẵn sàng bước vào ngành CNTT với tâm thế của những người làm chủ công nghệ.

Với Gen Z, Aptech không chỉ là một trung tâm đào tạo. Đó là bệ phóng – nơi họ bắt đầu viết chương đầu tiên cho tương lai công nghệ của chính mình, với một lộ trình rõ ràng, môi trường thực chiến và cơ hội rộng mở.

Tìm hiểu thêm tại:https://aptechvietnam.net/